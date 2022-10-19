Обзор CREATIVE CHAT USB. Проводная гарнитура для удаленной работы и учебы

Ее уже можно приобрести за 2990 рублей.
Собрано все в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам.
Сочетаются элементы из пластика и металла. Общее качество исполнения высокое.
Центральная часть обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. Для нее предусмотрели возможность регулировки длины, направляющие металлические.
Чашки круглой формы. На их внешней части вставка круглой формы с текстурным рисунком.
Амбушюры их мягкой экокожи, внутри мягкий наполнитель. По периметру аккуратный стежок и нитками.
Из общей строгости внешнего вида у CREATIVE CHAT USB выделяется только подкладка в районе динамиков сочно-оранжевого цвета.
На одной из чашек интегрирована несъемная ножка микрофона. Она гибкая, и помимо изменения угла, можно будет его поднять.
В поднятом положении микрофон автоматически переводится в выключенный режим. Опускание переводит в активный.
Помимо этого, у гарнитуры есть внешний пульт управления, зафиксированный на интерфейсном кабеле. Тут кнопка управления микрофоном, ответа на входящий вызов или постановки на паузу, а также регулировки громкости. Основным интерфейсом выступает USB-C. Такой подход актуален с учетом исполнения современных ультрабуков, смартфонов и планшетов. Хотя и переходник на полноразмерный USB тоже предусмотрели.
Для CREATIVE CHAT USB доступна бесплатная утилита управления. В главном ее окне выбирается звуковой режим с эффектами и доступны кнопки для доступа к ключевым возможностям настройки.
В разделе «Воспроизведение» выбирается качество аудио и стереоэффект.
Задается битность и герцовка для микрофона.
В «звуком режиме» можно настроить объемный звук, усилить басы или высокие частоты, включить умную громкость и повышение акцента на речь.
Эквалайзер с готовым пресетом и ручными настройками.
Управление усилением громкости воспроизведения и микрофона.
Длина интерфейсного кабеля позволит разместить системный блок или консоль на удалении. Отметим удобную посадку на голову, без заметного давления на уши. Также за счет формата исполнения в них можно сидеть весь рабочий день без проблем с запотеванием или перегревом.
В звуковой сцене по умолчанию акцент сделан на верхние частоты. Четко и детализированно передается голос как во время разговоров, так и просмотре подкастов или видеороликов на стриминговых сервисах. Нет посторонних шумов и артефактов.
Отдельно приводим пример работы микрофона, записанный программой Audition.