Обзор BQ 6630L Magic L. Недорогой смартфон с NFC

Не так давно BQ представила новый смартфон с поддержкой NFC, 3 и 32 Гбайт памяти, 6.53-дюймовым дисплеем с разрешением HD+. Помимо этого, BQ 6630L Magic L получил сдвоенную основную камеру и актуальную версию операционной системы. Из особенностей также отмечается емкий аккумулятор, обеспечивающий длительное время автономной работы.

BQ 6630L Magic L

Его рекомендованная стоимость составляет 8 990 рублей.

BQ 6630L Magic L обзор

Комплектация

Упакован в коробку с минималистичным оформлением. Стартовый набор включает руководство пользователя, гарантийный талон, USB-кабель, блок питания.

BQ 6630L Magic L

Внешний вид

Будущий владелец может выбрать между несколькими вариантами цветового исполнения крышки. Это винно-красный, темно-синий и черный.

BQ 6630L Magic L

Со своей стороны рекомендуем обратить внимание на черный, тот, что у нас на снимках. Его помимо цвета отличает текстура задней крышки. Она тут шероховатая.

BQ 6630L Magic L

Так, его в отличие от многих других моделей, можно будет носить без чехла и не сталкиваться с риском падения или выскальзывания. Он же не собирает следы пальцев.

BQ 6630L Magic L

Крышка у BQ 6630L Magic L съемная. Под ней расположены необслуживаемый аккумулятор, отдельные два слота SIM и карта памяти microSD. Все они расположены на отдалении друг от друга, задействовать можно будет все.

BQ 6630L Magic L

На правой грани традиционный набор из кнопки включения и качельки регулировки громкости. Нажимаются кнопки с небольшим усилием.

BQ 6630L Magic L

Есть аудиоразъем под проводное подключение наушников. Рядом с ним разъем microUSB, используемый для передачи данных и зарядки. В идеале хотелось бы видеть здесь USB Type-C.

BQ 6630L Magic L

Смартфон оснащен громкими динамиками. Просмотр фильмов или роликов в домашних условиях не потребует использования внешней акустики.

BQ 6630L Magic L

Интересно обыгран внешний вид основной камеры. Расположены модули и вспышка в ряд, как у ряда флагманов второй половины 2020 года.

BQ 6630L Magic L

Оснащается сканером отпечатка пальца. Разблокировка проходит быстро и точно. В памяти можно будет хранить несколько пальцев.

BQ 6630L Magic L

Используется защитное стекло с закругленными углами. Рамки вокруг экрана узкие. В верхней зоне расположен каплевидный вырез с объективом фронтальной камеры.

Экран

BQ 6630L Magic L

Изображение выводится на 6.53-дюймовый дисплей с разрешением 720х1600 пикселей. Это S-IPS матрица с широкими углами обзора. Качество выводимого изображения хорошее, особенно с учетом ценового сегмента. Засветы по периметру замечены не были. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

BQ 6630L Magic L

Начинка

За работу BQ 6630L Magic L отвечает восьмиядерный процессор Unisoc SC9863A с ядрами Cortex-A55. Объем оперативной памяти составляет 3 Гбайт, что также с учетом требований новых приложений позволит работать без зависания и проблем. Под хранение выделен накопитель объемом 32 Гбайт.

BQ 6630L Magic LBQ 6630L Magic L

Связь

Поддерживает бесконтактные платежи, хотя даже в более высоком ценовом сегменте производители часто экономят и уверяют о невозможности оснащения своих телефонов 10к+ модулем NFC. Работает корректно, за время тестов мы использовали его для оплаты покупок в магазинах. Bluetooth 4.0 и Wi-Fi 2.4 ГГц. C SIM-картами российских операторов сбоев также не возникало.

Аккумулятор

Установлен несъемный аккумулятор с емкостью 4920 мАч. Его хватает на 8 часов автономной работы. График разрядки у BQ 6630L Magic L равномерный. Комплектный адаптер питания восстанавливает заряд за 3 часа. Идет он изначально в комплекте, избавляя от дополнительных трат на аксессуары после покупки.

BQ 6630L Magic L

Камера

BQ 6630L Magic L

Основной сенсор с разрешением 12 Мп. Он дополнен 0.3 Мп сенсором глубины. Добавлены функции на основе искусственного интеллекта с выбором сцены и корректировкой изображения.

BQ 6630L Magic L

BQ 6630L Magic L

Снимает в дневное время отлично. Фокусировка работает шустро.

BQ 6630L Magic L

Фронтальная камера с разрешением 8 Мп. Подойдет для использования во время удаленных совещаний и видеозвонков друзьям.

Тест камеры BQ 6630L Magic L

Софт

Предустановлена операционная система Android 10. В память добавлен ряд дополнительных приложений и игр. Смартфон получает обновления патчей безопасности.

Итоги по BQ 6630L Magic L

В итоге получаем хорошо сбалансированный смартфон в ценовом сегменте до 9000 рублей. BQ 6630L Magic L располагает 3/32 Гбайт памяти, S-IPS дисплеем HD+, бесконтактными платежами, емкой батарейкой, 12 Мп основной камерой, сканером отпечатка пальца. Не устроить могут microUSB и отсутствие Wi-Fi с диапазоном 5 ГГц. Рекомендуем обратить внимание на черную версию с текстурированным покрытием крышки.
Комментарии и отзывы BQ 6630L Magic L
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