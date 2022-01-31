Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента

Тестируемый сегодня монитор ConceptD CP3271U от Acer ориентирован на креаторов, тех, кто работает с графикой, видеороликами и анимацией. Среди его особенностей отмечаются высокая точность цветопередачи, одобренная PANTONE, 98% охват цветового диапазона DCI-P3. Оснащается он матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей с частотой обновления 165 Гц и соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400.

Комплектация

Упакован в коробку из экокартона со схематичным изображением. Комплект включает стойку, подставку, HDMI-кабель, USB-кабель, DisplayPort кабель, блок питания и различную документацию.

Внешний вид

Первым шагом перед началом эксплуатации нужно будет собрать подставку. Состоит она из основания и стойки.

Стойка из металла с анодированным покрытием, а основание с текстурой под дерево. Выглядит стильно и это актуально с учетом ориентирования на творческую аудиторию.

При этом он не стал жертвой моды, предлагается хорошая эргономика. Панель можно наклонять, поворачивать в стороны, менять высоту расположения и переводить в портретный режим.

Сборка не требует использования инструментов. Проходит быстро. Также есть поддержка VESA-совместимого кронштейна.

Монитор ConceptD CP3271U комплектуется съемной блендой, выполненной из металла, окрашенного в черный цвет. Ее установка решает вопрос бликов от освещения в комнате и от солнца с улицы.

Состоит она из трех частей, расположенных справа и слева, а также сверху. Внутренняя их сторона с бархатной текстурой.

В верхнем элементе можно обратить внимание на окошко со шторкой, используемое для подключения калибратора.

Оснащается 27-дюймовым экраном. Это IPS-матрица с высокой яркостью. Она имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

Широкие углы обзора. Технология Agile Splendor IPS обеспечивает высокую точность передачи под разными углами наклона. Проведена заводская калибровка Pantone Validated с Delta E<2. 98% цветовой охват пространства DCI-P3.

В свободное от работы и творчества время можно будет поиграть в современные игры. Установленная тут матрица с частотой обновления 165 Гц.

Снизив частоту до 60 Гц, можно в операционной системе выбрать разрешение 3840х2160 пикселей. С таким разрешением он хорошо себя показал при работе с iMac, выступая дополнительным для расширения пространства.

Блок питания у ConceptD CP3271U встроенный. Работает бесшумно. В подставке есть фиксатор, позволяющий собрать питающий и интерфейсный кабель в общий пучок.

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, один DisplayPort 1.4, USB-C.

На панели портов ввода также выведен встроенный USB-концентратор со скоростным интерфейсом. Четыре полноразмерных разъема, распределены группами по два с двух сторон.

Настройки

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Взаимодействие с интерфейсом проходит логично.Меню на русском языке. В первой вкладке ведется управление яркостью, контрастом, усилением черного. Включает фильтр синего цвета и HDR.

Управление цветовыми профилями. Гамма.

Режим быстродействия с включением Adaptive Sync. Снижение задержек.

Есть несколько предустановленных профилей: калибровка 1 и 2, sRGB, DCI-P3, HDR, пользовательский, ECO, стандарт, графика и CAD/CAM.

Тесты

Итоги

ConceptD CP3271U – монитор для работы с мультимедийным контентом, графикой, обработки фотоснимков и выполнения рабочих задач. Стильный внешний вид, эргономичная подставка, актуальный набор разъемов для подключения источников сигнала, встроенный скоростной USB-хаб, высокое качество заводской настройки матрицы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".