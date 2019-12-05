Обзор Corsair SP120 RGB (CO-9050061-WW). Набор корпусных вентиляторов с подсветкой

2019-12-05, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair SP120 RGB; [151]
Корпуса с прозрачными стенками получили широкое распостранение, как и элементы с подсветкой. Тестируемые сегодня вентиляторы Corsair SP120 RGB ориентированы именно на такие системы, позволяя не только решить вопрос эффективного охлаждения, но и улучшения внешнего вида. Изучаем на примере комплекте из трех вентиляторов.

Corsair SP120 RGB

Его можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Corsair SP120 RGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке с традиционным оформлением. Приведены подробные данные по техническим характеристикам. Комплект включает кабель для внешнего управления, блок управления режимами работы, блок для подключения линий подсветки, три вентилятора, крепежный набор винтов, руководство пользователя и гарантийный талон.

Corsair SP120 RGB

Внешний вид

Рамка вентилятора выполнена из черного пластика. Места креплений без виброгасителей.

Corsair SP120 RGB

Девять прозрачных лопастей. По центру наклейка с логотипом производителя. В Corsair SP120 RGB установлены гидродинамические подшипники с регулируемой скоростью вращения до 1400 оборотов в минуту.

Corsair SP120 RGB

Семь разных цветов подсветки. Есть динамические эффекты свечения. Режима с миксом с выводом нескольких цветов нет.

Corsair SP120 RGB

Для подключения вентиляторы используют два кабеля. Один из них для вращения лопастей, второй для подсветки.

Corsair SP120 RGB

В комплекте с ними идет блок, отвечающий за подсветку. К нему можно подключить шесть таких вентиляторов. Внутри корпуса крепится при помощи двухстороннего скотча.

Corsair SP120 RGB

За управление отвечает блок с тремя кнопками. Выбираются цвета, спецэффекты и скорость вращения.

Corsair SP120 RGB

Производитель предусмотрел возможность управления с помощью внешних кнопок. В комплекте идут кабеля под кнопки, сами кнопки могут быть размещены в выбранном месте корпуса. Приобретаются кнопки самостоятельно.

Corsair SP120 RGB

Длина кабелей позволит организовать аккуратный монтаж вентиляторов внутри корпуса. Но стоит учесть, что сами дополнительные кабели и элементы управления также потребуют наличие свободного пространства в корпусе.

Corsair SP120 RGB

Тесты

Corsair SP120 RGB

Итоги по Corsair SP120 RGB

Corsair SP120 RGB при своей невысокой стоимости предлагают эффективное охлаждение с низким уровнем шума, а также управляемую светодиодную подсветку с семи цветами и эффектами. Наличие дополнительных слотов в блоке управления позволит докупить вентиляторы без повторной оплаты элементов управления. Из особенностей стоит отметить отсутствие синхронизации с остальными компонентами в системе.

Комментарии и отзывы Corsair SP120 RGB
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