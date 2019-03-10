Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с Aliexpress

Такие площадки как Aliexpress очень часто рассматриваются для покупки недорогой мелочевки и носимой электроники. Не так давно мы задались вопросом, а можно ли рассматривать такие площадки во время сборки или апгрейда ПК? Первыми рассмотрим набор вентиляторов RGB, состоящий из блока управления и пяти «вертушек» с многозонной подсветкой.
COOLMOON RGB FAN доступны в разной комплектации с меньшим и большим количеством вентиляторов, а также светодиодные ленты, совместимые с блоком управления. Доступен он в магазине на Aliexpress с доставкой по России - http://ali.ski/Tx7Sv
COOLMOON RGB FAN обзор
КомплектацияПоставляются в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Комплект включает кабель питания, пульт ДУ, набор корпусных вентиляторов, инструкцию по управлению в виде карточки, блок управления.
Внешний вид
Корпус вентиляторов COOLMOON RGB FAN выполнен из пластика. Сверху и снизу по периметру полупрозрачные вставки.
Они, как и лопасти подсвечиваются заполняющей подсветкой. Визуально складывается впечатление общего заполняющего свечения, без видимых участков с отдельными светодиодами.
Девять лопастей с декоративным рисунком. Скорость вращения составляет 1200 оборотов в минуту. Скорость регулируется при помощи комплектного пульта, есть режим полной остановки.
Используется гидродинамический подшипник. Заявлен ресурс службы в 40000 часов.
В местах крепления нанесены антивибрационные накладки. Подключается при помощи кабеля с проприетарным разъемом.
Работать эти вентиляторы без комплектного блока управления не смогут. Длина кабеля подключения позволит организовать аккуратный монтаж в корпусе.
Блок управления вентиляторами COOLMOON RGB FAN выполнен в виде компактной коробки, к которой можно будет подключить 10 вентиляторов и 2 светодиодные ленты.
Питание подается через MOLEX. На дно нанесена лента двухстороннего скотча.
С помощью комплектного пульта можно будет изменять скорость вращения, переключать эффекты подсветки, выбирать статичные цвета, менять яркость.
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