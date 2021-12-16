Обзор Bowers & Wilkins PI5. Стильные TWS-наушники с ANC

Первые полноразмерные наушники от Bowers & Wilkins с активным шумоподавлением вышли в 2017 году. В тот момент они произвели небольшой фурор. Теперь у британской компании дошли руки и до TWS решений. Этим летом они представили сразу две новинки: PI5 и PI7. В этом обзоре мы посмотрим, что из себя представляет младшая модель и стоит ли она того, чтобы всерьез рассматривать к приобретению.

Комплектация

Bowers & Wilkins PI5 поставляется в белой минималистичной коробке. Внутри нее находятся сами наушники с кейсом, кабель USB Type-C - USB Type-C, две дополнительные пары амбушюр, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Кейс Bowers & Wilkins PI5 выполнен в неординарном форм-факторе. Его размеры чуть выше среднего, но из-за скругленных краев он не ощущается, как что-то объемное.

Основная часть кейса выполнена из матового софт-тач пластика. На ней с трудом собираются отпечатки от пальцев, чего не скажешь о глянцевой крышке. Сверху нее красуется гордая надпись «Bowers & Wilkins».

Крышка кейса держится на магните. Помимо пары наушников внутри находится одна единственная кнопка, отвечающая за старт процесса подключения к смартфону.

Также на корпусе кейса индикатор, который отображает состояние зарядки и сопряжения.

Сами наушники выглядят еще более интересно, чем кейс. Условно говоря, они выполнены из двух элементов —круглой металлической части и овальной из пластика, которая полностью прячется в ухе.

Подобная эргономика позволяет немного прокручивать наушники и менять их положения на наиболее подходящее для ваших ушей.

На каждом из наушников имеются пара микрофонов, контакты для зарядки и датчик приближения. Благодаря последнему музыку автоматически ставится на паузу, если вытащить наушник из уха.

Bowers & Wilkins PI5 существует еще и в белом исполнении. На нем быстрее собираются какие-либо загрязнения.

Подключение и управление

Предусмотрена защита от пыли и влаги по стандарту IP54. По факту это означает, что наушники не боятся попадания брызг, так что их можно надевать и в дождливую погоду.Для соединения используется Bluetooth 5.0. Первичное подключение к наушникам происходит понятным образом — нужно открыть крышку кейса, зажать кнопку на 1 секунду, дождаться, когда индикатор начнет интенсивно мигать, перейти в настройки Bluetooth на смартфоне и выбрать «Bowers & Wilkins PI5» в. К сожалению данная модель не поддерживает функцию multipoint, поэтому PI5 нельзя одновременно подсоединять к нескольким устройствам.Для использования всего функционала наушников, необходимо скачать приложение Bowers & Wilkins Headphones, доступное в Play Market и App Store. При его первом запуске вам сразу предложат добавить PI5 в список устройств. После этого будет показана краткая памятка об использовании наушников.

В главном окне приложения можно посмотреть оставшийся уровень зарядки, включить систему адаптивного шумоподавления или активировать сквозной пропуск окружающих звуков, который работает по обратному принципу шумоподавления, усиливая слышимость вокруг. Благодаря этому можно не снимать лишний раз наушники и быть в курсе, что происходит рядом с вами. Предусмотрено два режима: «меньший» и «больший». По ощущениям, первый больше подходит для улавливания речи собеседников, а второй общей обстановки в целом.

Также в приложении есть раздел звуковых ландшафтов с 6 зацикленными композициями: пляж, деревья и пляж, костер в туристическом лагере, горный ручей, гроза, водопад. Вещь крайне полезная и помогает в быстром темпе расслабиться. Здесь же предусмотрен таймер от 5 до 60 минут.

В последнем окне можно сменить название наушников, выключить датчик движения и произвести обновление ПО.

Ординарное — воспроизведение/пауза/принятие вызова

Двойное — следующий трек/завершение звонка.

Тройное — предыдущий трек.

Длительное — активация шумоподавления.

Ординарное — воспроизведение/пауза/принятие вызова.

Двойное — следующий трек/завершение звонка.

Тройное — предыдущий трек.

Длительное — вызов голосового помощника.

Звук

Управление осуществляется с помощью отзывчивой сенсорной панели. На обоих наушниках выведены одинаковые типы действий на касание, кроме длительного:Левый:Правый:В B&W PI5 установлена пара динамиков по 9,2 мм. Они однодрайверные, и это их главное отличие от PI7, которые обладают уже двумя драйверами. Поддерживаются следующие кодеки: aptX, SBC и AAC. Первые два подойдут для Android-смартфонов, а последний для iPhone.Теперь поговорим о звуке. Он нас сильно порадовал своей невероятной детализацией. Буквально в каждом треке, который до этого был переслушан до дыр, раскрываются новые ранее неуловимые элементы. Объема в нем тоже хватает. При этом все звучит сбалансированно, естественно и не превращается в неразборчивое месиво.К басу тоже нет претензий. Он ощущается плотным, насыщенным. В целом, поражает, как много удалось выжать инженерам B&W из столь маленьких динамиков.Запас громкости в наушниках не рекордный. В принципе, его хватает для всех жизненных сценариев, но иногда хочется чуть больше. Например, при поездке в метро.Теперь пару слов об активном шумоподавлении. Посторонние звуки улавливаются с помощью 4 микрофонов. Мы тестировали наушники во время уличных прогулок, поездки на общественном транспорте и работы за ноутбуком в шумном кафе. Во всех случаях система отлично отрабатывала и эффективно отсекала раздражающие звуки.

Время работы

От одного заряда B&W PI5 могут проработать до 4 часов при включенном шумоподавлении. Показатель вполне достойный. Сам кейс может подзарядить наушники еще несколько раз и обеспечить еще до 20 часов работы.Самое важное, что кейс поддерживает быструю зарядку, и 15 минут нахождения наушников в нем дают 2 часа безостановочного прослушивания музыки. Кейс может заряжаться как по кабелю Type-C, так и по беспроводной станции.

Итоги

Bowers & Wilkins PI5 показали себя, как целостное устройство без явных огрехов. Первое, что хочется в них отметить так это детализированный звук, который один сам по себе полностью оправдывает стоимость наушников. Из остальных плюсов стоит выделить интересный дизайн, удобную посадку, отзывчивое управление, хорошую автономность и наличие беспроводной зарядки. К минусам мы отнесли маркий кейс и отсутствие функции multipoint.