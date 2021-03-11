Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze

Не так давно Corsair пополнила модельный ряд блоков питания серией CX Series RGB, предлагающей полностью модульный кабель-менеджмент. Все они сертифицированы по стандарту 80 Plus Bronze. Включает решения с мощностями 550, 650 и 750 Вт. Мы будем изучать на примере младшей версии, которой будет достаточно для сборки игровой системы с видеокартами уровня GeForce RTX 2070 Super или RTX 3060 Ti.

Corsair CX550F RGB 550W

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Corsair CX550F RGB 550W обзор

Комплектация

Corsair CX550F RGB 550W

Упакован в коробку с изображениями в нескольких ракурсах, а также данными по характеристикам. Комплект включает все типы питающих кабелей, силовой кабель, руководство пользователя, гарантийный талон. Также есть два типа кабелей для управления подсветкой.

Corsair CX550F RGB 550W

Внешний вид

Эта серия доступна не только в черном варианте исполнения, но и белом. С учетом того, что часто системы собираются с акцентом на визуальную привлекательность, такой выбор актуален. Например, под Corsair 4000D Tempered Glass White можно подобрать источник питания в цвет корпуса.

Corsair CX550F RGB 550W

Помимо этого тут используется вентилятор с RGB-подсветкой адресного типа. Светится вся площадь сетки на верхней крышке.

Corsair CX550F RGB 550W

Управлять ей можно тремя способами. Владельцы других устройств Corsair могут использовать фирменный контроллер. Вместо него можно подключить к 5V-разъему на материнской плате.

Corsair CX550F RGB 550W

Все эти способы позволяют работать Corsair CX550F RGB 550W в связке с остальными компонентами. Третий способ не требует кабелей, для него выведена кнопка на панели ввода питающего кабеля.

Corsair CX550F RGB 550W

Последовательным нажатием переключаются цвета и эффекты. Работающая подсветка при размещении в корпусе создает эффект заполняющего цвета под корпусом.

Corsair CX550F RGB 550W

Помимо этого на панели ввода выведено силовое гнездо и механический тумблер. Остальная площадь вентиляционная решетка.

Corsair CX550F RGB 550W

Верхняя крышка у блока питания представляет собой цельный лист переходящий в боковые грани. Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено.

Corsair CX550F RGB 550W

На основании наклейка с подробной информацией по всем линиям. Здесь же можно обратить внимание что на 12В он выдает 540 Ватт и еще 120 Вт отдельно на 3.3 и 5В.

Corsair CX550F RGB 550W

Панель вывода включает по одному разъему на выходы питания видеокарты и процессора, выход на кабель питания материнской платы и три гнезда под SATA/MOLEX.

Corsair CX550F RGB 550W

ATX-кабель идет с защитной оплеткой, остальные с плоской, упрощая аккуратную укладку в корпусе. Все они с традиционной длиной.

Corsair CX550F RGB 550W

Суммарно доступен один 8-пиновый разъем питания процессора и дав PCI-e. Это закрывает все потребности с учетом мощности.

Corsair CX550F RGB 550W

Начинка

За основу взято решение HEC. Используется резонансны преобразователь LLC и полумостовая топология. Качественная схемотехника.

На входе фильтр c Y-конденсаторами и X-конденсаторами, варистр и плавкий передохранитель. Диодные сборки сопровождаются дополнительными радиаторами.

Линии 5 и 3.3В идут с шим-контроллером ANPEC APW7073. Линия 12В с транзисторами Nexperia, рассчитанными на работу до 100 градусов. Конденсаторы Nippon и Teapo. За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Тесты Corsair CX550F RGB 550W

Уровень шума:

Corsair CX550F RGB 550W

Данные
Простой33
Нагрузка41

КПД

Corsair CX550F RGB 550W

Данные
150W90
250W91
350W92
500W92
650W92
750W91
850W89

Уровень напряжения на линиях

Corsair CX550F RGB 550W

150W350W500W
1212,0812,0512,04
55.045.014.99
3,333.313.293.29

Итоги по Corsair CX550F RGB 550W

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair CX550F RGB 550W обеспечивает стабильное питание по всем линиям с хорошим уровнем эффективности. Рекомендовать можно под игровые сборки начального или среднего уровня, а также системы рассчитанные на работу. Сама же серия интересна тем кто при сборке системы уделяет внимание внешнему виду, для этого тут предлагается две версии цветового исполнения и сразу три способа управления подсветкой. Явных проблем и сбоев в ходе длительных нагрузочных тестов выявлено не было.
Corsair CX550F RGB 550W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair CX550F RGB 550W
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