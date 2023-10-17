Аниме новела с быстрой платиной. Обзор Chemically Bonded…

На днях на PlayStation и Xbox стала доступна графическая новела Chemically Bonded. Она повествует о жизни двух учениц, которые живут по соседству и стали втянуты в ссору. Игроку предстоит узнать об их прошлом и попробовать восстановить дружбу, а также построить отношения. Геймплей предполагает необходимость выбора и сразу несколько концовок.

Изначально игра была предложена и поддержана на Kickstarter и сначала вышла в Steam. На консолях она помимо возможности изучить историю также даст возможность получить платиновый трофей.

Сама история начинается с необходимости навести порядок в классе, в котором проходят уроки по химии. Главного героя это раздражает, особенно с учетом того, что остальные ученики не проявляют энтузиазм и только раздражают. В самом же сообществе учеников есть отдельный научный клуб, который пока состоит только из ученицы Киеко (одна из ключевых), и именно к нему можно присоединиться.

Второй героиней является Наоми, она ее бывшая подруга и ей не нравится проявляемое к Киеко внимание. Во время развития графической новеллы передаются натянутые между ними отношения и сложность во взаимодействии между героями.

Второстепенных персонажей здесь минимум и они не запоминаются к концу игры. Неудивительно, что внимание будет приковано к двум японским школьницам. В основе истории лежит романтика и отношения. Сама же игра предполагает четыре разные концовки, две из которых связаны с одной из двух героинь и между собой они разделяются на хорошую и плохую.

Chemically Bonded обзор

Итоги

Любители аниме смогут насладиться хорошей библиотекой изображений с героинями, каждое из которых можно рассмотреть детально в библиотеке, в которой можно будет найти еще бонусный контент с двумя секретными концовками, которые будут открыты только при получении всех основных.Chemically Bonded будет интересна любителям аниме и в целом жанра графических новелл. Вариативность концовок, внутренняя библиотека с разблокируемым в ходе прохождения контентом, а в целом же это простой и быстрый способ получения платины.