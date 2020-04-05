Обзор Baseus GaN (BS-E915). Трехпортовый блок питания с мощностью 65W

Времена, когда производители использовали собственные форматы разъемов, к счастью, остаются в прошлом. Переход на единый формат, а на момент середины 2020 года это USB Type-C, упрощает поиск нужного кабеля для зарядки, а также заметно сокращает расходы на приобретение аксессуаров. Причем это сейчас касается не только планшетов и смартфонов, но и ноутбуков. Как пример, зарядное устройство Baseus BS-E915 с максимальной мощностью 65W и поддерживающее целый ряд технологий быстрой зарядки.

Комплектация

В официальном магазине на Aliexpress он доступен 45 долларов. Есть быстрая доставка со склада в России - https://ali.ski/0owkxN Поставляется в компактной коробке с подробной информацией по характеристикам. Здесь же приведен список поддерживаемых технологий быстрой зарядки. Зафиксирован на пластиковой подложке. Комплект включает буклеты и инструкцию на английском и китайских языках.

Внешний вид

Выполнено зарядное устройство в традиционном для смартфонов форм-факторе. Отличие заключается в увеличенной длине.

Основным материалом выступает черный матовый пластик. Он не подвержен загрязнению следами пальцев. Также есть версия в белом исполнении.

Для подключения кабелей доступны два USB Type-C и один полноразмерный USB. Верхний USB Type-C оптимизирован под ноутбуки, выдает до 65W.

Подключается Baseus BS-E915 с помощью традиционной вилки. Переходники для эксплуатации в России и Европе не потребуются.

На боковой части корпуса продублирован весь список характеристик, включая выходные данные по всем трем выходным разъемам.

Тесты

Из быстрых технологий поддерживаются: Power Delivery 3.0 (iPhone 11 Pro, Macbook Pro), Quick Charge 4.0, SCP FCP (Huawei P30 Pro), AFC (Samsung Galaxy S10). Помимо этого, есть GAN с мощностью до 65 Вт. Важно отметить, что максимальную мощность можно получить только при задействовании одного из трех разъемов. При подключении нескольких устройств мощность верхнего будет понижена до 45 Вт.

В нашем в распоряжении есть ноутбук Lenovo Yoga C740-14IML в котором для зарядки используется USB Type-C. При наличии под рукой Baseus BS-E915 полностью отпадает необходимость ношения с собой родного блока питания, заметно превышающего по габаритам этот адаптер питания.

Также мы проверяли работы со смартфонами Samsung Galaxy Note 10 и Apple iPhone 11 Pro Max, планшетом iPad. Во всех этих сценариях зарядка проходила корректно. При продолжительной нагрузке не было замечено заметного нагрева корпуса зарядного устройства. За работу отвечает чип NAVITAS NV6115.

Итоги по Baseus BS-E915

Baseus BS-E915 – удачная альтернатива комплектным зарядным устройствам к смартфонам, ноутбукам и планшетам. Два USB Type-C, один полноразмерный USB, компактные габариты, традиционный формат исполнения, поддержка большого количества фирменных технологий быстрой зарядки, аккуратное исполнение.