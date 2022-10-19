Обзор CREATIVE CHAT USB. Проводная гарнитура для удаленной работы и учебы

Изучаемая сегодня гарнитура накладного типа CREATIVE CHAT USB нацелена на выполнение рабочих задач, ведение переговоров, удаленную работу, проведение конференций, а также использование с игровыми консолями. Из особенностей отмечаются шумоподавление, отключение звука при повороте, мониторинг микрофона, 40 мм неодимовые динамики, а также двустороннее шумоподавление SmartComms Kit.

CREATIVE CHAT USB

Ее уже можно приобрести за 2990 рублей.

Комплектация

Комплект включает переходник с USB-C на USB, руководство пользователя, гарантийный талон и сами наушники.

CREATIVE CHAT USB

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам.

CREATIVE CHAT USB

CREATIVE CHAT USB обзор

Внешний вид

Эта модель гарнитуры накладного типа. Она сочетает легкость и надежность исполнения конструкции. Весит 206 граммов.

CREATIVE CHAT USB

Сочетаются элементы из пластика и металла. Общее качество исполнения высокое.

CREATIVE CHAT USB

Центральная часть обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. Для нее предусмотрели возможность регулировки длины, направляющие металлические.

CREATIVE CHAT USB

Чашки круглой формы. На их внешней части вставка круглой формы с текстурным рисунком.

CREATIVE CHAT USB

Амбушюры их мягкой экокожи, внутри мягкий наполнитель. По периметру аккуратный стежок и нитками.

CREATIVE CHAT USB

Из общей строгости внешнего вида у CREATIVE CHAT USB выделяется только подкладка в районе динамиков сочно-оранжевого цвета.

CREATIVE CHAT USB

На одной из чашек интегрирована несъемная ножка микрофона. Она гибкая, и помимо изменения угла, можно будет его поднять.

CREATIVE CHAT USB

В поднятом положении микрофон автоматически переводится в выключенный режим. Опускание переводит в активный.

CREATIVE CHAT USB

Помимо этого, у гарнитуры есть внешний пульт управления, зафиксированный на интерфейсном кабеле. Тут кнопка управления микрофоном, ответа на входящий вызов или постановки на паузу, а также регулировки громкости. Основным интерфейсом выступает USB-C. Такой подход актуален с учетом исполнения современных ультрабуков, смартфонов и планшетов. Хотя и переходник на полноразмерный USB тоже предусмотрели.

Софт

CREATIVE CHAT USB

Для CREATIVE CHAT USB доступна бесплатная утилита управления. В главном ее окне выбирается звуковой режим с эффектами и доступны кнопки для доступа к ключевым возможностям настройки.

CREATIVE CHAT USB

В разделе «Воспроизведение» выбирается качество аудио и стереоэффект.

CREATIVE CHAT USB

Задается битность и герцовка для микрофона.

CREATIVE CHAT USB

В «звуком режиме» можно настроить объемный звук, усилить басы или высокие частоты, включить умную громкость и повышение акцента на речь.

CREATIVE CHAT USB

Эквалайзер с готовым пресетом и ручными настройками.

CREATIVE CHAT USB

Управление усилением громкости воспроизведения и микрофона.

CREATIVE CHAT USB

Тесты

Совместима с MacOS, Windows, планшетами и смартфонами, а также игровыми консолями. Определись и работали без предварительной установки софта. Проблем при тесте с разными типами устройств и операционными системами замечено не было.

CREATIVE CHAT USB

Длина интерфейсного кабеля позволит разместить системный блок или консоль на удалении. Отметим удобную посадку на голову, без заметного давления на уши. Также за счет формата исполнения в них можно сидеть весь рабочий день без проблем с запотеванием или перегревом.

CREATIVE CHAT USB

В звуковой сцене по умолчанию акцент сделан на верхние частоты. Четко и детализированно передается голос как во время разговоров, так и просмотре подкастов или видеороликов на стриминговых сервисах. Нет посторонних шумов и артефактов.

CREATIVE CHAT USB

Отдельно приводим пример работы микрофона, записанный программой Audition.

Пример работы микрофона CREATIVE CHAT USB

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCREATIVE CHAT USB – проводная гарнитура накладного типа для удаленной работы и учебы, разговора во время игр на ПК или консолях, а также решения для записи подкастов. Легкий вес и отсутствие проблем с запотеванием позволит использовать ее и сотрудникам при выполнении рабочих задач.
CREATIVE CHAT USB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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