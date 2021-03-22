Обзор Cooler Master MasterBox NR200P. Продуманный mini-ITX корпус за адекватные деньги

Как правило, на российском рынке корпусы под mini-ITX сборки, либо выглядят устаревшими, но стоят приемлемых денег, либо имеют крайне привлекательный дизайн, но обладают неприлично высокой ценой. К нам на тест попал Cooler Master MasterBox NR200P, который может занять эту усредненную позицию, и благодаря своему гибкому выбору внутренних компонентов сгодится для огромного множества типов сборок.

Комплектация

Cooler Master MasterBox NR200P поставляется в обыкновенной транспортировочной коробке из неокрашеного картона. Внутри нее находятся сам корпус, сменная крышка из закалённого стекла, два вентилятора на 120 мм, переходник для вертикальной установки видеокарты, стяжки, резиновые прокладки, винты и руководство пользователя.

Внешний вид

Данная модель корпуса существует в двух версиях: NR200P и NR200. Первая идет с дополнительной крышкой из закаленного стекла, райзера для видеокарты и парой вентиляторов. Вторая же является более бюджетной и лишена всех перечисленных нами особенностей первой модели.

Корпус доступен в двух цветах: черный и белый.

По своему внешнему виду NR200P создает впечатление добротно корпуса, выполненного из стали и алюминия с нанесением сверху матовой краски. Качество исполнения не вызывает никаких вопросов. Вес модели составляет 5.1 кг, габариты 376x185x292 мм, а внутренний объем 18.25 л.

На верхнюю панель выведены кнопка включения и перезагрузки, а из разъемов имеются два USB 3.0, аудиоразъем. Для полного счастья не хватает только USB Type-C.

Сверху же есть две ниши под вентиляторы диаметром в 120 мм. Как уже можно догадаться, система охлаждения устроена так, что воздух проходит снизу вверх.

Обе боковые крышки крепятся на клипсах, поэтому их легко снять в одно движение руки. Имеются пылевые фильтры на магнитах.

Корпус установлен на 4 ножках. При желании их можно заменить на другие, распечатав комплект на 3D-принтере по шаблону, который можно взять на официальном сайте

Начинка

Главной фишкой данного корпуса является его широкий выбор в компоновке внутренних комплектующих. Внутри него можно разместить видеокарту длинной до 330 мм и систему жидкокостного охлаждения. Единственное, что из-за ограниченного пространства придется довольно щепетильно подбирать каждый из элементов.

Мы установили в данный корпус плату MSI Z390l с процессором Intel Core i5 9600k, видеокарту Sapphire PULSE RX 5500 XT 8G и блок питания Seasonic FOCUS SGX-650 формата SFX-L.

Касательно установки кулера, то стоит помнить об одной важной загвоздке. Металлическая боковая панель позволяет разместить башню до 155 мм, а стеклянная до 153 мм. По этой причине в случае с башней Cooler Master HYPER 212 LED WHITE EDITION, которая имеет один из самых распространенных размеров, нам удалось до конца закрыть только металлическую крышку, а со стеклянной оставался небольшой зазор.

Блок питания крепится в специальной металлической клетке. Его можно зафиксировать на передней или боковой стороне корпуса на свое усмотрение. Также предусмотрено два уровня крепления. Так как мы устанавливали БП в форм-факторе SFX-L, то его удалось разместить только в верхнем положении. В ином случае у нас бы не поместилась видеокарта. Но небольшая проблема заключается в том, что в таком случае не остается места под второй вентилятор.

Также в данный корпус можно установить и классический блок питания ATX формата. Для этого необходимо распечатать специальный крепеж на 3D-принтере. Его чертеж доступен на официальном сайте производителя .. Не совсем понятно, почему нельзя было просто доукомплектовать данным креплением корпус.

Если снять переднюю панель, то за ней можно разместить два накопителя в форм-факторе 2.5’’.

Еще пару накопителей формата 2.5’’ и 3.5’’ можно установить на съемную вертикальную панель и на крепление блока питания.

Все панели корпуса можно снять, поэтому задача сборки комплектующих и кабель менеджмента сильно упрощается.

Итоги

Cooler Master MasterBox NR200P — это грамотный корпус под mini-ITX сборки. В нем чувствуется, что инженеры компании постарались удовлетворить пожелания большинства пользователей и создать такое решение, в котором можно было собрать серьёзный ПК любой сложности. К плюсам данной модели мы отнесли: привлекательный дизайн, достойное качество исполнения, богатую комплектацию, высокую функциональность и невысокий ценник. Из минусов же стоит отметить отсутствие разъема USB Type-C и крепления под блоки питания ATX формата.