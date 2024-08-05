Басовитые наушники с хорошей автономностью. Обзор Baseus Bass 30 Max

Изучаемые сегодня беспроводные наушники Baseus Bass 30 Max поддерживают Bluetooth 5.3 и оснащены 40 мм драйверами. Встроенный в них аккумулятор обеспечивает до 50 часов автономной работы. Отдельно отмечаются выверенная эргономика и детализированный звук.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает аудио и USB-кабели, набор стикеров, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Представлены в белом и черном вариантах исполнения. Это классические накладные наушники, выполненные преимущественно из пластика.

Внутренняя часть оголовья с мягкой вставкой, обтянутой мягкой экокожей. Регулировка длины с помощью направляющих из металла. Подойдут они людям разного возраста, позволяя подобрать оптимальную посадку.

Чашки крепятся на шарнирах, позволяющих повернуть их на 90 градусов, упростив хранение. Качество сборки высокое, конструкция достаточно прочная.

Овальной формы, на внешней стороне логотип бренда и компактная решетка, отвечающая за компенсацию давления при воспроизведении звука, в особенности басов.

Органы управления у Baseus Bass 30 Max находятся на правой чашке. Тут кнопки включения, переключения треков и изменения громкости, а также ответа на входящий вызов и постановки воспроизведения на паузу. Зарядка проводится через USB-C, доступен аудиоразъем.

Амбушюры из экокожи с наполнителем. Форму свою после снятия восстанавливают. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на внутреннюю сторону чашек.

Тесты

Для беспроводного соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.3. Связь стабильная, звук передает без искажения и слышимых задержек. Альтернативным вариантом передачи звука является проводное подключение через 3.5 мм аудиоразъем.

За автономную работу гарнитуры отвечает аккумулятор с емкостью 600 мАч. Он обеспечивает длительное время автономной работы. По опыту тестового воспроизведения это 42 часа беспрерывного воспроизведения на среднем уровне громкости. Зарядка проводится через USB-C.

Установлен 40 мм драйвер. Звуковая сцена сбалансирована. Звонкие верхние частоты, чистый бас. Использовали их для прослушивания музыки со стриминговых сервисов, аудио подкастов и просмотра роликов. Запаса по громкости достаточно.

Есть встроенный микрофон, который можно будет использовать для голосовых звонков. Голос передает без искажений.

Итоги

Baseus Bass 30 Max – беспроводные наушники с хорошим качеством звука, длительным временем автономной работы, выполненные в эргономичной конструкции и использующие модуль Bluetooth 5.3.