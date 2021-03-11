Обзор Corsair CX550F RGB 550W (CP-9020216). Модульный блок питания 80 Plus Bronze

Не так давно Corsair пополнила модельный ряд блоков питания серией CX Series RGB, предлагающей полностью модульный кабель-менеджмент. Все они сертифицированы по стандарту 80 Plus Bronze. Включает решения с мощностями 550, 650 и 750 Вт. Мы будем изучать на примере младшей версии, которой будет достаточно для сборки игровой системы с видеокартами уровня GeForce RTX 2070 Super или RTX 3060 Ti.

Corsair CX550F RGB 550W обзор

К моменту публикации его продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку с изображениями в нескольких ракурсах, а также данными по характеристикам. Комплект включает все типы питающих кабелей, силовой кабель, руководство пользователя, гарантийный талон. Также есть два типа кабелей для управления подсветкой.

Внешний вид

Эта серия доступна не только в черном варианте исполнения, но и белом. С учетом того, что часто системы собираются с акцентом на визуальную привлекательность, такой выбор актуален. Например, под Corsair 4000D Tempered Glass White можно подобрать источник питания в цвет корпуса.

Помимо этого тут используется вентилятор с RGB-подсветкой адресного типа. Светится вся площадь сетки на верхней крышке.

Управлять ей можно тремя способами. Владельцы других устройств Corsair могут использовать фирменный контроллер. Вместо него можно подключить к 5V-разъему на материнской плате.

Все эти способы позволяют работать Corsair CX550F RGB 550W в связке с остальными компонентами. Третий способ не требует кабелей, для него выведена кнопка на панели ввода питающего кабеля.

Последовательным нажатием переключаются цвета и эффекты. Работающая подсветка при размещении в корпусе создает эффект заполняющего цвета под корпусом.

Помимо этого на панели ввода выведено силовое гнездо и механический тумблер. Остальная площадь вентиляционная решетка.

Верхняя крышка у блока питания представляет собой цельный лист переходящий в боковые грани. Отдельного доступа к вентилятору не предусмотрено.

На основании наклейка с подробной информацией по всем линиям. Здесь же можно обратить внимание что на 12В он выдает 540 Ватт и еще 120 Вт отдельно на 3.3 и 5В.

Панель вывода включает по одному разъему на выходы питания видеокарты и процессора, выход на кабель питания материнской платы и три гнезда под SATA/MOLEX.

ATX-кабель идет с защитной оплеткой, остальные с плоской, упрощая аккуратную укладку в корпусе. Все они с традиционной длиной.

Суммарно доступен один 8-пиновый разъем питания процессора и дав PCI-e. Это закрывает все потребности с учетом мощности.

Начинка

Тесты Corsair CX550F RGB 550W

Уровень шума:

За основу взято решение HEC. Используется резонансны преобразователь LLC и полумостовая топология. Качественная схемотехника.На входе фильтр c Y-конденсаторами и X-конденсаторами, варистр и плавкий передохранитель. Диодные сборки сопровождаются дополнительными радиаторами.Линии 5 и 3.3В идут с шим-контроллером ANPEC APW7073. Линия 12В с транзисторами Nexperia, рассчитанными на работу до 100 градусов. Конденсаторы Nippon и Teapo. За охлаждение отвечает 120 мм вентилятор с регулируемой скоростью вращения.

Данные Простой 33 Нагрузка 41

КПД

Данные 150W 90 250W 91 350W 92 500W 92 650W 92 750W 91 850W 89

Уровень напряжения на линиях

150W 350W 500W 12 12,08 12,05 12,04 5 5.04 5.01 4.99 3,33 3.31 3.29 3.29

Итоги по Corsair CX550F RGB 550W

Corsair CX550F RGB 550W обеспечивает стабильное питание по всем линиям с хорошим уровнем эффективности. Рекомендовать можно под игровые сборки начального или среднего уровня, а также системы рассчитанные на работу. Сама же серия интересна тем кто при сборке системы уделяет внимание внешнему виду, для этого тут предлагается две версии цветового исполнения и сразу три способа управления подсветкой. Явных проблем и сбоев в ходе длительных нагрузочных тестов выявлено не было.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".