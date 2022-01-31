Обзор ConceptD CP3271U. Монитор для создателей контента

Тестируемый сегодня монитор ConceptD CP3271U от Acer ориентирован на креаторов, тех, кто работает с графикой, видеороликами и анимацией. Среди его особенностей отмечаются высокая точность цветопередачи, одобренная PANTONE, 98% охват цветового диапазона DCI-P3. Оснащается он матрицей с разрешением 2560х1440 пикселей с частотой обновления 165 Гц и соответствует стандарту VESA DisplayHDR 400.

ConceptD CP3271U

Комплектация

Упакован в коробку из экокартона со схематичным изображением. Комплект включает стойку, подставку, HDMI-кабель, USB-кабель, DisplayPort кабель, блок питания и различную документацию.

ConceptD CP3271U

Внешний вид

Первым шагом перед началом эксплуатации нужно будет собрать подставку. Состоит она из основания и стойки.

ConceptD CP3271U

Стойка из металла с анодированным покрытием, а основание с текстурой под дерево. Выглядит стильно и это актуально с учетом ориентирования на творческую аудиторию.

ConceptD CP3271U

При этом он не стал жертвой моды, предлагается хорошая эргономика. Панель можно наклонять, поворачивать в стороны, менять высоту расположения и переводить в портретный режим.

ConceptD CP3271U

Сборка не требует использования инструментов. Проходит быстро. Также есть поддержка VESA-совместимого кронштейна.

ConceptD CP3271U

Монитор ConceptD CP3271U комплектуется съемной блендой, выполненной из металла, окрашенного в черный цвет. Ее установка решает вопрос бликов от освещения в комнате и от солнца с улицы.

ConceptD CP3271U

Состоит она из трех частей, расположенных справа и слева, а также сверху. Внутренняя их сторона с бархатной текстурой.

ConceptD CP3271U

В верхнем элементе можно обратить внимание на окошко со шторкой, используемое для подключения калибратора.

ConceptD CP3271U

Оснащается 27-дюймовым экраном. Это IPS-матрица с высокой яркостью. Она имеет сертификат VESA DisplayHDR 400.

ConceptD CP3271U

Широкие углы обзора. Технология Agile Splendor IPS обеспечивает высокую точность передачи под разными углами наклона. Проведена заводская калибровка Pantone Validated с Delta E<2. 98% цветовой охват пространства DCI-P3.

ConceptD CP3271U

В свободное от работы и творчества время можно будет поиграть в современные игры. Установленная тут матрица с частотой обновления 165 Гц.

ConceptD CP3271U

Снизив частоту до 60 Гц, можно в операционной системе выбрать разрешение 3840х2160 пикселей. С таким разрешением он хорошо себя показал при работе с iMac, выступая дополнительным для расширения пространства.

ConceptD CP3271U

Блок питания у ConceptD CP3271U встроенный. Работает бесшумно. В подставке есть фиксатор, позволяющий собрать питающий и интерфейсный кабель в общий пучок.

ConceptD CP3271U

Для подключения источника сигнала доступны два HDMI, один DisplayPort 1.4, USB-C.

ConceptD CP3271U

На панели портов ввода также выведен встроенный USB-концентратор со скоростным интерфейсом. Четыре полноразмерных разъема, распределены группами по два с двух сторон.

ConceptD CP3271U

Управляется при помощи группы из четырех механических кнопок и пятипозиционного джойстика. Взаимодействие с интерфейсом проходит логично.

Настройки

Меню на русском языке. В первой вкладке ведется управление яркостью, контрастом, усилением черного. Включает фильтр синего цвета и HDR.

ConceptD CP3271U

Управление цветовыми профилями. Гамма.

ConceptD CP3271U

Режим быстродействия с включением Adaptive Sync. Снижение задержек.

ConceptD CP3271U

Есть несколько предустановленных профилей: калибровка 1 и 2, sRGB, DCI-P3, HDR, пользовательский, ECO, стандарт, графика и CAD/CAM.

ConceptD CP3271U

Тесты

ConceptD CP3271U

ConceptD CP3271U

ConceptD CP3271U

ConceptD CP3271U

ConceptD CP3271U

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorConceptD CP3271U – монитор для работы с мультимедийным контентом, графикой, обработки фотоснимков и выполнения рабочих задач. Стильный внешний вид, эргономичная подставка, актуальный набор разъемов для подключения источников сигнала, встроенный скоростной USB-хаб, высокое качество заводской настройки матрицы.
ConceptD CP3271U получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы ConceptD CP3271U
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 Гц…
Обзор AOC G2790VXA. Недорогой игровой монитор с 144 ГцС продолжающимися сложностями, связанными с ценами на видеокарты и их доступностью, разрешение Full HD ос…
Представлены смарт-мониторы Lenovo ThinkVision T65, T75 и T8…
Представлены смарт-мониторы Lenovo ThinkVision T65, T75 и T8Компания Lenovo пополнила ассортимент умных мониторов моделями ThinkVision T65, T75 и T86 с диагоналями р…
Представлен 300-Гц IGZO-монитор ViewSonic Elite XG272G-2K…
Представлен 300-Гц IGZO-монитор ViewSonic Elite XG272G-2KКомпания ViewSonic пополнила ассортимент мониторов моделью Elite XG272G-2K, которая станет доступна для п…
ASUS анонсирует игровой монитор ROG Swift PG27AQN…
ASUS анонсирует игровой монитор ROG Swift PG27AQNКомпания ASUS анонсирует игровой монитор ROG Swift PG27AQN. …
Мониторы LG премиум-класса созданы для современных домашних …
Мониторы LG премиум-класса созданы для современных домашних Новые мониторы премиум-класса LG 2022 года, разработанные для удовлетворения потребностей профессиональны…
Dell представила монитор со встроенной веб-камерой…
Dell представила монитор со встроенной веб-камеройСейчас, когда пандемия длится почти третий год, будет справедливо сказать, что видеозвонки в ближайшее вр…
Acer представила 48-дюймовый игровой монитор Predator CG48…
Acer представила 48-дюймовый игровой монитор Predator CG48Компания ACER представила игровой монитор Predator CG48. Это 48-дюймовый экран с разрешением 4K и частото…
AOC представила монитор AGON AG274QGM частотой обновления 30…
AOC представила монитор AGON AG274QGM частотой обновления 30AOC добавила в свой ассортимент новый игровой монитор AGON AG274QGM с поддержкой NVIDIA Reflex и частотой…
Обзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 ГцОбзор Xiaomi Mi Gaming Display 27. Игровой IPS-монитор 165 Гц
Обзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбукаОбзор Viewsonic VG1655. Портативный монитор для смартфона, планшета или ноутбука
Обзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолейОбзор Philips 558M1RY. Лучший монитор для некстген консолей
Обзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 ГцОбзор Predator XB323UGPbmiiphzx. Игровой WQHD монитор с IPS 170 Гц
Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?Обзор Philips 272B7QUBHEB. Лучший монитор для ноутбука 2021?
МегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выходные данные СМИМегаОбзор
Яндекс.Метрика
2006-2022
© MegaObzor