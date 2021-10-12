Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC

Не так давно компания CUBOT пополнила линейку сразу несколькими смартфонами, в течение нескольких ближайших недель мы поделимся опытом эксплуатации каждого из них. Начнем же с CUBOT Max 3, получившего дисплей с диагональю 6.95-дюймолв и поддерживающий NFC.

CUBOT Max 3

Официальная стоимость – 140 евро.

Комплектация

Комплект включает зарядное устройство с евровилкой, кабель USB-C, наушник, силиконовый чехол, различную документацию и благодарность за покупку. Собрано в коробке с изображением телефона в нескольких ракурсах.

CUBOT Max 3

Внешний вид

Вышел смартфон в двух расцветках: черной и темно-зеленой. Вместе с цветом крышки меняется исполнение покрытие боковой грани и рамки вокруг камеры. В черном покрытие софт-тач. Оно приятно тактильно, но подвержено сбору загрязнений. Решить вопрос можно с помощью комплектного чехла. В комплекте идет силиконовый.

CUBOT Max 3

Корпус у CUBOT Max 3 разборный. Крышка прилегает плотно, для открытия нужно будет приложить усилие.

CUBOT Max 3

Аккумулятор съемный. Один из двух слотов под nanoSIM, позволит провести горячую замену. Есть отдельный слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает установку карты памяти.

CUBOT Max 3

На внутренней стороне крышки можно обратить внимание на пару медных контактов. Они связаны с нанесенным модулем NFC.

CUBOT Max 3

Справа на боковой грани кнопка включения и зона со сканером отпечатка пальца. На касания пальцев реагировал точно, проблем со скоростью срабатывания замечено не было. Расположен удобно.

CUBOT Max 3

Стоит учитывать, что установленный дисплей с диагональю 6.95 дюймов накладывает свои особенности на общие габариты. Да он меньше, чем 7-дюймовые планшеты и удобнее, но все же это уже скорее ближе к гибридному девайсу.

CUBOT Max 3

На левой грани качелька регулировки громкости. Нажимаются кнопки с небольшим усилием.

CUBOT Max 3

У CUBOT Max 3 нет аудиоразъема, вместо него изначально комплектуется наушниками с разъемом USB-C. Сам разъем расположен на нижнем торце.

CUBOT Max 3

Сохранить адекватные габариты смогли отчасти и за счет уменьшения боковых рамок у дисплея. Занимает он практически всю площадь.

CUBOT Max 3

Фронтальная камера в виде компактной вставки в левом углу. Интерфейс не перекрывает, просматривать уведомления не мешает.

CUBOT Max 3

Экран

Оснащается смартфон матрицей S-IPS с разрешением 720х1640 пикселей. Отметим хорошее ее качество, еще недавно такие экраны ставились в среднем ценовом сегменте. Подсветка равномерна по всей площади, заметного мерцания нет.

CUBOT Max 3

Увеличенная площадь позволяла с комфортом читать, просматривать ленту социальных сетей и набирать текст в мессенджерах. При просмотре роликов «мертвых» зон нет.

CUBOT Max 3

Начинка

В качестве процессора используется восьмиядерный процессор MT6762 с ядрами Cortex-A53 и выполненный по 12нм техпроцессу. Не самый мощный, но и данное устройство не позиционируется как игровое.

CUBOT Max 3

При этом есть 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Что опять же с учетом стоимости даст владельцу запас как для установки приложений, так и для тех же игр, но со сниженными настройками графики.

CUBOT Max 3

Связь

Корректно работал в сети LTE. Прием стабильный, голос при телефонных звонках передавал без искажения. Есть Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками. Поддерживает бесконтактные платежи, проблем с работой Google Pay замечено не было. Подойдет в качестве навигации при работе в сервисах такси.

Аккумулятор

Установленная батарея с емкостью 5000 мАч на максимальной яркости давала 7.5 часов работы. Снижение яркости увеличит время до 9-10 часов. Сам график разрядки равномерный. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 10 Ватт.

CUBOT Max 3

Камера

Установлен модуль с тремя объективами. Основной модуль 48 Мп, дополнен 5 Мп макро модулем, 0.3 Мп – сенсор глубины.

CUBOT Max 3

В приложении доступны дополнительные режимы. Снимает хорошо в дневное время и при достаточном уровне освещения.

CUBOT Max 3
Все примеры кликабельны.

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

CUBOT Max 3

Видео пишет в разрешении Full HD.

Тест камеры CUBOT Max 3

Софт

Установлена актуальная версия Android. В памяти отсутствуют дополнительные приложения и реклама. Чистая система, работающая стабильно и без зависаний. Все необходимое можно поставить с Play Market.

Итоги

CUBOT Max 3 – станет хорошим выбором для тех, кто использует смартфон не только для типовых задач, но и просматривает и читает контент. Большой дисплей с высоким качеством заводской настройки, разборный корпус, бесконтактные платежи, большая емкость аккумулятора, стартовый набор аксессуаров.
Комментарии и отзывы CUBOT Max 3
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