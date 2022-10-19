Обзор CREATIVE CHAT USB. Проводная гарнитура для удаленной работы и учебы

Изучаемая сегодня гарнитура накладного типа CREATIVE CHAT USB нацелена на выполнение рабочих задач, ведение переговоров, удаленную работу, проведение конференций, а также использование с игровыми консолями. Из особенностей отмечаются шумоподавление, отключение звука при повороте, мониторинг микрофона, 40 мм неодимовые динамики, а также двустороннее шумоподавление SmartComms Kit.

Комплектация

Ее уже можно приобрести за 2990 рублей.Комплект включает переходник с USB-C на USB, руководство пользователя, гарантийный талон и сами наушники.

Собрано все в коробке из плотного картона с изображением гарнитуры и данными по техническим характеристикам.

CREATIVE CHAT USB обзор

Внешний вид

Эта модель гарнитуры накладного типа. Она сочетает легкость и надежность исполнения конструкции. Весит 206 граммов.

Сочетаются элементы из пластика и металла. Общее качество исполнения высокое.

Центральная часть обтянута экокожей с мягкой подкладкой внутри. Для нее предусмотрели возможность регулировки длины, направляющие металлические.

Чашки круглой формы. На их внешней части вставка круглой формы с текстурным рисунком.

Амбушюры их мягкой экокожи, внутри мягкий наполнитель. По периметру аккуратный стежок и нитками.

Из общей строгости внешнего вида у CREATIVE CHAT USB выделяется только подкладка в районе динамиков сочно-оранжевого цвета.

На одной из чашек интегрирована несъемная ножка микрофона. Она гибкая, и помимо изменения угла, можно будет его поднять.

В поднятом положении микрофон автоматически переводится в выключенный режим. Опускание переводит в активный.

Софт

Помимо этого, у гарнитуры есть внешний пульт управления, зафиксированный на интерфейсном кабеле. Тут кнопка управления микрофоном, ответа на входящий вызов или постановки на паузу, а также регулировки громкости. Основным интерфейсом выступает USB-C. Такой подход актуален с учетом исполнения современных ультрабуков, смартфонов и планшетов. Хотя и переходник на полноразмерный USB тоже предусмотрели.

Для CREATIVE CHAT USB доступна бесплатная утилита управления. В главном ее окне выбирается звуковой режим с эффектами и доступны кнопки для доступа к ключевым возможностям настройки.

В разделе «Воспроизведение» выбирается качество аудио и стереоэффект.

Задается битность и герцовка для микрофона.

В «звуком режиме» можно настроить объемный звук, усилить басы или высокие частоты, включить умную громкость и повышение акцента на речь.

Эквалайзер с готовым пресетом и ручными настройками.

Управление усилением громкости воспроизведения и микрофона.

Тесты

Совместима с MacOS, Windows, планшетами и смартфонами, а также игровыми консолями. Определись и работали без предварительной установки софта. Проблем при тесте с разными типами устройств и операционными системами замечено не было.

Длина интерфейсного кабеля позволит разместить системный блок или консоль на удалении. Отметим удобную посадку на голову, без заметного давления на уши. Также за счет формата исполнения в них можно сидеть весь рабочий день без проблем с запотеванием или перегревом.

В звуковой сцене по умолчанию акцент сделан на верхние частоты. Четко и детализированно передается голос как во время разговоров, так и просмотре подкастов или видеороликов на стриминговых сервисах. Нет посторонних шумов и артефактов.

Пример работы микрофона CREATIVE CHAT USB

Итоги

Отдельно приводим пример работы микрофона, записанный программой Audition.CREATIVE CHAT USB – проводная гарнитура накладного типа для удаленной работы и учебы, разговора во время игр на ПК или консолях, а также решения для записи подкастов. Легкий вес и отсутствие проблем с запотеванием позволит использовать ее и сотрудникам при выполнении рабочих задач.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".