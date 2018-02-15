Обзор Bluboo S8 Plus. Лучший бюджетный смартфон с топовой начинкой

Современного человека невозможно представить без смартфона, которых на сегодняшний день огромное количество. Но всегда остается один и тот же вопрос - какой купить? Согласитесь, всегда хочется обзавестись многофункциональным и в то же время недорогим устройством. Но флагманские решения слишком дорого стоят, а альтернативный вариант найти достаточно тяжело. Однако пришло время перемен, и причиной тому очередная новинка от компании Bluboo, которая выпустила на свет смартфон S8 Plus. Современный, многофункциональный, стильный и доступный Bluboo S8 Plus сумеет удивить своими возможностями. Давайте чуть ближе познакомимся с данным смартфоном.

Bluboo S8 Plus обзор

Новая версия смартфона Bluboo S8 получила приставку Plus и много интересного. Однако разработчики позаботились о том, чтобы изменения не коснулись стоимости устройства, что не может не порадовать. Смартфон Bluboo S8 Plus получил 4 Гб оперативной и 64 Гб встроенной памяти, что существенно увеличило возможности девайса, однако об этом чуть позже.

Комплект поставки

Смартфон Bluboo S8 Plus

Адаптер для питания

2 кабеля USB/Type-C

2 кабеля Type-C/3.5 мм

Защитный чехол

Защитная пленка

Иголка для извлечения слота для SIM

Инструкция по эксплуатации и гарантийный талон

Устройство поставляется в премиальной упаковке черного цвета на которой можно найти всю необходимую информацию о данном смартфоне. Порадовало то, что смартфон и комплектующие упакованы как флагманский девайс. В комплект поставки входят:

Особенности

Операционная система: Android 7.0 Nougat в оболочке 360 OS

Металлическая рамка

Дисплей: 6 дюймов, Sharp HD+ (1 440 × 720), IPS, 320 dpi, 2,5D

Процессор MediaTek MTK6750T Octa-core 1,5 ГГц

Графический ускоритель ARM Mali T860 MP2

Оперативная память: 4 ГБ

Встроенная память: 64 ГБ

Поддержка карт памяти microSD до 256 ГБ

Основная камера (двойная): 13 Мп и 3 Мп

Фронтальная: 5 Мп

Связь: nanoSIM и nanoSIM + microSD; 2G (GSM): 850 / 900 / 1 800 / 1 900 МГц; 3G (WCDMA): 900 / 2 100 МГц; 4G (FDD-LTE): 800 / 900 / 1 800 / 2 100 / 2 600 МГц (Band 1/3/7/8/20)

Wi-Fi 802.11 a/b/g/n, Bluetooth 4.0, GPS, ГЛОНАСС, A-GPS

Датчики: освещённости, приближения, акселерометр, электронный компас, дактилоскоп

Аккумулятор: 3 600 мА·ч (несъёмный)

Поддержка быстрой зарядки

Габариты: 72 × 156 × 9 мм

Масса: 205 г

Внешний вид

Порадовало то, что в комплекте с устройством присутствует силиконовый чехол и защитная пленка. Кроме того, по непонятной причине разработчики продублировали кабель USB/Type-C и Type-C/3.5 мм для подключения гарнитуры. Однако это действительно удобно, один кабель вы можете оставить дома, а второй оставить в машине или офисе.Что не говори, а новый Bluboo S8 Plus станет идеальным дополнением в любой компании. От него просто не оторвать глаз. На лицевой части смартфона расположился безрамочный 6-дюймовый экран, который получил под свое управление 2.5D-стекло с олеофобным слоем. Разрешение составляет 1440 на 720 пикселей, чего вполне достаточно для того, чтобы комфортно себя чувствовать и при чтении книг, и при просмотре фильмов, и для игр. Запаса максимальной яркости хватает с лихвой. Экран не бликует на солнце и показывает отличные углы обзора.

Рядом с динамиком расположилась фронтальная 5 Мп камера.

Благодаря тому, что разработчики не вывели отдельно от дисплея сенсорные кнопки, устройство кажется намного больше. Сам корпус получил отличную эргономичную форму со скругленными углами и гранями.

На правой грани боковой металлической рамки расположилась кнопка вкл/выкл устройства. Расположение очень удобное и позволяет не тянуться и искать ее.

Качелька громкости перекочевала на противоположную сторону.

