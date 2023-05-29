Обзор BuddyPhones PlayEars+. Лучший выбор детских наушников

до 94 дБ – для путешествий,

до 85 дБ – стандартный и безопасный для детей,

до 75 дБ – для малышей.

Наушники, позиционируемые на детскую аудиторию, как и большинство товаров, ориентированных на детей, это чаще всего просто уменьшенные в габаритах и оформленные в ярких цветах модели. Но помимо внешнего вида, также важно обратить внимание на безопасность эксплуатации, они должны быть снабжены ограничителем громкости. Изучаемые сегодня беспроводные наушники BuddyPhones PlayEars+ от бренда ONANOFF, поддерживают три режима работы:

Комплектация

Поставляются наушники в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по ключевым особенностям исполнения и характеристикам.

Комплект включает руководство пользователя, различную документацию, набор из четырех пар стикеров для чашек, USB-кабель для зарядки, тряпичный чехол и кабель аудиоразветвитель с плоской оплеткой.

Фишкой наушников этого производителя является возможность совместного прослушивания при подключении их между собой кабелем-разветвителем. Так можно подключить до четырех наушников.

Внешний вид

Мы изучили два варианта исполнения этих наушников. Это пастельно-розовый цвет с кошачьими ушками и светло-серый с ушками щеночка, есть и другие варианты исполнения. Привлекает к себе внимание детей.

Дополнительно кастомизировать внешний вид можно будет с помощью комплектных стикеров. Это четыре различных варианта, подчеркивающих общий стиль оформления. Нанести их сможет сам ребенок.

Конструкция их выполнена из пластика, качество сборки высокое. Притом, что здесь установлен аккумулятор, вес у них легкий.

Применяются безопасные и прочные материалы. Оголовье с мягким наполнителем. Комфортно и безопасно. Элементы соединения выполнены без риска нанесения травм для головы и волос.

Для BuddyPhones PlayEars+ продумали вопрос удобства хранения и переноски. Чашки складываются, уменьшая занимаемое место в рюкзаке ребенка. Хранить же их можно будет в комплектном мягком чехле.

Длину оголовья можно регулировать. Направляющие из пластика, выбранное положение фиксируется.

Чашки овальной формы. Амбушюры из ткани с мягким наполнителем, приятные тактильно и обеспечивающие хороший уровень пассивной звукоизоляции.

На боковом торце правой чашки разъем USB-C, используемый для зарядки встроенного аккумулятора, отверстие микрофона, переключатель режима обучения StudyMode. Суть этого режима заключается в урезании низких частот и повышения акцента высоких, позволяя лучше воспринимать речь.

Тесты

На левой чаше аудиоразъем, индикатор активности и заряда аккумулятора, кнопки управления воспроизведением и громкостью.

Оснащены BuddyPhones PlayEars+ динамиком диаметром 40 мм с неодимовым магнитом. Частотный диапазон от 20 до 20 000 Гц. Качество воспроизводимого звука высокое. Детализированный и чистый, звонкие высокие частоты и мягкие басы. В них комфортно слушать аудиокниги, музыку, смотреть мультфильмы, фильмы и ролики на стриминговых сервисах.

Наушники в ходе тестового периода эксплуатации использовали дети возрастом 7 лет, исполнение их заинтересовало их и они понравились. Отметили комфорт посадки, отсутствие проблем с запотеванием при ношении в помещении. В них можно гулять на улице.

Встроенный в них аккумулятор дает до 24 часов автономной работы. Для зарядки при этом используется актуальный тип разъема, в поездки не будет необходимости брать дополнительный тип кабеля.

BuddyPhones Cosmos Plus

Есть микрофон, который будет актуален для возможности ответить на голосовой вызов от родителей или, например, во время дистанционного обучения. По традиции приводим отдельно пример записи с микрофона.

Также предлагаем рассмотреть старшую модель в линейке производителя - BuddyPhones Cosmos Plus. Ее ключевым отличием является поддержка активного шумоподавления, которая поможет сосредоточиться на прослушивании аудиокниг, учебном процессе или даже просмотре роликов во время путешествий. Исполнение ANC здесь соответствует уровню исполнения взрослых наушников.

Они поддерживают три режима работы с ограничениями по максимальному уровню громкости, специальный режим StudyMode для общения и учебы, а также совместное прослушивание BuddyLink.

Выполнены они в ярком корпусе из высококачественных и безопасных материалов. Оголовье из полипропилена, сгибается и тянется. Конструкция складывается, удобно хранить в рюкзаке ребенка.

Итоги

По соотношению цена, качества исполнения и звучания оптимальным выбором для ребенка станут BuddyPhones PlayEars+, обеспечивающие безопасное прослушивание и ношение детьми разного возраста.