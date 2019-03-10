Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с Aliexpress

2019-03-10, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - COOLMOON RGB FAN; [206]
Такие площадки как Aliexpress очень часто рассматриваются для покупки недорогой мелочевки и носимой электроники. Не так давно мы задались вопросом, а можно ли рассматривать такие площадки во время сборки или апгрейда ПК? Первыми рассмотрим набор вентиляторов RGB, состоящий из блока управления и пяти «вертушек» с многозонной подсветкой.

COOLMOON RGB FAN

COOLMOON RGB FAN доступны в разной комплектации с меньшим и большим количеством вентиляторов, а также светодиодные ленты, совместимые с блоком управления. Доступен он в магазине на Aliexpress с доставкой по России - http://ali.ski/Tx7Sv

COOLMOON RGB FAN обзор

Комплектация

Поставляются в коробке из плотного картона с общей технической информацией. Комплект включает кабель питания, пульт ДУ, набор корпусных вентиляторов, инструкцию по управлению в виде карточки, блок управления.

COOLMOON RGB FAN

Внешний вид

COOLMOON RGB FAN

Корпус вентиляторов COOLMOON RGB FAN выполнен из пластика. Сверху и снизу по периметру полупрозрачные вставки.

COOLMOON RGB FAN

Они, как и лопасти подсвечиваются заполняющей подсветкой. Визуально складывается впечатление общего заполняющего свечения, без видимых участков с отдельными светодиодами.

COOLMOON RGB FAN

Девять лопастей с декоративным рисунком. Скорость вращения составляет 1200 оборотов в минуту. Скорость регулируется при помощи комплектного пульта, есть режим полной остановки.

COOLMOON RGB FAN

Используется гидродинамический подшипник. Заявлен ресурс службы в 40000 часов.

COOLMOON RGB FAN

В местах крепления нанесены антивибрационные накладки. Подключается при помощи кабеля с проприетарным разъемом.

COOLMOON RGB FAN

Работать эти вентиляторы без комплектного блока управления не смогут. Длина кабеля подключения позволит организовать аккуратный монтаж в корпусе.

COOLMOON RGB FAN

Блок управления вентиляторами COOLMOON RGB FAN выполнен в виде компактной коробки, к которой можно будет подключить 10 вентиляторов и 2 светодиодные ленты.

COOLMOON RGB FAN

COOLMOON RGB FAN

Питание подается через MOLEX. На дно нанесена лента двухстороннего скотча.

COOLMOON RGB FAN

С помощью комплектного пульта можно будет изменять скорость вращения, переключать эффекты подсветки, выбирать статичные цвета, менять яркость.

Тесты шума

Итоги по COOLMOON RGB FAN

COOLMOON RGB FAN будут интересны впервую очередь как возможность сэкономить при организации активного охлаждения. Подойдут они как в качестве корпусных, так и для установки на радиатор жидкостного охлаждения. Низкий уровень шума, высокий ресурс службы, регулируемая скорость вращения, переключаемые эффекты свечения. Не устроить может отсутствие синхронизации с остальными компонентами и управление только с помощью пульта ДУ.

Комментарии:
Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батаре...
Обзор Digma S-36. Бумбокс с емкой батареГотовь сани летом, а беспроводную колонку зимой. Тестируемая сегодня портативная колонка Digma S-36 помим...
Отличный смартфон от компании Oukitel С...
Отличный смартфон от компании Oukitel СДевайс уже можно приобрести на китайских интернет-площадках в черном и золотом исполнениях.В наличии 2 Гб...
Lenovo Z5s и его характеристика ...
Lenovo Z5s и его характеристика Дактилоскопический сканер помещен на заднюю панель девайса. За энергоснабжение отвечает батарея на 3200 м...
Honor Magic 2 и его функции ...
Honor Magic 2 и его функции Другие параметры были унаследованы от оригинального Honor Magic 2. 3D-версия имеет набор памяти, состоящи...
Мощный флагман OnePlus 7...
Мощный флагман OnePlus 7Дисплей имеет покрытие из стекла Corning Gorilla Glass 6, обеспечивающего защиту от царапин и повреждений...
Новинка Ulefone S11...
Новинка Ulefone S11Электронная схема основана на мобильном чипсете начального уровня MediaTek MT6580 с набором памяти, содер...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Покупка ритуальных товаров на сайте Shop...
Покупка ритуальных товаров на сайте ShopЭта весть – как снег на голову. Умер… Тот, кого мы любили, без которого и минуты не можем провести… Ск...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с AliexpressОбзор COOLMOON RGB FAN. Набор корпусных вентиляторов с Aliexpress
Обзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с BluetoothОбзор Oklick OK-440. Акустическая система 2.1 с Bluetooth
Обзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFCОбзор плюсов и минусов смартфона Motorola Moto G7. Самобытный середняк с модулем NFC
Обзор HARPER HBT-1703. Беспроводная гарнитура для смартфона Обзор HARPER HBT-1703. Беспроводная гарнитура для смартфона
Обзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкойОбзор Thermaltake Litepower RGB 650W (230V). Недорогой блок питания с подсветкой
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20...
Предварительный обзор Huawei P smart+ 20К сожалению, на текущий момент очень много производителей смартфонов стали выпускать свои устройства за д...
Предварительный обзор Mixcder E9. Наушни...
Предварительный обзор Mixcder E9. НаушниВ последнее время все больше производителей стали отправлять в продажу более-менее доступные беспроводные...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. Стил...
Предварительный обзор OPPO F11 Pro. СтилВ последнее время большинство производителей смартфонов поняли, что покупателя банально нечем удивлять. С...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно неста...
Обзор The Spy Who Shrunk Me. Нечно нестаThe Spy Who Shrunk Me понравилась мне своей графикой и сеттингом, а только потом уже я оценил геймплейные...
Предварительный обзор Trust GXT 865 Asta...
Предварительный обзор Trust GXT 865 AstaДля геймеров сейчас выпускают целую россыпь игровой периферии, чтобы можно было не только играть с комфор...
Обзор CCleaner. Чистим телефон...
Обзор CCleaner. Чистим телефонМы постоянно что-то загружаем на свой смартфон, удаляем, переносим файлы и папки, сохраняем кэш из браузе...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 Dyn...
Предварительный обзор Lian Li PC-O11 DynБольшинство современных корпусов выделяются на фоне конкурентов количеством вентиляторов, какими-то неста...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой суп...
Обзор Idle Supermarket. Создаем свой супДовольно редко мобильные игры такого жанра могут приносить удовольствие, ведь зачастую разработчики прост...
Перспективы развития сетей 5G. Смартфоны...
Перспективы развития сетей 5G. СмартфоныРостелеком, Nokia и Фонд «Сколково» открыли первую в стране открытую опытную зону се...
Предварительный обзор Vivo V15. Интересн...
Предварительный обзор Vivo V15. ИнтереснМы уже привыкли к тому, что флагманы некоторых компаний продаются по каким-то немыслимым ценникам. Пришло...
Обзор Sushi Bar. Давайте готовить суши...
Обзор Sushi Bar. Давайте готовить сушиДовольно редко в последнее время встречаются действительно интересные игровые проекты для мобильных телеф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый ф...
Предварительный обзор Vivo iQOO. Новый фНа протяжении довольно длительного времени можно наблюдать картину роста цен на смартфоны — производители...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2019 © MegaObzor