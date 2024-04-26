Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Обзор Baseus Eli Sport 1

Это наушники открытого типа с титановой дугой, обладающей эффект памяти. Дуга фиксирует их на ушах и на ее конце есть противовес в основании которого можно зафиксировать комплектный плетенный ремешок. Его можно регулировать по длине с помощью шайбы.
Корпус в виде капсулы. Защиты от воды согласно требованиям класса IPX4. На внешней стороне расположена сенсорная зона управления обозначенная кольцевой светодиодной подсветкой.
Вывод 16.2 мм динамика с защитной металлической сеткой. На боковой стороне есть еще один воздушный вывод с сеткой, компенсирующий давление при воспроизведении низких частот.
Комплектуется гарнитура стильным зарядным кейсом, верхняя крышка у него из прозрачного пластика. На боковой стороне серебристая вставка с нанесенным названием модели, ниже разъем USB-C, используемый для проведения зарядки.
Форма у него плоская, удобно помещается в кармане. Внутри наушники располагаются в нишах с магнитной фиксацией, исключающей тряску во время ношения.
Доступно двенадцать различных пресетов эквалайзера, позволяющие изменить звуковую сцену в зависимости от предпочтений и жанра воспроизводимой музыки. Также можно отрегулировать вручную используя восемь регуляторов в разных частотных диапазонах.
Пользователь сможет просмотреть и изменить команды, которые выполняются сенсорными командами. Помимо уже привычных действий есть вызов голосового помощника.
Посадка на ушах удобная, они не давят и не мешаются. Лучше всего такая конструкция раскрывает свои преимущества при прослушивании на улице или при занятии спортом, фитнесом. В это время можно будет сохранять контроль за происходящим вокруг и нет проблем с запотеванием при длительном ношении.
За воспроизведение отвечает 16.2 мм динамик, он заметно больше чем обычно ставится в TWS-гарнитуры. И это позволило расширить диапазон звучания и общую детализацию. Басы мягкие, но даже с выкрученным эквалайзером будут уступать по давлению большим гарнитурам, здесь чудес ждать не стоит. Середина и верхняя часть спектра хорошо детализирована.
На среднем уровне громкости гарнитура у нас работала дольше чем заявлено производителем, в среднем это 8 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести до 4 полных циклов.