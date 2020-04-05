Обзор Baseus GaN (BS-E915). Трехпортовый блок питания с мощностью 65W

2020-04-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Baseus BS-E915; [114]
Времена, когда производители использовали собственные форматы разъемов, к счастью, остаются в прошлом. Переход на единый формат, а на момент середины 2020 года это USB Type-C, упрощает поиск нужного кабеля для зарядки, а также заметно сокращает расходы на приобретение аксессуаров. Причем это сейчас касается не только планшетов и смартфонов, но и ноутбуков. Как пример, зарядное устройство Baseus BS-E915 с максимальной мощностью 65W и поддерживающее целый ряд технологий быстрой зарядки.

Baseus BS-E915

В официальном магазине на Aliexpress он доступен 45 долларов. Есть быстрая доставка со склада в России - https://ali.ski/0owkxN

Комплектация

Поставляется в компактной коробке с подробной информацией по характеристикам. Здесь же приведен список поддерживаемых технологий быстрой зарядки. Зафиксирован на пластиковой подложке. Комплект включает буклеты и инструкцию на английском и китайских языках.

Baseus BS-E915

Внешний вид

Выполнено зарядное устройство в традиционном для смартфонов форм-факторе. Отличие заключается в увеличенной длине.

Baseus BS-E915

Основным материалом выступает черный матовый пластик. Он не подвержен загрязнению следами пальцев. Также есть версия в белом исполнении.

Baseus BS-E915

Для подключения кабелей доступны два USB Type-C и один полноразмерный USB. Верхний USB Type-C оптимизирован под ноутбуки, выдает до 65W.

Baseus BS-E915

Подключается Baseus BS-E915 с помощью традиционной вилки. Переходники для эксплуатации в России и Европе не потребуются.

Baseus BS-E915

На боковой части корпуса продублирован весь список характеристик, включая выходные данные по всем трем выходным разъемам.

Baseus BS-E915

Тесты

Baseus BS-E915

Из быстрых технологий поддерживаются: Power Delivery 3.0 (iPhone 11 Pro, Macbook Pro), Quick Charge 4.0, SCP FCP (Huawei P30 Pro), AFC (Samsung Galaxy S10). Помимо этого, есть GAN с мощностью до 65 Вт. Важно отметить, что максимальную мощность можно получить только при задействовании одного из трех разъемов. При подключении нескольких устройств мощность верхнего будет понижена до 45 Вт.

Baseus BS-E915

В нашем в распоряжении есть ноутбук Lenovo Yoga C740-14IML в котором для зарядки используется USB Type-C. При наличии под рукой Baseus BS-E915 полностью отпадает необходимость ношения с собой родного блока питания, заметно превышающего по габаритам этот адаптер питания.

Baseus BS-E915

Также мы проверяли работы со смартфонами Samsung Galaxy Note 10 и Apple iPhone 11 Pro Max, планшетом iPad. Во всех этих сценариях зарядка проходила корректно. При продолжительной нагрузке не было замечено заметного нагрева корпуса зарядного устройства. За работу отвечает чип NAVITAS NV6115.

Baseus BS-E915

Итоги по Baseus BS-E915

Baseus BS-E915 – удачная альтернатива комплектным зарядным устройствам к смартфонам, ноутбукам и планшетам. Два USB Type-C, один полноразмерный USB, компактные габариты, традиционный формат исполнения, поддержка большого количества фирменных технологий быстрой зарядки, аккуратное исполнение.

Комментарии и отзывы Baseus BS-E915
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