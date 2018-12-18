Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC

2018-12-18, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - CUBOT King Kong 3; [262]
Очень часто защищенные смартфоны ставят перед пользователями, целый ряд компромиссов. Низкий уровень быстродействия, малый объем памяти, камеры с низким качеством съемки, а уж про поддержку бесконтактных платежей и мечтать не приходится. Все эти стереотипы ломает новинка CUBOT King Kong 3, среди прочего оснащенная емким аккумулятором.

CUBOT King Kong 3

Интересен он будет еще стоимостью, составляет она в среднем 18000 рублей на момент публикации. Также он доступен в новом магазине Яндекса и группы компаний Сбербанк в течение ограниченного времени со скидкой - http://ali.ski/SZYoA

CUBOT King Kong 3 обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство 9V/2A, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM и техническую документацию.

CUBOT King Kong 3

Внешний вид

Корпус CUBOT King Kong 3 защищен от попадания пыли и влаги. Защита соответствует стандарту IP68.

CUBOT King Kong 3

Смартфон выдерживает погружение на глубину более метра. Есть полная защита от попадания пыли.

CUBOT King Kong 3

Официально не упоминается степень ударопрочности. Но можно будет рассчитывать, что он выдержит падения с небольшой высоты. Такие выводы можно сделать на основе используемых материалов.

CUBOT King Kong 3

Боковины из металла, основная часть прорезинена. Экран с Corning Gorilla Glass. Разъем USB Type-C закрыт заглушкой.

CUBOT King Kong 3

Аудиоразъему места на корпусе не нашлось, вместо этого можно будет использовать беспроводные наушники или переходник. Хотя с учетом возможной эксплуатации под дождем или с риском попадания грязи/воды, выбор в пользу беспроводных моделей очевиден.

CUBOT King Kong 3

Дополнительно к кнопкам включения и регулировки, расположенным на правой грани, у CUBOT King Kong 3 есть дополнительная программируемая кнопка слева. Под неё выделена отдельная опция в меню настроек.

CUBOT King Kong 3

Внешний вид у смартфона интересный. В оформлении используется сочетание черного и оранжевого. Углы телефона скошены.

CUBOT King Kong 3

Слева находится гибридный лоток под две SIM. Вместо одной из nanoSIM, можно будет поставить емкую карту памяти, расширив место под хранение данных.

CUBOT King Kong 3

На задней крышке на металлическом островке выведены два объектива основной камеры, светодиодная вспышка и зона сканера отпечатка пальца.

CUBOT King Kong 3

Пальцы определяет точно и быстро. Этот способ можно будет использовать для ограничения доступа к личным данным.

CUBOT King Kong 3

На лицевой стороне отсутствует механическая кнопка ДОМОЙ, стоит учесть, что при попадании воды на экран сенсорное управление будет работать не корректно до подсушивания. Сенсорные перенесены в интерфейс.

CUBOT King Kong 3

Сверху разговорная решетка динамика с защитной металлической сеткой, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры.

CUBOT King Kong 3

Общие габариты составляют 162.5 x 78.3 x 13.3 мм. Возможность управления одной рукой затруднительна. Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет.

Экран

Используется 5.5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Цвета естественные, картинка четкая. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Смартфоном можно пользоваться комфортно в дневное и ночное время. Сенсорный слой определяет до пяти одновременных касаний.

CUBOT King Kong 3

Начинка

За быстродействие CUBOT King Kong 3 отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 MT6763T. Ядра Cortex-A53, работающие на частоте 2.5 ГГц, и графика Mali-G71 MP2. Располагает он 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.
  • Antutu: 90,798
  • Geekbench: 873 (single); 4,065 (multi)
  • PCMark Work 2.0: 5,132
  • 3DMark Slingshot: 731
  • 3DMark Slingshot Extreme: 479
Приложения запускаются без видимой задержки. Экраны переключаются быстро. В свободное время можно будет поиграть в World of Tanks Blitz и PUBG.

CUBOT King Kong 3

Связь

Смартфон поддерживает работу в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов проблем с качеством приема и передачей голоса не наблюдалось. Bluetooth 4.2 с A2DP. Есть Wi-Fi c 5 ГГц. Навигационный модуль позволит использовать его в качестве автомобильного или пешеходного навигатора. Отдельного внимания заслуживает NFC с поддержкой бесконтактных платежей, срабатывал модуль корректно.

Аккумулятор

CUBOT King Kong 3 оснащен батарейкой с емкостью 6000 мАч. Этого хватает примерно на 15 часов воспроизведения видео. Комплектный адаптер восстанавливает заряд после полной разрядки за 2 часа.

Камера

Основная 16 Мп камера дополнена 2 Мп модулем. Диафрагма F/2.2. Это 13 Мп матрица Sony с интерполяцией. С учетом наличия защиты и дополнительной кнопки можно будет сделать снимок под водой. Фронтальная камера 8 Мп.

CUBOT King Kong 3

CUBOT King Kong 3

CUBOT King Kong 3

Видео пишутся в разрешении Full HD. В настройках есть опция EIS. Оценить качество съемки можно в примере ниже.

