Обзор Bright Lights of Svetlov. История с антуражем СССР и неожиданным финалом теперь и на консолях

Игра Bright Lights of Svetlov, разработчиком и издателем которой стал Владимир Чолокян, первоначально вышла в Steam, несмотря на то, что создавал ее только один человек, получила хорошие оценки со стороны игроков. 11 августа она будет доступна и на консолях PlayStation, Xbox и Nintendo.

Bright Lights of Svetlov

Выполнена она в жанре квеста от первого лица. Сюжет повествует о жизни советской семьи, проживающей в городе Светлов и волею судеб столкнувшейся с серьезным вызовом. Игроку предлагается в ходе нескольких эпизодов взять на себя роль инженера Анатолия (отца), Тамары (матери) и дочери Нади. История здесь линейна, эпизоды представляют собой короткие эпизоды жизни этой семьи и уже в финале приходит понимание общей картины происходящего.

Bright Lights of Svetlov

В каждом из них выдается набор заданий, которые необходимо выполнить для перехода в следующую часть истории. По большей части они включают различные бытовые задачи, например, помыть посуду, выкинуть мусор, полить цветы, повесить люстру, завершить ремонт и т.д.

Bright Lights of Svetlov

Подход удачный, позволяющий детальнее изучить антураж типовой советской квартиры, подъезда и улицы. Причем, с учетом того, что часть детства как раз проходила в это время, несколько локаций подняли приятные воспоминания, например, общий подвал в доме, кладовка в лестничной клетке, да и в целом исполнение ряда элементов интерьера в квартире.

Bright Lights of Svetlov

Большая часть процесса проходит в тишине, звуковой атмосферы здесь практически нет, только периодически встречаемые фразы персонажей. Озвучкой для Bright Lights of Svetlov занималась команда GamesVoice.

Ограниченность бюджета и сил отразились на количестве мелких деталей у объектов, а также отсутствии анимации людей в кадре. Последние появляются только в финале, только в виде силуэтов.

Bright Lights of Svetlov

Немного выбивается из общего набора эпизодов финальный. Выполнен он в духе сюрреализма, сменяя реальность и потусторонний мир. Такой вот лайтовый вариант Silent Hill, который тут изначально не ожидаешь. В финале же становится открытием, что за основу была взят реально произошедший инцидент в городе Краматорск, когда в стене строителями был оставлен источник гамма-излучения, приведший к гибели нескольких человек.

Bright Lights of Svetlov

По итогу прохождения на консоли PlayStation можно будет получить платиновый трофей. Все достижения, за исключением двух, являются сюжетными. Два оставшихся будут получены игрой на гитаре в детской комнате и курением на балконе.

Bright Lights of Svetlov обзор

Общие впечатления по игре положительные. Bright Lights of Svetlov хорошо передала атмосферу советского быта 80-90х годов с приятной графикой и мелочами, вызывающими ностальгию, русская озвучка и при этом в основе реально произошедшие события.
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