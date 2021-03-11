Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze

К моменту публикации его продажи уже стартовали.
Corsair CX550F RGB 550W обзор
Комплектация
Упакован в коробку с изображениями в нескольких ракурсах, а также данными по характеристикам. Комплект включает все типы питающих кабелей, силовой кабель, руководство пользователя, гарантийный талон. Также есть два типа кабелей для управления подсветкой.
Внешний видЭта серия доступна не только в черном варианте исполнения, но и белом. С учетом того, что часто системы собираются с акцентом на визуальную привлекательность, такой выбор актуален. Например, под Corsair 4000D Tempered Glass White можно подобрать источник питания в цвет корпуса.
Помимо этого тут используется вентилятор с RGB-подсветкой адресного типа. Светится вся площадь сетки на верхней крышке.
Управлять ей можно тремя способами. Владельцы других устройств Corsair могут использовать фирменный контроллер. Вместо него можно подключить к 5V-разъему на материнской плате.
Все эти способы позволяют работать Corsair CX550F RGB 550W в связке с остальными компонентами. Третий способ не требует кабелей, для него выведена кнопка на панели ввода питающего кабеля.
Последовательным нажатием переключаются цвета и эффекты. Работающая подсветка при размещении в корпусе создает эффект заполняющего цвета под корпусом.
Помимо этого на панели ввода выведено силовое гнездо и механический тумблер. Остальная площадь вентиляционная решетка.
Верхняя крышка у блока питания представляет собой цельный лист переходящий в боковые грани. Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено.
На основании наклейка с подробной информацией по всем линиям. Здесь же можно обратить внимание что на 12В он выдает 540 Ватт и еще 120 Вт отдельно на 3.3 и 5В.
Панель вывода включает по одному разъему на выходы питания видеокарты и процессора, выход на кабель питания материнской платы и три гнезда под SATA/MOLEX.
ATX-кабель идет с защитной оплеткой, остальные с плоской, упрощая аккуратную укладку в корпусе. Все они с традиционной длиной.
Суммарно доступен один 8-пиновый разъем питания процессора и дав PCI-e. Это закрывает все потребности с учетом мощности.
НачинкаЗа основу взято решение HEC. Используется резонансны преобразователь LLC и полумостовая топология. Качественная схемотехника.
На входе фильтр c Y-конденсаторами и X-конденсаторами, варистр и плавкий передохранитель. Диодные сборки сопровождаются дополнительными радиаторами.
Линии 5 и 3.3В идут с шим-контроллером ANPEC APW7073. Линия 12В с транзисторами Nexperia, рассчитанными на работу до 100 градусов. Конденсаторы Nippon и Teapo. За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.
Тесты Corsair CX550F RGB 550W
Уровень шума:
|Данные
|Простой
|33
|Нагрузка
|41
КПД
|Данные
|150W
|90
|250W
|91
|350W
|92
|500W
|92
|650W
|92
|750W
|91
|850W
|89
Уровень напряжения на линиях
|150W
|350W
|500W
|12
|12,08
|12,05
|12,04
|5
|5.04
|5.01
|4.99
|3,33
|3.31
|3.29
|3.29
Итоги по Corsair CX550F RGB 550WCorsair CX550F RGB 550W обеспечивает стабильное питание по всем линиям с хорошим уровнем эффективности. Рекомендовать можно под игровые сборки начального или среднего уровня, а также системы рассчитанные на работу. Сама же серия интересна тем кто при сборке системы уделяет внимание внешнему виду, для этого тут предлагается две версии цветового исполнения и сразу три способа управления подсветкой. Явных проблем и сбоев в ходе длительных нагрузочных тестов выявлено не было.
Corsair CX550F RGB 550W получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".