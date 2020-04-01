Обзор Corsair VOID Elite Surround (CA-9011205-EU). Универсальные игровые наушники

2020-04-01, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Corsair VOID Elite Surround; [151]
В конце прошлого года компания Corsair представила серию игровых наушников VOID Elite. Она включает три модели: Void Elite Surround, Void RGB Elite Wireless и Void RGB Elite USB. Сегодня мы детально рассмотри младшую версию без подсветки и беспроводного подключения. Она предлагает поддержку настольных систем, консолей и носимых устройств, а также поддержку виртуального 7.1 звука.

Corsair VOID Elite Surround

В России доступны в среднем за 6 590 рублей, согласно данным сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает внешнюю звуковую карту, ветрозащиту для микрофона, инструкцию по эксплуатации.

Corsair VOID Elite Surround

Упаковано все в коробке из плотного картона с изображением наушников и данными по характеристикам.

Corsair VOID Elite Surround

Внешний вид

Выполнена в игровой стилистике с широким оголовьем и массивными чашками, расположенными под углом. У нас на тестах версия Carbon, оформленная полностью в черной стилистике. Есть также черно-красный вариант Cherry.

Corsair VOID Elite Surround

Чашки полигональной формы. Сочетаются зоны с матовым и глянцевым покрытиями. По центру нанесен логотип производителя.

Corsair VOID Elite Surround

Амбушюры из ткани. Наполнитель с памятью формы. Решетка динамика защищена тканью.

Corsair VOID Elite Surround

На левой чашке зафиксирована несъемная ножка микрофона. Она гибкая. В комплекте есть съемная ветрозащита.

Corsair VOID Elite Surround

В поднятом состоянии он автоматически в Corsair VOID Elite Surround переводится в выключенное состояние. Также для перевода в беззвучный режим есть отдельная кнопка.

Corsair VOID Elite Surround

Кабель подключения несъемный. Место выхода кабеля усилено и защищено от перегибов. Подключается при помощи традиционного аудиоразъема.

Corsair VOID Elite Surround

Все ключевые элементы соединения выполнены из металла. Обеспечивая высокую надежность конструкции и устойчивость к деформациям.

Corsair VOID Elite Surround

Предусмотрена возможность поворота чашек на 90 градусов. В таком положении упрощается хранение.

Corsair VOID Elite Surround

Оголовье широкое. На внутренней части мягкая вставка, обтянутая тканью. Наушники подойдут для людей с разными объемами головы.

Corsair VOID Elite Surround

В комплекте идет внешняя звуковая карта с USB-интерфейсом. Выполнена в виде флешки с кабелем подключения. Как итог наушники можно подключить двумя вариантами со звуковой карты и без нее.

Софт

Наушники Corsair VOID Elite Surround поддерживают управление с помощью iCUE. Это общий центр управлений, объединяющий периферию и компоненты этого производителя в одном интерфейсе.
Поддерживаются профили настроек. В левой части представлен список поддерживаемых опций. В главном окне проводится корректировка усиления низких частот и микрофона.
Также детально настраивается функция Pure Direct.
Вкладка с предустановками Movie Theater.
Ручные настройки для FPS Competition.
Очистка Clear Chat.

Тесты

Форма у наушников удобная. Легкий вес в 294 грамма и полный обхват ушей. Выбор в пользу тканевых амбушюр исключает проблему с запотеванием при длительном ношении. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции. Движения головы не ограничиваются. Длины кабеля достаточно для удаленного подключения к корпусу.

Corsair VOID Elite Surround

Corsair VOID Elite Surround поддерживают настольные ПК, ноутбуки, игровые консоли PlayStation и Xbox, а также планшеты, смартфоны и Nintendo Switch. Использование с компьютером и ноутбуком дает возможности тонкой настройки. Плюс качество звука не будет зависеть от аппаратного оснащения самого источника звука.

Corsair VOID Elite Surround

Звучание нам понравилось. Поддерживается виртуальный объемный звук формата 7.1. В шутерах они позволяли четко позиционировать направление движение противников и выстрелов. В деталях передаются спецэффекты в фильмах и играх. Хорошо настроен баланс по всему спектру частот. Есть внятный и чистый бас. Микрофон передает без искажений. Подойдут для общения в играх и мессенджерах.

Corsair VOID Elite Surround

Corsair VOID Elite Surround обзор

Итоги по Corsair VOID Elite Surround

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair VOID Elite Surround – универсальная игровая гарнитура, поддерживающая разные типы устройств. Эргономичная и надежная конструкция, объемное 7.1 звучание, микрофон с чистой передачей голоса, комплектная звуковая USB-карта с детальными настройками.
Corsair VOID Elite Surround получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Corsair VOID Elite Surround
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