Камера CUBOT King Kong 3. Тест съемки

Софт

На борту операционная система Android 8.1 без стороннего лаунчера, китайского софта и рекламных надстроек. За время тестирования было получено обновление. Ноябрьский патч безопасности.

CUBOT King Kong 3

Итоги по CUBOT King Kong 3

CUBOT King Kong 3 – добротный защищенный смартфон с актуальными характеристиками. 5.5-дюймовый экран, 4/64 Гбайт памяти, емкая батарейка, двойная камера, Google Play с NFC, 8-ядерный процессор, защита IP68. Не устроить могут отсутствие проводного аудиоразъема.

Комментарии:
Сворачивающийся телевизор LG станет акту...
Сворачивающийся телевизор LG станет актуВ следующем году в продажу поступит прототип складного телевизора LG Display. OLED-панель диагональю 65 д...
Стартовали продажи беспроводного пылесос...
Стартовали продажи беспроводного пылесосCandy Hoover Group объявляет о скором старте продаж в России беспроводного вертикального пылесоса Hoover...
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит 6,4-дюйм...
Xiaomi Redmi Note 7 Pro получит 6,4-дюймСетевые источники поделились подробностями о смартфоне Xiaomi Redmi Note 7, который будет представлен сле...
Планшет Honor Waterplay 8 выходит в верс...
Планшет Honor Waterplay 8 выходит в версКомпания Honor начала принимать предварительные заказы на версию планшета Honor Waterplay 8, которая осна...
Золото, серебро и бронзу завоевали сотру...
Золото, серебро и бронзу завоевали сотру Золото, серебро и бронзу завоев...
3D-карта Yeston Radeon RX 590 Game Ace п...
3D-карта Yeston Radeon RX 590 Game Ace пКомпания Yeston пополнила ассортимент видеокарт моделью Radeon RX 590 Game Ace, которая выделяется своим ...
Представлен монитор Philips 241B8QJEB...
Представлен монитор Philips 241B8QJEBКомпания MMD представляет новый монитор Philips 241B8QJEB. Новинка появится в продаже в январе 2019 года ...
Смартфон Honor View 20 получил аккумулят...
Смартфон Honor View 20 получил аккумулятКомпания Huawei продолжает делиться подробностями о смартфоне Honor View 20, полноценная презентация кото...
Поделиться в социальных сетях:


Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFCОбзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC
Обзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистраторОбзор Dunobil Avila. Недорогой HD-видеорегистратор
Обзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАчОбзор OUKITEL K7 Power. Недорогой смартфон с батарейкой 10000 мАч
Обзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в миреОбзор Huawei MateBook X Pro. Самый безрамочный ноутбук в мире
Обзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкойОбзор OKLICK 700G. Мембранная клавиатура с подсветкой
Предварительный обзор SilentiumPC Gladiu...
Предварительный обзор SilentiumPC GladiuВ последнее время вышло очень много интересных корпусов, которые могут вас заинтересовать. Нужно понимать...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой ...
Обзор Battle Royale Tycoon. Строим свой Геймеры любят игры, в которых можно отдыхать и получать удовольствие от процесса без какого-то соревноват...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. Идеа...
Предварительный обзор LG 32QK500-W. ИдеаБольшой монитор позволяет получать больше радости и комфорта во время работы, изучения интернета или обще...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поиск...
Обзор Treasure Hunter Simulator. В поискМне сразу понравилась игра Treasure Hunter Simulator, как только началось обучение. Если разработчики уде...
Сервис-центры от Samsung: диагностика вс...
Сервис-центры от Samsung: диагностика всПокупая новый гаджет, зачастую, смотришь на параметры экрана, внешний вид, скорость работы, объем аккумул...
World of Tanks, World of Warships, Pagan...
World of Tanks, World of Warships, PaganГлавный игровой фестиваль компании Wargaming уже в третий раз собрал под одной крышей своих поклонников. ...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9...
Предварительный обзор Samsung Notebook 9В последнее время рынок ноутбуков сильно изменился — разработчики стали активно работать в сторону более ...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 Aoru...
Предварительный обзор GIGABYTE Z390 AoruВ последнее время на рынке компьютерного железа можно заметить два тренда — подсветка в каждом элементе н...
Запуск первого в России комплексного реш...
Запуск первого в России комплексного реш14 декабря г. Казань, в IT-Парке прошла конференция посвященная запуску первого в России комплексного пил...
Предварительный обзор Huawei P Smart 201...
Предварительный обзор Huawei P Smart 201Довольно часто в последнее время ритейлеры стали сливать в сеть смартфоны, о которых сами разработчики ещ...
Обзор Tiles Hop. Попробуй не упади...
Обзор Tiles Hop. Попробуй не упадиБольшинство современных игровых проектов построены на уже известных механиках, к которым игроки привыкли ...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. Но...
Предварительный обзор Chuwi Hi10 Air. НоВ последнее время производители планшетных компьютеров стали активно работать в направлении гибридных реш...
﻿
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2018 © MegaObzor