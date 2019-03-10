Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с Aliexpress

Такие площадки как Aliexpress очень часто рассматриваются для покупки недорогой мелочевки и носимой электроники. Не так давно мы задались вопросом, а можно ли рассматривать такие площадки во время сборки или апгрейда ПК? Первыми рассмотрим набор вентиляторов RGB, состоящий из блока управления и пяти «вертушек» с многозонной подсветкой.

COOLMOON RGB FAN обзор

COOLMOON RGB FAN доступны в разной комплектации с меньшим и большим количеством вентиляторов, а также светодиодные ленты, совместимые с блоком управления. Доступен он в магазине на Aliexpress с доставкой по России - http://ali.ski/Tx7Sv

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Комплект включает кабель питания, пульт ДУ, набор корпусных вентиляторов, инструкцию по управлению в виде карточки, блок управления.

Внешний вид

Корпус вентиляторов COOLMOON RGB FAN выполнен из пластика. Сверху и снизу по периметру полупрозрачные вставки.

Они, как и лопасти подсвечиваются заполняющей подсветкой. Визуально складывается впечатление общего заполняющего свечения, без видимых участков с отдельными светодиодами.

Девять лопастей с декоративным рисунком. Скорость вращения составляет 1200 оборотов в минуту. Скорость регулируется при помощи комплектного пульта, есть режим полной остановки.

Используется гидродинамический подшипник. Заявлен ресурс службы в 40000 часов.

В местах крепления нанесены антивибрационные накладки. Подключается при помощи кабеля с проприетарным разъемом.

Работать эти вентиляторы без комплектного блока управления не смогут. Длина кабеля подключения позволит организовать аккуратный монтаж в корпусе.

Блок управления вентиляторами COOLMOON RGB FAN выполнен в виде компактной коробки, к которой можно будет подключить 10 вентиляторов и 2 светодиодные ленты.

Питание подается через MOLEX. На дно нанесена лента двухстороннего скотча.

Тесты шума

С помощью комплектного пульта можно будет изменять скорость вращения, переключать эффекты подсветки, выбирать статичные цвета, менять яркость.

Итоги по COOLMOON RGB FAN

COOLMOON RGB FAN будут интересны впервую очередь как возможность сэкономить при организации активного охлаждения. Подойдут они как в качестве корпусных, так и для установки на радиатор жидкостного охлаждения. Низкий уровень шума, высокий ресурс службы, регулируемая скорость вращения, переключаемые эффекты свечения. Не устроить может отсутствие синхронизации с остальными компонентами и управление только с помощью пульта ДУ.