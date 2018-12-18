Обзор CUBOT King Kong 3. Защищенный смартфон с NFC

Очень часто защищенные смартфоны ставят перед пользователями, целый ряд компромиссов. Низкий уровень быстродействия, малый объем памяти, камеры с низким качеством съемки, а уж про поддержку бесконтактных платежей и мечтать не приходится. Все эти стереотипы ломает новинка CUBOT King Kong 3, среди прочего оснащенная емким аккумулятором.
Интересен он будет еще стоимостью, составляет она в среднем 18000 рублей на момент публикации. Также он доступен в новом магазине Яндекса и группы компаний Сбербанк в течение ограниченного времени со скидкой - http://ali.ski/SZYoA
CUBOT King Kong 3 обзор
КомплектацияПоставляется в коробке из плотного картона. Комплект включает зарядное устройство 9V/2A, кабель USB Type-C, скрепку для лотка SIM и техническую документацию.
Внешний видКорпус CUBOT King Kong 3 защищен от попадания пыли и влаги. Защита соответствует стандарту IP68.
Смартфон выдерживает погружение на глубину более метра. Есть полная защита от попадания пыли.
Официально не упоминается степень ударопрочности. Но можно будет рассчитывать, что он выдержит падения с небольшой высоты. Такие выводы можно сделать на основе используемых материалов.
Боковины из металла, основная часть прорезинена. Экран с Corning Gorilla Glass. Разъем USB Type-C закрыт заглушкой.
Аудиоразъему места на корпусе не нашлось, вместо этого можно будет использовать беспроводные наушники или переходник. Хотя с учетом возможной эксплуатации под дождем или с риском попадания грязи/воды, выбор в пользу беспроводных моделей очевиден.
Дополнительно к кнопкам включения и регулировки, расположенным на правой грани, у CUBOT King Kong 3 есть дополнительная программируемая кнопка слева. Под неё выделена отдельная опция в меню настроек.
Внешний вид у смартфона интересный. В оформлении используется сочетание черного и оранжевого. Углы телефона скошены.
Слева находится гибридный лоток под две SIM. Вместо одной из nanoSIM, можно будет поставить емкую карту памяти, расширив место под хранение данных.
На задней крышке на металлическом островке выведены два объектива основной камеры, светодиодная вспышка и зона сканера отпечатка пальца.
Пальцы определяет точно и быстро. Этот способ можно будет использовать для ограничения доступа к личным данным.
На лицевой стороне отсутствует механическая кнопка ДОМОЙ, стоит учесть, что при попадании воды на экран сенсорное управление будет работать не корректно до подсушивания. Сенсорные перенесены в интерфейс.
Сверху разговорная решетка динамика с защитной металлической сеткой, датчики приближения и освещения, объектив фронтальной камеры.
Общие габариты составляют 162.5 x 78.3 x 13.3 мм. Возможность управления одной рукой затруднительна. Претензий по качеству сборки и используемым материалам нет.
ЭкранИспользуется 5.5-дюймовый S-IPS дисплей с разрешением 1440 на 720 пикселей. Между защитным стеклом и матрицей отсутствует воздушная прослойка. Цвета естественные, картинка четкая. Поддерживается адаптивная регулировка яркости. Смартфоном можно пользоваться комфортно в дневное и ночное время. Сенсорный слой определяет до пяти одновременных касаний.
НачинкаЗа быстродействие CUBOT King Kong 3 отвечает восьмиядерный процессор MediaTek Helio P23 MT6763T. Ядра Cortex-A53, работающие на частоте 2.5 ГГц, и графика Mali-G71 MP2. Располагает он 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти.
- Antutu: 90,798
- Geekbench: 873 (single); 4,065 (multi)
- PCMark Work 2.0: 5,132
- 3DMark Slingshot: 731
- 3DMark Slingshot Extreme: 479
СвязьСмартфон поддерживает работу в сетях LTE. С SIM-картами российских операторов проблем с качеством приема и передачей голоса не наблюдалось. Bluetooth 4.2 с A2DP. Есть Wi-Fi c 5 ГГц. Навигационный модуль позволит использовать его в качестве автомобильного или пешеходного навигатора. Отдельного внимания заслуживает NFC с поддержкой бесконтактных платежей, срабатывал модуль корректно.
АккумуляторCUBOT King Kong 3 оснащен батарейкой с емкостью 6000 мАч. Этого хватает примерно на 15 часов воспроизведения видео. Комплектный адаптер восстанавливает заряд после полной разрядки за 2 часа.
КамераОсновная 16 Мп камера дополнена 2 Мп модулем. Диафрагма F/2.2. Это 13 Мп матрица Sony с интерполяцией. С учетом наличия защиты и дополнительной кнопки можно будет сделать снимок под водой. Фронтальная камера 8 Мп.
Видео пишутся в разрешении Full HD. В настройках есть опция EIS. Оценить качество съемки можно в примере ниже.
Камера CUBOT King Kong 3. Тест съемки
СофтНа борту операционная система Android 8.1 без стороннего лаунчера, китайского софта и рекламных надстроек. За время тестирования было получено обновление. Ноябрьский патч безопасности.