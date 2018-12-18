Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC

Очень часто защищенные смартфоны ставят перед пользователями, целый ряд компромиссов. Низкий уровень быстродействия, малый объем памяти, камеры с низким качеством съемки, а уж про поддержку бесконтактных платежей и мечтать не приходится. Все эти стереотипы ломает новинка CUBOT King Kong 3, среди прочего оснащенная емким аккумулятором.

CUBOT King Kong 3 обзор

Интересен он будет еще стоимостью, составляет она в среднем 18000 рублей на момент публикации. Также он доступен в новом магазине Яндекса и группы компаний Сбербанк в течение ограниченного времени со скидкой - http://ali.ski/SZYoA

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство 9V/2A, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM и техническую документацию.

Внешний вид

Корпус CUBOT King Kong 3 защищен от попадания пыли и влаги. Защита соответствует стандарту IP68.

Смартфон выдерживает погружение на глубину более метра. Есть полная защита от попадания пыли.

Официально не упоминается степень ударопрочности. Но можно будет рассчитывать, что он выдержит падения с небольшой высоты. Такие выводы можно сделать на основе используемых материалов.

Боковины из металла, основная часть прорезинена. Экран с Corning Gorilla Glass. Разъем USB Type-C закрыт заглушкой.

Аудиоразъему места на корпусе не нашлось, вместо этого можно будет использовать беспроводные наушники или переходник. Хотя с учетом возможной эксплуатации под дождем или с риском попадания грязи/воды, выбор в пользу беспроводных моделей очевиден.

Дополнительно к кнопкам включения и регулировки, расположенным на правой грани, у CUBOT King Kong 3 есть дополнительная программируемая кнопка слева. Под неё выделена отдельная опция в меню настроек.

Внешний вид у смартфона интересный. В оформлении используется сочетание черного и оранжевого. Углы телефона скошены.

Слева находится гибридный лоток под две SIM. Вместо одной из nanoSIM, можно будет поставить емкую карту памяти, расширив место под хранение данных.

На задней крышке на металлическом островке выведены два объектива основной камеры, светодиодная вспышка и зона сканера отпечатка пальца.

Пальцы определяет точно и быстро. Этот способ можно будет использовать для ограничения доступа к личным данным.

На лицевой стороне отсутствует механическая кнопка ДОМОЙ, стоит учесть, что при попадании воды на экран сенсорное управление будет работать не корректно до подсушивания. Сенсорные перенесены в интерфейс.

Сверху разговорная решетка динамика с защитной металлической сеткой, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры.

Экран

Общие габариты составляют 162.5 x 78.3 x 13.3 мм. Возможность управления одной рукой затруднительна. Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет.Используется 5.5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Цвета естественные, картинка четкая. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Смартфоном можно пользоваться комфортно в дневное и ночное время. Сенсорный слой определяет до пяти одновременных касаний.

Начинка

Antutu: 90,798

Geekbench: 873 (single); 4,065 (multi)

PCMark Work 2.0: 5,132

3DMark Slingshot: 731

3DMark Slingshot Extreme: 479

За быстродействие CUBOT King Kong 3 отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 MT6763T. Ядра Cortex-A53, работающие на частоте 2.5 ГГц, и графика Mali-G71 MP2. Располагает он 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.Приложения запускаются без видимой задержки. Экраны переключаются быстро. В свободное время можно будет поиграть в World of Tanks Blitz и PUBG.

Связь

Аккумулятор

Камера

Смартфон поддерживает работу в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов проблем с качеством приема и передачей голоса не наблюдалось. Bluetooth 4.2 с A2DP. Есть Wi-Fi c 5 ГГц. Навигационный модуль позволит использовать его в качестве автомобильного или пешеходного навигатора. Отдельного внимания заслуживает NFC с поддержкой бесконтактных платежей, срабатывал модуль корректно.CUBOT King Kong 3 оснащен батарейкой с емкостью 6000 мАч. Этого хватает примерно на 15 часов воспроизведения видео. Комплектный адаптер восстанавливает заряд после полной разрядки за 2 часа.Основная 16 Мп камера дополнена 2 Мп модулем. Диафрагма F/2.2. Это 13 Мп матрица Sony с интерполяцией. С учетом наличия защиты и дополнительной кнопки можно будет сделать снимок под водой. Фронтальная камера 8 Мп.

Камера CUBOT King Kong 3. Тест съемки

Видео пишутся в разрешении Full HD. В настройках есть опция EIS. Оценить качество съемки можно в примере ниже.

Софт

На борту операционная система Android 8.1 без стороннего лаунчера, китайского софта и рекламных надстроек. За время тестирования было получено обновление. Ноябрьский патч безопасности.

Итоги по CUBOT King Kong 3

CUBOT King Kong 3 – добротный защищенный смартфон с актуальными характеристиками. 5.5-дюймовый экран, 4/64 Гбайт памяти, емкая батарейка, двойная камера, Google Play с NFC, 8-ядерный процессор, защита IP68. Не устроить могут отсутствие проводного аудиоразъема.