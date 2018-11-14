Обзор Cooler Master MasterNotepal Pro. Подставка для ноутбука с USB-хабом

Высокий нагрев во время продолжительной нагрузки характерен для большинства ноутбуков. Связано это отчасти с ограниченным пространством под систему охлаждения и особенностями расположения элементов на плате. На температуру также может влиять размещение ноутбука на поверхности, перекрывающей вентиляционные отверстия. Решать эту проблему призваны подставки для ноутбуков, а тестируемая сегодня Cooler Master MasterNotepal Pro к тому же расширит возможности подключения периферии.

Комплектация

К моменту публикации ее продажи стартовали, средняя стоимость составляет 4360 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Поставляется в коробке из плотного картона с изображение подставки и данными по её техническим характеристикам. Комплект включает USB-хаб, два вентилятора, кабель USB 3.0 и набор документации.

Внешний вид

Выполнена Cooler Master MasterNotepal Pro из металла. Обеспечивается достаточно высокий уровень прочности и надежности.

Внешние поверхности без дополнительной окраски. Отсутствуют глянцевые и окрашенные зоны. Эта подставка поддерживает модели с диагональю экрана до 17 дюймов.

На тыльной стороне расположена опорная ножка с зафиксированной вспененной вставкой. Есть удобная система под организацию аккуратного кабель-менеджмента.

В этой модели не предусмотрена возможность изменения угла наклона. Ноутбук на этой подставке располагается под углом.

На нижней поверхности несколько резиновых уплотнителей, исключающих смещение при размещении на столе.

Основная площадь представляет собой круглые перфорированные отверстия. Они тут не только дают свободный приток/отток воздуха, но и используются для фиксации.

Так можно будет изменить расположение верхнего резинового валика под габариты своего ноутбука. На них же фиксируются два комплектных вентилятора.

Cooler Master MasterNotepal Pro комплектуется 80мм вентиляторами со скоростью вращения 2000 оборотов в минуту. Скорость регулировки не предусмотрена.

Подключаются к USB, длина провода достаточна. Пользователь сам сможет выбирать место установки, располагая под наиболее горячими участками крышки.

Также в комплекте идет внешний USB-хаб, включающий один скоростной USB 3.0, три USB 2.0. При подключении требовательных к питанию устройств можно будет подать питание через microUSB-разъем.

Тесты

Его также, как и вентиляторы можно зафиксировать на тыльной стороне подставки. Так провода подключенной периферии будут скрыты из основной рабочей зоны.Для тестирования мы использовали игровой ноутбук ASUS TUF Gaming FX705G. Этот ноутбук свободно размещается на подставке, при движениях не смещается.

Замеры температуры проводились для видеокарты и процессора. Время нагрузки по 10 минут с подставкой и без нее.

Итоги по Cooler Master MasterNotepal Pro

Cooler Master MasterNotepal Pro пример хорошо проработанной и удобной подставки для ноутбука. К ее сильным сторонам отнесем использование металла в конструкции, комплектный USB-хаб, съемная пара вентиляторов, аккуратный внешний вид, возможность организации аккуратного кабель-менеджмента. Не устроить могут отсутствие регулировки оборотов вентилятора и изменения угла наклона.