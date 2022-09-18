Обзор BQ BHS-03. Недорогие TWS-наушники

Беспроводные наушники BQ BHS-03 относятся к недорогому ценовому сегменту, при этом предлагая до 4 часов в режиме прослушивания, совместимость с iOS и Android, голосовое управление и встроенный микрофон для ответа на входящие вызовы.

Комплектация

Приобрести их можно в маркетплейсе Яндекс.Маркет за 2350 рублей.

Поставляется гарнитура в компактной коробке из плотного картона, подробная техническая информация нанесена на ее обратной стороне. В комплект поставки входят USB-кабели, дополнительные пары амбушюров, руководство пользователя.

Внешний вид

Наушники выполнены в корпусе из пластика черного цвета в форме «капелек». Поверхность глянцевая.

На внешней стороне чашек механические кнопки управления, с помощью которых можно отвечать и отклонять входящий вызов, переключать треки, ставить на паузу и продолжать воспроизведение, а также активировать голосовой помощник. Не хватает только регулировки громкости, она проводится уже через смартфон.

Периметр кнопок подсвечивается во время зарядки, разрядки и при изменении рабочего состояния, например, сопряжении.

На внутренней стороне корпуса пара медных контактов, используемых для восстановления заряда наушников.

На ножку динамика у BQ BHS-03 ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте суммарно идут четыре пары.

С учетом анатомической формы корпуса и вытянутой формы ножки, с амбушюрами разных размеров с прилеганием в ушном канале проблем у них нет. В ходе теста эти наушники примеряли несколько человек разного возраста и пола.

Зарядный кейс выполнен в форме футляра с выдвижным основанием. Основу составляет металл, окрашенный в цвет гарнитуры.

Он выполняет задачу защиты от механических повреждений при перевозке, а также при нахождении в нем наушники переводятся в режим сна и проходит сеанс восстановления заряда.

Тесты

На его боковой грани разъем microUSB, а также группа светодиодных индикаторов.Для беспроводного соединения используется модуль Bluetooth 5 с кодеком SBC. Совместимы с любым устройством, поддерживающим беспроводную передачу звука. За время эксплуатации проблем замечено не было.

Использовались BQ BHS-03 в паре c iPhone 13 Pro Max для прослушивания музыки со стримингового сервиса Яндекс.Музыка, а также просмотра роликов с Youtube. Явных огрехов нет, придраться можно к общему уровню детализации звуковой сцены.

По посадке в ушах проблем нет. С ними можно не только ходить на улице, но и прослушивать музыку на беговой дорожке. Длительное ношение при этом не сопровождалось дискомфортом.

Тест микрофона BQ BHS-03

Итоги

Встроенного аккумулятора хватало на 3.5-4 часа работы при прослушивании музыки на среднем уровне громкости. Комплектный зарядный кейс даст два полных цикла восстановления аккумулятора в наушникахОтдельно приводим пример работы микрофона в виде видеозаписи, аудиодорожка которого записывалась с гарнитуры.BQ BHS-03 – недорогие TWS-наушники с хорошим качеством исполнения, звуком без огрехов и артефактов, комплектуемые металлическим зарядным кейсом. Хороший вариант для повседневной эксплуатации, прослушивания аудиоподкастов, музыки со стриминговых сервисов и голосовых вызовов. К минусам отнесем microUSB.