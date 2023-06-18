Обзор BREAK STUFF VR. Круши и разрушай на безрыбье PlayStation VR2

Игр на PlayStation VR2 пока предлагается ограниченное количество, а интересных из тех что есть можно перечислить по пальцам одной руки. BREAK STUFF VR не претендует на хит, но при этом дает возможность приятно провести время разнося окружающую обстановку, бросать предметы и крушить инвентарь.

Для начала потребуется подготовить достаточно свободного места, согласно требованиям она требует площадки 2 на 2 метра. Если такого места выделить не представляется возможным, можно будет расширить площадь виртуально во время сканирования. Хотя сама суть этих требований здесь спорна, двигаться ногами не нужно, все движения идут только руками.

Мы прошли ее на платину, занял этот процесс несколько часов. Для ее получения необходимо будет накопить и купить все доступные улучшения, выполнить несколько ситуативных действий, а также набить статистику с нужным количеством разбитых предметов.

После короткого обучения вас обучают броскам и методике разрушения. Делать это можно простым броском или заряженным. Тип бросков задается перед началом сессии, позже его изменить нельзя, только после завершения и создания новой. Помимо бросков, можно выбирать тип предмета который будет брошен. Они отличаются весом и есть также бомбы. На старте каждой локации дается только два таких предмета, остальные типы покупаются уже при прохождении.

Для полного завершения уровня в BREAK STUFF VR, а тут их четыре основных и четыре бонусных. Потребуется каждый из уровней пройти около 6-7 раз, за каждое прохождение помимо валюты для разблокировки новых предметов, также дают опыт, который и будет необходим для перехода к следующей площадке.

Как и говорили выше, всего тут четыре основных уровня, включают они стройплощадку в офисном здании, ферму, парк аттракционов и магазин китайской посуды. Каждая из них включает несколько особенных предметов оформления. От игрока же требуется все разрушить.

BREAK STUFF VR обзор

В итоге игра BREAK STUFF VR на хит явно не претендует, но при этом вполне позволит скоротать время в ожидании крупных релизов. Здесь простой и понятный геймплей, включающий физическую активность с бросками предметов, четыре уровня с разным оформлением окружающей обстановки.