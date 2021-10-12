Обзор CUBOT Max 3 4/64GB. Смартфон с большим дисплеем и NFC

Не так давно компания CUBOT пополнила линейку сразу несколькими смартфонами, в течение нескольких ближайших недель мы поделимся опытом эксплуатации каждого из них. Начнем же с CUBOT Max 3, получившего дисплей с диагональю 6.95-дюймолв и поддерживающий NFC.

Комплектация

Официальная стоимость – 140 евро.Комплект включает зарядное устройство с евровилкой, кабель USB-C, наушник, силиконовый чехол, различную документацию и благодарность за покупку. Собрано в коробке с изображением телефона в нескольких ракурсах.

Внешний вид

Вышел смартфон в двух расцветках: черной и темно-зеленой. Вместе с цветом крышки меняется исполнение покрытие боковой грани и рамки вокруг камеры. В черном покрытие софт-тач. Оно приятно тактильно, но подвержено сбору загрязнений. Решить вопрос можно с помощью комплектного чехла. В комплекте идет силиконовый.

Корпус у CUBOT Max 3 разборный. Крышка прилегает плотно, для открытия нужно будет приложить усилие.

Аккумулятор съемный. Один из двух слотов под nanoSIM, позволит провести горячую замену. Есть отдельный слот для карты памяти формата microSD. Устройство поддерживает установку карты памяти.

На внутренней стороне крышки можно обратить внимание на пару медных контактов. Они связаны с нанесенным модулем NFC.

Справа на боковой грани кнопка включения и зона со сканером отпечатка пальца. На касания пальцев реагировал точно, проблем со скоростью срабатывания замечено не было. Расположен удобно.

Стоит учитывать, что установленный дисплей с диагональю 6.95 дюймов накладывает свои особенности на общие габариты. Да он меньше, чем 7-дюймовые планшеты и удобнее, но все же это уже скорее ближе к гибридному девайсу.

На левой грани качелька регулировки громкости. Нажимаются кнопки с небольшим усилием.

У CUBOT Max 3 нет аудиоразъема, вместо него изначально комплектуется наушниками с разъемом USB-C. Сам разъем расположен на нижнем торце.

Сохранить адекватные габариты смогли отчасти и за счет уменьшения боковых рамок у дисплея. Занимает он практически всю площадь.

Фронтальная камера в виде компактной вставки в левом углу. Интерфейс не перекрывает, просматривать уведомления не мешает.

Экран

Оснащается смартфон матрицей S-IPS с разрешением 720х1640 пикселей. Отметим хорошее ее качество, еще недавно такие экраны ставились в среднем ценовом сегменте. Подсветка равномерна по всей площади, заметного мерцания нет.

Увеличенная площадь позволяла с комфортом читать, просматривать ленту социальных сетей и набирать текст в мессенджерах. При просмотре роликов «мертвых» зон нет.

Начинка

В качестве процессора используется восьмиядерный процессор MT6762 с ядрами Cortex-A53 и выполненный по 12нм техпроцессу. Не самый мощный, но и данное устройство не позиционируется как игровое.

При этом есть 4 Гбайт оперативной и 64 Гбайт внутренней памяти. Что опять же с учетом стоимости даст владельцу запас как для установки приложений, так и для тех же игр, но со сниженными настройками графики.

Связь

Аккумулятор

Корректно работал в сети LTE. Прием стабильный, голос при телефонных звонках передавал без искажения. Есть Wi-Fi с двумя диапазонами. Bluetooth 5.0 с базовыми кодеками. Поддерживает бесконтактные платежи, проблем с работой Google Pay замечено не было. Подойдет в качестве навигации при работе в сервисах такси.Установленная батарея с емкостью 5000 мАч на максимальной яркости давала 7.5 часов работы. Снижение яркости увеличит время до 9-10 часов. Сам график разрядки равномерный. В комплекте идет зарядное устройство мощностью 10 Ватт.

Камера

Установлен модуль с тремя объективами. Основной модуль 48 Мп, дополнен 5 Мп макро модулем, 0.3 Мп – сенсор глубины.

В приложении доступны дополнительные режимы. Снимает хорошо в дневное время и при достаточном уровне освещения.



Все примеры кликабельны.

Тест камеры CUBOT Max 3

Софт

Итоги

Видео пишет в разрешении Full HD.Установлена актуальная версия Android. В памяти отсутствуют дополнительные приложения и реклама. Чистая система, работающая стабильно и без зависаний. Все необходимое можно поставить с Play Market.CUBOT Max 3 – станет хорошим выбором для тех, кто использует смартфон не только для типовых задач, но и просматривает и читает контент. Большой дисплей с высоким качеством заводской настройки, разборный корпус, бесконтактные платежи, большая емкость аккумулятора, стартовый набор аксессуаров.