Обзор Bluboo S8 Plus. Лучший бюджетный смартфон с топовой начинкой

Современного человека невозможно представить без смартфона, которых на сегодняшний день огромное количество. Но всегда остается один и тот же вопрос - какой купить? Согласитесь, всегда хочется обзавестись многофункциональным и в то же время недорогим устройством. Но флагманские решения слишком дорого стоят, а альтернативный вариант найти достаточно тяжело. Однако пришло время перемен, и причиной тому очередная новинка от компании Bluboo, которая выпустила на свет смартфон S8 Plus. Современный, многофункциональный, стильный и доступный Bluboo S8 Plus сумеет удивить своими возможностями. Давайте чуть ближе познакомимся с данным смартфоном.
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Новая версия смартфона Bluboo S8 получила приставку Plus и много интересного. Однако разработчики позаботились о том, чтобы изменения не коснулись стоимости устройства, что не может не порадовать. Смартфон Bluboo S8 Plus получил 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, что существенно увеличило возможности девайса, однако об этом чуть позже.
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Bluboo S8 Plus обзор
Комплект поставкиУстройство поставляется в премиальной упаковке черного цвета на которой можно найти всю необходимую информацию о данном смартфоне. Порадовало то, что смартфон и комплектующие упакованы как флагманский девайс. В комплект поставки входят:
- Смартфон Bluboo S8 Plus
- Адаптер для питания
- 2 кабеля USB/Type-C
- 2 кабеля Type-C/3.5 мм
- Защитный чехол
- Защитная пленка
- Иголка для извлечения слота для SIM
- Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон
Порадовало то, что в комплекте с устройством присутствует силиконовый чехол и защитная пленка. Кроме того, по непонятной причине разработчики продублировали кабель USB/Type-C и Type-C/3.5 мм для подключения гарнитуры. Однако это действительно удобно, один кабель вы можете оставить дома, а второй оставить в машине или офисе.
Особенности
- Операционная система: Android 7.0 Nougat в оболочке 360 OS
- Металлическая рамка
- Дисплей: 6 дюймов, Sharp HD+ (1 440 × 720), IPS, 320 dpi, 2,5D
- Процессор MediaTek MTK6750T Octa-core 1,5 ГГц
- Графический ускоритель ARM Mali T860 MP2
- Оперативная память: 4 ГБ
- Встроенная память: 64 ГБ
- Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ
- Основная камера (двойная): 13 Мп и 3 Мп
- Фронтальная: 5 Мп
- Связь: nanoSIM и nanoSIM + microSD; 2G (GSM): 850 / 900 / 1 800 / 1 900 МГц; 3G (WCDMA): 900 / 2 100 МГц; 4G (FDD-LTE): 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 МГц (Band 1/3/7/8/20)
- Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, A-GPS
- Датчики: освещённости, приближения, акселерометр, электронный компас, дактилоскоп
- Аккумулятор: 3 600 мА·ч (несъёмный)
- Поддержка быстрой зарядки
- Габариты: 72 × 156 × 9 мм
- Масса: 205 г
Внешний видЧто не говори, а новый Bluboo S8 Plus станет идеальным дополнением в любой компании. От него просто не оторвать глаз. На лицевой части смартфона расположился безрамочный 6-дюймовый экран, который получил под свое управление 2.5D-стекло с олеофобным слоем. Разрешение составляет 1440 на 720 пикселей, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать и при чтении книг, и при просмотре фильмов, и для игр. Запаса максимальной яркости хватает с лихвой. Экран не бликует на солнце и показывает отличные углы обзора.
Рядом с динамиком расположилась фронтальная 5 Мп камера.
Благодаря тому, что разработчики не вывели отдельно от дисплея сенсорные кнопки, устройство кажется намного больше. Сам корпус получил отличную эргономичную форму со скругленными углами и гранями.
На правой грани боковой металлической рамки расположилась кнопка вкл/выкл устройства. Расположение очень удобное и позволяет не тянуться и искать ее.
Качелька громкости перекочевала на противоположную сторону.
Задняя крышка несъемная, здесь обосновался сканер отпечатка пальцев и двойная камера со вспышкой. Сканер работает без всяких нареканий, палец определяется точно. Кроме того, смартфон поддерживает технологию Face Unlock.
На нижней грани можно увидеть разъем Type-C, динамик и микрофон.
На противоположной грани находится слот для nanoSIM и microSD карт. Вам необходимо будет сделать выбор, либо использовать две SIM-карты, либо одну с microSD картой для увеличения памяти. Если вы ведете активный образ жизни, постоянно снимаете видео, любите смотреть фильмы, музыкальные клипы в дороге, то конечно же лучше добавить дополнительную память. Пользователям понравится возможность увеличить ее до 256 Гб. Однако и встроенной памяти в 64 Гб вполне достаточно для обычного пользователя.
К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все закреплено аккуратно и надежно, ничего не скрипит и не шатается. Смартфон, не смотря на свои большие габариты, отлично ложится в руки.
Если говорить в целом о дизайне Bluboo S8 Plus, следует сказать, что за небольшие деньги вы получаете современный, стильный, привлекательный смартфон, который не уступает флагманским моделям. В серебристом цвете устройство не потеряло своей изысканности и придется по душе даже самым капризным пользователям.
НачинкаОдним из главных изменений данного смартфона является увеличение памяти. В Bluboo S8 Plus сразу 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти, а благодаря оптимизированной операционной системе 360 OS на выходе мы получаем превосходную скорость работы. Был использован восьми ядерный процессор MediaTek MTK6750T с тактовой частотой 1.5 ГГц. Графический ускоритель ARM Mali T860 MP2 отлично показывает себя в различных играх. Даже требовательные игры работают без всяких проблем. Другими словами за небольшую стоимость вы получаете отличный смартфон с мощной начинкой.
СвязьBluboo S8 Plus поддерживает работу в сетях 4G и никаких проблем с качеством приема сигнала, за все время эксплуатации, у нас не возникло. Смартфон отлично показывает себя при загрузке различных файлов, серфинге в интернете и т.д. Качество передачи голоса на высоте, нет никаких посторонних шумов, которые бы мешали общению. При желании вы можете использовать данное устройство даже в качестве навигатора, навигационный модуль отлично показывает себя в работе.
АккумуляторЕще одной приятной новостью является более мощная батарея. Bluboo S8 Plus получил под свое управление аккумулятор емкостью в 3600 мАч. Отдельное внимание следует уделить тому, что устройство поддерживает технологию быстрой зарядки. Если вы используете телефон в большей степени для разговоров, поиска в Интернете и общения в чатах, то смартфон гарантированно сумеет проработать в течении суток. Радует то, что для полной зарядки аккумулятора достаточно двух часов.
КамераОсобое внимание было уделено фотосъемке. Двойная камера с 16 и 3-Мп сенсорами обеспечивают отличную фокусировку. Камера позволяет не упустить ни одну мелкую деталь в фотографии и при этом получить высокую контрастность, придающий изображению качественный вид. Для любителей фоток здесь есть где разгуляться, достаточно немного покопаться в настройках. Множество полезных инструментов позволяют пользователю создавать действительно изысканные и интересные фотографии.
СофтГлавной изюминкой смартфона Bluboo S8 Plus также является и программное обеспечение. Наличие большого объема оперативной памяти дало возможность использовать более оптимизированную систему 360 OS 2.0 с повышенной защитой персональных данных. Среди предустановленных программ есть интересные приложения, которые понравятся многим пользователям. Были добавлены дополнительные настройки и другие возможности. Другими словами, здесь нет ничего лишнего, что помешало бы работе.