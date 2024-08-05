Басовитые наушники с хорошей автономностью. Обзор Baseus Bass 30 Max

Изучаемые сегодня беспроводные наушники Baseus Bass 30 Max поддерживают Bluetooth 5.3 и оснащены 40 мм драйверами. Встроенный в них аккумулятор обеспечивает до 50 часов автономной работы. Отдельно отмечаются выверенная эргономика и детализированный звук.

Baseus Bass 30 Max

Комплектация

Baseus Bass 30 Max

Поставляется в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам. Комплект включает аудио и USB-кабели, набор стикеров, руководство пользователя и гарантийный талон.

Baseus Bass 30 Max

Внешний вид

Представлены в белом и черном вариантах исполнения. Это классические накладные наушники, выполненные преимущественно из пластика.

Baseus Bass 30 Max

Внутренняя часть оголовья с мягкой вставкой, обтянутой мягкой экокожей. Регулировка длины с помощью направляющих из металла. Подойдут они людям разного возраста, позволяя подобрать оптимальную посадку.

Baseus Bass 30 Max

Чашки крепятся на шарнирах, позволяющих повернуть их на 90 градусов, упростив хранение. Качество сборки высокое, конструкция достаточно прочная.

Baseus Bass 30 Max

Овальной формы, на внешней стороне логотип бренда и компактная решетка, отвечающая за компенсацию давления при воспроизведении звука, в особенности басов.

Baseus Bass 30 Max

Органы управления у Baseus Bass 30 Max находятся на правой чашке. Тут кнопки включения, переключения треков и изменения громкости, а также ответа на входящий вызов и постановки воспроизведения на паузу. Зарядка проводится через USB-C, доступен аудиоразъем.

Baseus Bass 30 Max

Амбушюры из экокожи с наполнителем. Форму свою после снятия восстанавливают. Пометки по правой и левой сторонам нанесены на внутреннюю сторону чашек.

Baseus Bass 30 Max

Тесты

Baseus Bass 30 Max

Для беспроводного соединения используется актуальный модуль Bluetooth 5.3. Связь стабильная, звук передает без искажения и слышимых задержек. Альтернативным вариантом передачи звука является проводное подключение через 3.5 мм аудиоразъем.

Baseus Bass 30 Max

За автономную работу гарнитуры отвечает аккумулятор с емкостью 600 мАч. Он обеспечивает длительное время автономной работы. По опыту тестового воспроизведения это 42 часа беспрерывного воспроизведения на среднем уровне громкости. Зарядка проводится через USB-C.

Baseus Bass 30 Max

Установлен 40 мм драйвер. Звуковая сцена сбалансирована. Звонкие верхние частоты, чистый бас. Использовали их для прослушивания музыки со стриминговых сервисов, аудио подкастов и просмотра роликов. Запаса по громкости достаточно.

Baseus Bass 30 Max

Есть встроенный микрофон, который можно будет использовать для голосовых звонков. Голос передает без искажений.

Baseus Bass 30 Max

Итоги

Baseus Bass 30 Max – беспроводные наушники с хорошим качеством звука, длительным временем автономной работы, выполненные в эргономичной конструкции и использующие модуль Bluetooth 5.3.
Детские беспроводные наушники с котиками. Обзор HARPER HB-41…
В центре внимания сегодня у нас будут детские беспроводные наушники HARPER HB-416. Эту модель выделяют ст…
инсайдер показал видео распаковки Samsung Galaxy Buds3…
Завтра, 10 июля, состоится грандиозное мероприятие Samsung Unpacked, на котором компания планирует показа…
Беспроводные наушники Anker Soundcore P30i оценены в 50 долл…
Китайский производитель Anker Innovations пополнил ассортимент беспроводных наушников моделью Soundcore P…
Недорогие беспроводные наушники с MP3-плеером и FM. Обзор Ha…
В центре внимания недорогие беспроводные наушники Harper HB-215 со складной конструкцией, микрофоном, вст…
Представлены наушники Samsung Galaxy Buds3 Pro …
Компания Samsung пополнила ассортимент наушников моделями Galaxy Buds3 и Buds3 Pro, которые появятся в пр…
Беспроводные наушники Sonos Ace оценили в 500 евро …
Компания Sonos пополнила ассортимент беспроводных наушников моделью Ace, которая оценена в США в 450 долл…
Игровые наушники с 7.1 звуком. Обзор Acer Nitro OHW306…
В течение двух недель мы активно использовали игровую гарнитуру Acer Nitro OHW306 и сегодня хотим поделит…
Samsung сняла Galaxy Buds 3 Pro с продажи из-за брака…
Новые беспроводные наушники Galaxy Buds 3 Pro от компании Samsung должны были поступить в продажу уже 24 …
Игровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGELИгровые наушники с тканевыми амбушюрами. Обзор ZONE 51 RIGEL
Игровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MVИгровая гарнитура с подсветкой. Обзор SVEN AP-U1500MV
Недорогие TWS наушники с активным шумоподавлением. Обзор OneOdio SuperEQ S10Недорогие TWS наушники с активным шумоподавлением. Обзор OneOdio SuperEQ S10
Лучшие TWS-наушники 2023 года? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 3Лучшие TWS-наушники 2023 года? Обзор HUAWEI FreeBuds Pro 3
Игровые 7.1 наушники с подсветкой. Обзор SVEN AP-U980MVИгровые 7.1 наушники с подсветкой. Обзор SVEN AP-U980MV
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИ МегаОбзор
2006-2024
© MegaObzor