Задняя крышка несъемная, здесь обосновался сканер отпечатка пальцев и двойная камера со вспышкой. Сканер работает без всяких нареканий, палец определяется точно. Кроме того, смартфон поддерживает технологию Face Unlock.

На нижней грани можно увидеть разъем Type-C, динамик и микрофон.

На противоположной грани находится слот для nanoSIM и microSD карт. Вам необходимо будет сделать выбор, либо использовать две SIM-карты, либо одну с microSD картой для увеличения памяти. Если вы ведете активный образ жизни, постоянно снимаете видео, любите смотреть фильмы, музыкальные клипы в дороге, то конечно же лучше добавить дополнительную память. Пользователям понравится возможность увеличить ее до 256 Гб. Однако и встроенной памяти в 64 Гб вполне достаточно для обычного пользователя.

К качеству сборки и материалов у нас никаких нареканий не возникло, все закреплено аккуратно и надежно, ничего не скрипит и не шатается. Смартфон, не смотря на свои большие габариты, отлично ложится в руки.

Если говорить в целом о дизайне Bluboo S8 Plus, следует сказать, что за небольшие деньги вы получаете современный, стильный, привлекательный смартфон, который не уступает флагманским моделям. В серебристом цвете устройство не потеряло своей изысканности и придется по душе даже самым капризным пользователям.

Начинка

Одним из главных изменений данного смартфона является увеличение памяти. В Bluboo S8 Plus сразу 4 Гб оперативной и 64 Гб флеш-памяти, а благодаря оптимизированной операционной системе 360 OS на выходе мы получаем превосходную скорость работы. Был использован восьми ядерный процессор MediaTek MTK6750T с тактовой частотой 1.5 ГГц. Графический ускоритель ARM Mali T860 MP2 отлично показывает себя в различных играх. Даже требовательные игры работают без всяких проблем. Другими словами за небольшую стоимость вы получаете отличный смартфон с мощной начинкой.

Связь

Аккумулятор

Bluboo S8 Plus поддерживает работу в сетях 4G и никаких проблем с качеством приема сигнала, за все время эксплуатации, у нас не возникло. Смартфон отлично показывает себя при загрузке различных файлов, серфинге в интернете и т.д. Качество передачи голоса на высоте, нет никаких посторонних шумов, которые бы мешали общению. При желании вы можете использовать данное устройство даже в качестве навигатора, навигационный модуль отлично показывает себя в работе.Еще одной приятной новостью является более мощная батарея. Bluboo S8 Plus получил под свое управление аккумулятор емкостью в 3600 мАч. Отдельное внимание следует уделить тому, что устройство поддерживает технологию быстрой зарядки. Если вы используете телефон в большей степени для разговоров, поиска в Интернете и общения в чатах, то смартфон гарантированно сумеет проработать в течении суток. Радует то, что для полной зарядки аккумулятора достаточно двух часов.

Камера

Особое внимание было уделено фотосъемке. Двойная камера с 16 и 3-Мп сенсорами обеспечивают отличную фокусировку. Камера позволяет не упустить ни одну мелкую деталь в фотографии и при этом получить высокую контрастность, придающий изображению качественный вид. Для любителей фоток здесь есть где разгуляться, достаточно немного покопаться в настройках. Множество полезных инструментов позволяют пользователю создавать действительно изысканные и интересные фотографии.

Софт

Главной изюминкой смартфона Bluboo S8 Plus также является и программное обеспечение. Наличие большого объема оперативной памяти дало возможность использовать более оптимизированную систему 360 OS 2.0 с повышенной защитой персональных данных. Среди предустановленных программ есть интересные приложения, которые понравятся многим пользователям. Были добавлены дополнительные настройки и другие возможности. Другими словами, здесь нет ничего лишнего, что помешало бы работе.

Итоги

Подведем итоги по бюджетному смартфону Bluboo S8 Plus. Согласитесь, что компании Bluboo удалось сделать существенный шаг вперед в развитии бюджетных смартфонов и представить покупателям не просто доступное, но и многофункциональное устройство с мощной начинкой, которой могут позавидовать большинство девайсов. Среди плюсов следует отметить следующее: качественная сборка и материалы, современный и стильный дизайн, начинка, отличная камера, функционал и конечно же цена. Существенных минусов нам выявить не удалось, да их, как нам кажется, и нет. В любом случае, такой смартфон за данную стоимость мы видим впервые. Будем надеяться на то, что вскоре большинство бюджетных решений перейдет на новый уровень. Выбор остается за вами, мы лишь можем показать и рассказать.