Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента

Стойка из металла с анодированным покрытием, а основание с текстурой под дерево. Выглядит стильно и это актуально с учетом ориентирования на творческую аудиторию.
При этом он не стал жертвой моды, предлагается хорошая эргономика. Панель можно наклонять, поворачивать в стороны, менять высоту расположения и переводить в портретный режим.
Сборка не требует использования инструментов. Проходит быстро. Также есть поддержка VESA-совместимого кронштейна.
Монитор ConceptD CP3271U комплектуется съемной блендой, выполненной из металла, окрашенного в черный цвет. Ее установка решает вопрос бликов от освещения в комнате и от солнца с улицы.
Состоит она из трех частей, расположенных справа и слева, а также сверху. Внутренняя их сторона с бархатной текстурой.
В верхнем элементе можно обратить внимание на окошко со шторкой, используемое для подключения калибратора.
Оснащается 27-дюймовым экраном. Это IPS-матрица с высокой яркостью. Она имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.
Широкие углы обзора. Технология Agile Splendor IPS обеспечивает высокую точность передачи под разными углами наклона. Проведена заводская калибровка Pantone Validated с Delta E<2. 98% цветовой охват пространства DCI-P3.
В свободное от работы и творчества время можно будет поиграть в современные игры. Установленная тут матрица с частотой обновления 165 Гц.
Снизив частоту до 60 Гц, можно в операционной системе выбрать разрешение 3840х2160 пикселей. С таким разрешением он хорошо себя показал при работе с iMac, выступая дополнительным для расширения пространства.
Блок питания у ConceptD CP3271U встроенный. Работает бесшумно. В подставке есть фиксатор, позволяющий собрать питающий и интерфейсный кабель в общий пучок.
Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, один DisplayPort 1.4, USB-C.
На панели портов ввода также выведен встроенный USB-концентратор со скоростным интерфейсом. Четыре полноразмерных разъема, распределены группами по два с двух сторон.
Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Взаимодействие с интерфейсом проходит логично.
Управление цветовыми профилями. Гамма.
Режим быстродействия с включением Adaptive Sync. Снижение задержек.
Есть несколько предустановленных профилей: калибровка 1 и 2, sRGB, DCI-P3, HDR, пользовательский, ECO, стандарт, графика и CAD/CAM.