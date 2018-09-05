Обзор корпуса Cooler Master MasterBox MB600L

2018-09-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Cooler Master MasterBox MB600L (MCB-B600L-KA5N-S02); [440]
Корпуса Cooler Master успели себя хорошо зарекомендовать отличным сочетанием функциональности и стоимости. На прошлой неделе мы проводили тестирование новинки Cooler Master MasterBox MB510L, сегодня в том же ценовом сегменте рассмотрим Cooler Master MasterBox MB600L, он также относится к форм-фактору Mid-Tower. Из особенностей отметим прозрачную боковую стенку, несколько вариантов цветовой окраски и широкую совместимость с компонентами.

Cooler Master MasterBox MB600L

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Cooler Master MasterBox MB600L обзор

Комплектация

Покупатель получает этот корпус в коробке из неокрашенного картона. На боковой стенке описаны ключевые особенности и характеристики. Вместе с набором винтов крепления, покупатель получает пластиковые стяжки, инструкцию по сборке и гарантийный талон.

Внешний вид

Как и рассмотренный ранее корпус, Cooler Master MasterBox MB600L вышел в нескольких цветовых расцветках: красной, синей и черной.

Cooler Master MasterBox MB600L

В зависимости от выбранной версии, будет меняться цвет пластиковой вставки в районе вентиляционной решетки справа и слева. Мелочь, но эта мелочь может хорошо гармонировать, если подбираются компоненты в общей стилистике.

Cooler Master MasterBox MB600L

Помимо этого, предлагается определить, необходим ли оптический диск, будет или нет заглушка в верхней части лицевой панели.

Cooler Master MasterBox MB600L

В целом дизайн аскетичный и строгий. В конструкции преобладают ровные линии и прямые углы.

Cooler Master MasterBox MB600L

Интересно смотрится шлифованное покрытие лицевой панели с логотипом производителя. Эта часть съемная, открывает доступ к посадочным местам под радиатор СВО и вентиляторы.

Cooler Master MasterBox MB600L

Боковая стенка выполнена из полупрозрачного акрила. Фиксируется с помощью четырех винтов с накатанной головкой. Напомним, что такое покрытие подвержено появлению царапин при неаккуратном обращении.

Cooler Master MasterBox MB600L

Противоположная стенка глухая. Есть ушко для удобного снятия. Крепится при помощи винтов.

Cooler Master MasterBox MB600L

Фронтальная панель у Cooler Master MasterBox MB600L скошена под углом. Пользователю будут доступны два USB, два аудиоразъема, кнопки включения и перезагрузки.

Cooler Master MasterBox MB600L

На заднюю стенку установлен 120 мм вентилятор. Рядом окошко под панель материнской платы, семь съемных заглушек для плат расширения. Расположение блока питания нижнее.

Cooler Master MasterBox MB600L

Верхняя стенка глухая, здесь посадочных мест под вентиляторы не предусмотрено. Стоит корпус на четырех пластиковых ножках. Под зоной блока питания есть съемный пылевой фильтр.

Начинка

Основное рабочее пространство в Cooler Master MasterBox MB600L отделено от блока питания и корзины с жесткими дисками Г-образной металлической стенкой. На верхней грани вентиляционные отверстия и крепления для двух 2.5-дюймовых жестких дисков.

Cooler Master MasterBox MB600L

На обратной стороне предусмотрено достаточное количество места для укладки лишней длины кабелей подключения. Есть два массивных выреза без резиновых шторок.

Cooler Master MasterBox MB600L

Расположение блока питания нижнее. В зоне установки четыре резиновых ножки. Поддерживаются модели длиной до 18 см, но стоит учитывать, что с модульными решениями могут быть проблемы с удобством доступа для подключения линий из-за наличия несъемной корзины под жесткие диски.

Cooler Master MasterBox MB600L

Ставятся два накопителя формата 3.5 дюйма. Крепление при помощи винтов.

Cooler Master MasterBox MB600L

Поддерживаются материнские платы до ATX-формата. Не забыли про окошко для доступа к обратной стороне платы. Поддерживаются башенные кулеры до 160 мм, видеокарты до 400 мм.

Cooler Master MasterBox MB600L

На фронтальную стенку можно будет установить 360 или 280 мм радиатор СВО. Как вариант, три 120 мм или два 140 мм вентилятора. Один вентилятор по умолчанию установлен на заднюю стенку.

Cooler Master MasterBox MB600L

Итоги по Cooler Master MasterBox MB600L

Cooler Master MasterBox MB600L при своей скромной стоимости, выступает удачным шасси для сборки системы с компонентами разных ценовых сегментов. К плюсам отнесем наличие прозрачной стенки, широкую совместимость, строгий дизайн, простоту сборки и возможность организации эффективного охлаждения.

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