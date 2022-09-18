Обзор BQ BHS-03. Недорогие TWS-наушники

Приобрести их можно в маркетплейсе Яндекс.Маркет за 2350 рублей.
Поставляется гарнитура в компактной коробке из плотного картона, подробная техническая информация нанесена на ее обратной стороне. В комплект поставки входят USB-кабели, дополнительные пары амбушюров, руководство пользователя.
На внешней стороне чашек механические кнопки управления, с помощью которых можно отвечать и отклонять входящий вызов, переключать треки, ставить на паузу и продолжать воспроизведение, а также активировать голосовой помощник. Не хватает только регулировки громкости, она проводится уже через смартфон.
Периметр кнопок подсвечивается во время зарядки, разрядки и при изменении рабочего состояния, например, сопряжении.
На внутренней стороне корпуса пара медных контактов, используемых для восстановления заряда наушников.
На ножку динамика у BQ BHS-03 ставятся силиконовые амбушюры. В комплекте суммарно идут четыре пары.
С учетом анатомической формы корпуса и вытянутой формы ножки, с амбушюрами разных размеров с прилеганием в ушном канале проблем у них нет. В ходе теста эти наушники примеряли несколько человек разного возраста и пола.
Зарядный кейс выполнен в форме футляра с выдвижным основанием. Основу составляет металл, окрашенный в цвет гарнитуры.
Он выполняет задачу защиты от механических повреждений при перевозке, а также при нахождении в нем наушники переводятся в режим сна и проходит сеанс восстановления заряда.
На его боковой грани разъем microUSB, а также группа светодиодных индикаторов.
Использовались BQ BHS-03 в паре c iPhone 13 Pro Max для прослушивания музыки со стримингового сервиса Яндекс.Музыка, а также просмотра роликов с Youtube. Явных огрехов нет, придраться можно к общему уровню детализации звуковой сцены.
По посадке в ушах проблем нет. С ними можно не только ходить на улице, но и прослушивать музыку на беговой дорожке. Длительное ношение при этом не сопровождалось дискомфортом.
Встроенного аккумулятора хватало на 3.5-4 часа работы при прослушивании музыки на среднем уровне громкости. Комплектный зарядный кейс даст два полных цикла восстановления аккумулятора в наушниках