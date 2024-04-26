Беспроводные наушники открытого типа для фитнеса и улицы. Обзор Baseus Eli Sport 1

Рассмотрим детально беспроводные наушники Baseus Eli Sport 1 с открытой конструкцией и оснащенные 16.2 мм динамиками, обеспечивающими глубокие басы и качественный звук. Из особенностей этой модели производитель выделяет кодек Hi-Fi класса LC3, влагозащиту IPX4, Bluetooth 4.3 c двухканальной технологии с малой задержкой и до 7.5 часов работы на одном заряде.

Baseus Eli Sport 1

Комплектация

Упакованы в коробку из плотного картона с пластиковой ручкой для переноски. В комплект входят сами наушники, зарядный кейс, петля для фиксации наушников на шее, USB-C кабель, фирменные наклейки, различная документация.

Baseus Eli Sport 1

Внешний вид

Представлены в нескольких цветах, у нас на снимках Cosmic Black, также есть Stellar White и Aurora Green. Последние имеют флюоресцентный эффект и могут светиться в темноте.

Baseus Eli Sport 1

Это наушники открытого типа с титановой дугой, обладающей эффект памяти. Дуга фиксирует их на ушах и на ее конце есть противовес в основании которого можно зафиксировать комплектный плетенный ремешок. Его можно регулировать по длине с помощью шайбы.

Baseus Eli Sport 1

Корпус в виде капсулы. Защиты от воды согласно требованиям класса IPX4. На внешней стороне расположена сенсорная зона управления обозначенная кольцевой светодиодной подсветкой.

Baseus Eli Sport 1

Вывод 16.2 мм динамика с защитной металлической сеткой. На боковой стороне есть еще один воздушный вывод с сеткой, компенсирующий давление при воспроизведении низких частот.

Baseus Eli Sport 1

Комплектуется гарнитура стильным зарядным кейсом, верхняя крышка у него из прозрачного пластика. На боковой стороне серебристая вставка с нанесенным названием модели, ниже разъем USB-C, используемый для проведения зарядки.

Baseus Eli Sport 1

Форма у него плоская, удобно помещается в кармане. Внутри наушники располагаются в нишах с магнитной фиксацией, исключающей тряску во время ношения.

Baseus Eli Sport 1

Софт

Baseus Eli Sport 1 сопровождаются поддержкой управления через фирменное приложение, с помощью него мы провели первое сопряжение. Интерфейс на русском языке, все интуитивно понятно. С главного окна можно перейти в настройки эквалайзера, сенсорного управления, включения низкочастотного усиления и низкой задержки.

Baseus Eli Sport 1

Доступно двенадцать различных пресетов эквалайзера, позволяющие изменить звуковую сцену в зависимости от предпочтений и жанра воспроизводимой музыки. Также можно отрегулировать вручную используя восемь регуляторов в разных частотных диапазонах.

Baseus Eli Sport 1

Пользователь сможет просмотреть и изменить команды, которые выполняются сенсорными командами. Помимо уже привычных действий есть вызов голосового помощника.

Baseus Eli Sport 1

Тесты

Для соединения Baseus Eli Sport 1 использует Bluetooth 5.3 с кодеками SBC и AAC. Мы тестировали подключение с несколькими смартфонами и планшетом, проблем с сопряжением, задержками и стабильностью соединения не было.

Baseus Eli Sport 1

Посадка на ушах удобная, они не давят и не мешаются. Лучше всего такая конструкция раскрывает свои преимущества при прослушивании на улице или при занятии спортом, фитнесом. В это время можно будет сохранять контроль за происходящим вокруг и нет проблем с запотеванием при длительном ношении.

Baseus Eli Sport 1

За воспроизведение отвечает 16.2 мм динамик, он заметно больше чем обычно ставится в TWS-гарнитуры. И это позволило расширить диапазон звучания и общую детализацию. Басы мягкие, но даже с выкрученным эквалайзером будут уступать по давлению большим гарнитурам, здесь чудес ждать не стоит. Середина и верхняя часть спектра хорошо детализирована.

Baseus Eli Sport 1

На среднем уровне громкости гарнитура у нас работала дольше чем заявлено производителем, в среднем это 8 часов. В комплектном зарядном кейсе можно провести до 4 полных циклов.

Baseus Eli Sport 1

Итоги

В итоге получаем добротные беспроводные наушники открытого типа для активного образа жизни, фитнеса, спорта и ежедневной эксплуатации. Baseus Eli Sport 1 отличает хорошее качество звука, длительное время автономной работы, привлекательное внешнее исполнение в надежном корпусе с защитой IPX4, управление через приложение, полезные аксессуары в комплекте.
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