Обзор Commandos 3 – HD Remaster. Знакомые кампании и герои теперь в 4К

В начале сентября на ПК, консолях текущего и прошлого поколений, а также Nintendo Switch вышел ремастер, известной в 2000-х, тактической стратегии Commandos 3. В ней были переработаны текстуры и ролики, добавлено максимальное разрешение 4К, а также проведен ряд других улучшений. Она же уже доступна для загрузки в подписке Game Pass, как на ПК, так и XBOX.

Мы изучили этот проект на PlayStation 5, по нашей традиции прошли ее до получения платиновой награды. Здесь этот процесс потребует два полных прохождения всех заданий, на двух разных режима сложности. Остальные трофеи будут получены в ходе прохождении.

Графика

В отличие от оригинальной, где изначально было доступно разрешение 800х600, в Commandos 3 – HD Remaster было добавлено разрешение 4К. При этом повышенных требований к графике нет, не зря она стала доступна на PlayStation 4 и Xbox One. В нее вполне можно будет поиграть в свободнее время и на офисном ноутбуке даже со встроенной графике.

Но есть и обратная сторона, особенно для тех, кто избалован высоким качеством и детализацией картинки, здесь общее внимание к деталям окружения заметно меньше. Да это не мешает общему геймплею, работе с интерфейсом и взаимодействию с персонажами, но всегда хочется больше.

Звук

Это же касается кинематографических роликов между прохождением заданий. У них увеличилось разрешение и соотношение сторон, но на большой ТВ-панели выглядит все мыльно.Звук тут вызывает ностальгию. Знакомые мелодии, голоса героев. Все отлично, фоновая музыка не навязчива и при этом сменяется в зависимости от текущей ситуации. Желания убрать ее за два полных прохождения не возникло.

Сложность

В игре Commandos 3 – HD Remaster доступно два режима сложности – легкий и оригинальный. Разница в них заключается в количестве противников на каждой карте и уровне здоровья героев. Соответственно на легком будут больше прощать ошибки, часть заданий можно будет проходить заметно быстрее, действуя дерзко и бесстрашно.

Но весь игровой процесс раскрывается с оригинальным режимом сложности, с него и рекомендуем начинать. Миссии располагают к вдумчивому прохождению, выискиванию брешей в патрулях и охране объектов. То, что нужно для тактической стратегии.

Обучение и управление

Вероятнее всего имел бы смысл добавления третьего режима сложности, в котором есть ограничения по количеству сохранений.С учетом того, что в игре есть отдельный трофей, да и играли на геймпаде, то появление полноценной кампании с обучением тоже не лишне. В ходе двух заданий будет возможность понять принцип управления и его особенности.

Для тех, кто сомневается, можно ли играть в игры такого жанра не на «клавиатуре+мышке», ответим – да можно и нужно. Все команды, взаимодействие с героями и предметами, реализовано в один клик. К этому быстро привыкаешь и не испытываешь проблем с точностью выполнения.

Сюжет

Сюжетная линия не поменялась, она включает три кампании в Сталинграде, центральной Европе и Нормандии. Общее количество заданий – 12. Они будут хорошо знакомы тем, кто уже проходил игру.

Сделаны достаточно разнообразными по требуемым к выполнению целям, а также используемой для их выполнения тактике. Есть те, что требуют внимания с провалом при объявлении тревоги, с обороной и нападением. Подумать и пострелять будет где. К плюсам отнесем возможность прохождения их в любом порядке.

Проблемы

Итоги

Наиболее критичной проблемой в ходе прохождения были непредсказуемые вылеты, которые часто приводили к потери части прогресса в прохождении заданий. Решается периодическим ручным сохранением. В остальном проблем не обнаружено, с учетом того, что это была ранняя версия, можно ожидать что это будет исправлено.Commandos 3 – HD Remaster интересна впервую очередь как возможность поностальгировать, по временам когда игры делались с душой, а не для внедрения различных сервисов. У игры завершенный, хоть и уже знакомый сюжет, увеличенное разрешение и общее качество графики, знакомая звуковая атмосфера и набор героев. С учетом появления в подписке Game Pass, отличная возможность насладиться проведенным временем за выполнением заданий. Тех же кто не знаком с проектом из 2000-х, может не устроить уровень детализации текстур.