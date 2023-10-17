Аниме новела с быстрой платиной. Обзор Chemically Bonded…

Изначально игра была предложена и поддержана на Kickstarter и сначала вышла в Steam. На консолях она помимо возможности изучить историю также даст возможность получить платиновый трофей.
Сама история начинается с необходимости навести порядок в классе, в котором проходят уроки по химии. Главного героя это раздражает, особенно с учетом того, что остальные ученики не проявляют энтузиазм и только раздражают. В самом же сообществе учеников есть отдельный научный клуб, который пока состоит только из ученицы Киеко (одна из ключевых), и именно к нему можно присоединиться.
Второй героиней является Наоми, она ее бывшая подруга и ей не нравится проявляемое к Киеко внимание. Во время развития графической новеллы передаются натянутые между ними отношения и сложность во взаимодействии между героями.
Второстепенных персонажей здесь минимум и они не запоминаются к концу игры. Неудивительно, что внимание будет приковано к двум японским школьницам. В основе истории лежит романтика и отношения. Сама же игра предполагает четыре разные концовки, две из которых связаны с одной из двух героинь и между собой они разделяются на хорошую и плохую.
Любители аниме смогут насладиться хорошей библиотекой изображений с героинями, каждое из которых можно рассмотреть детально в библиотеке, в которой можно будет найти еще бонусный контент с двумя секретными концовками, которые будут открыты только при получении всех основных.