Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением

2019-09-03, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CORSAIR HS35 STEREO; [147]
Сегодня мы детально изучим представленную в середине лета игровую гарнитуру CORSAIR HS35 STEREO с 50 мм неодимовыми магнитами. Эта модель использует традиционный 3.5 аудиоконнектор, обеспечивая совместимость с широким кругом устройств, включая консоли и смартфоны. Гарнитура прошла сертифицирование использования с Discord.

CORSAIR HS35 STEREO

Продажи стартовали. Список актуальных предложений мы собрали в таблице, составленной на основании данных сервиса Яндекс.Маркет.

CORSAIR HS35 STEREO обзор

Комплектация

Поставляется в ярко оформленной коробке с изображением наушников и данными по характеристикам. Комплект включает съемный микрофон, инструкцию и гарантийный талон.

CORSAIR HS35 STEREO

Внешний вид

По меркам игровых наушников, они компактны. Ключевым материалом CORSAIR HS35 STEREO выступает пластик.

CORSAIR HS35 STEREO

Конструкция жесткая. Она устойчива к деформациям и скручиванию. Наушники производят приятное впечатление. Внешние поверхности матовые, они не подвержены загрязнению следами пальцев.

CORSAIR HS35 STEREO

Доступны они в четырех вариантах цветового исполнения: черной, синей, зеленой и красной. В зависимости от выбора меняется цвет внутренней подкладки и амбушюры.

CORSAIR HS35 STEREO

Чашки овальной формы. По центру хромированный логотип производителя. По периметру небольшое углубление.

CORSAIR HS35 STEREO

В этой модели не предусмотрена подсветка. Это связано еще и со способом подключения.

CORSAIR HS35 STEREO

На левой чашке находится колесико регулировки громкости и кнопка выключения микрофона.

CORSAIR HS35 STEREO

Конструкция CORSAIR HS35 STEREO предполагает съемный микрофон. Выполнен он в виде гибкой ножки с капсюлем. В тех сценариях, когда его установка не требуется, разъем будет закрыт заглушкой.

CORSAIR HS35 STEREO

Амбушюры тканевые. Внутри мягкая подкладка с эффектом памяти. Решетка динамиков защищена тканью.

CORSAIR HS35 STEREO

Оголовье широкое, здесь также есть подкладка с эффектом памяти. По периметру аккуратный стежок. Есть возможность изменения длины оголовья, что обеспечивает оптимальный обхват головы.

CORSAIR HS35 STEREO

Подключается при помощи кабеля. Место выхода усилено и защищено от перегибов. На конце 4-пиновый аудиоразъем. Важно отметить, что при подключении к материнской плате для работы микрофона нужен будет переходник на раздельные каналы. Он в комплекте не идет.

CORSAIR HS35 STEREO

Тесты

Вес у CORSAIR HS35 STEREO легкий. Они не давят на голову. Длительное ношение не вызывает чувства дискомфорта. При резких движениях не смещаются. Подойдут пользователям с разным объемом головы. Использование тканевых амбушюр уменьшает запотевание. Без микрофона эти наушники можно будет носить с собой на улице, подключив к планшету или смартфону.

CORSAIR HS35 STEREO

Сами же наушники универсальны. Мы за время тестов использовали их также с консолью и настольным компьютером. Из неудобств отметим необходимость иметь под рукой переходник на раздельные каналы, его в комплекте нет.

CORSAIR HS35 STEREO

По звучанию нареканий нет. Звук с акцентом на низкие частоты. Хорошо раскрывают сложные сцены в играх со спецэффектами. Подойдут для прослушивания разноплановых музыкальных композиций. Запас громкости высокий.

CORSAIR HS35 STEREO

Микрофон нам понравился. Позволит общаться в онлайн играх и голосовых чатах. Наушники прошли сертификацию Discord.

Тест микрофона CORSAIR HS35 STEREO

Итоги по CORSAIR HS35 STEREO

CORSAIR HS35 STEREO – игровые наушники с универсальным подключением. Легкая конструкция, тканевые амбушюры, съемный микрофон, хорошее звучание, привлекательный внешний вид и несколько вариантов цветового исполнения. К минусам отнесем отсутствие переходника на раздельные аудиоканалы.

Комментарии и отзывы CORSAIR HS35 STEREO
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Обзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнениемОбзор CORSAIR HS35 STEREO. Игровые наушники с классическим исполнением
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