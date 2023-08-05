Обзор Bright Lights of Svetlov. История с антуражем СССР и неожиданным финалом теперь и на консолях

Выполнена она в жанре квеста от первого лица. Сюжет повествует о жизни советской семьи, проживающей в городе Светлов и волею судеб столкнувшейся с серьезным вызовом. Игроку предлагается в ходе нескольких эпизодов взять на себя роль инженера Анатолия (отца), Тамары (матери) и дочери Нади. История здесь линейна, эпизоды представляют собой короткие эпизоды жизни этой семьи и уже в финале приходит понимание общей картины происходящего.
В каждом из них выдается набор заданий, которые необходимо выполнить для перехода в следующую часть истории. По большей части они включают различные бытовые задачи, например, помыть посуду, выкинуть мусор, полить цветы, повесить люстру, завершить ремонт и т.д.
Подход удачный, позволяющий детальнее изучить антураж типовой советской квартиры, подъезда и улицы. Причем, с учетом того, что часть детства как раз проходила в это время, несколько локаций подняли приятные воспоминания, например, общий подвал в доме, кладовка в лестничной клетке, да и в целом исполнение ряда элементов интерьера в квартире.
Большая часть процесса проходит в тишине, звуковой атмосферы здесь практически нет, только периодически встречаемые фразы персонажей. Озвучкой для Bright Lights of Svetlov занималась команда GamesVoice.
Немного выбивается из общего набора эпизодов финальный. Выполнен он в духе сюрреализма, сменяя реальность и потусторонний мир. Такой вот лайтовый вариант Silent Hill, который тут изначально не ожидаешь. В финале же становится открытием, что за основу была взят реально произошедший инцидент в городе Краматорск, когда в стене строителями был оставлен источник гамма-излучения, приведший к гибели нескольких человек.
По итогу прохождения на консоли PlayStation можно будет получить платиновый трофей. Все достижения, за исключением двух, являются сюжетными. Два оставшихся будут получены игрой на гитаре в детской комнате и курением на балконе.