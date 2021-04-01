Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF

Эти системы жидкостного охлаждения сопровождаются пятилетней гарантией. К моменту публикации продажи уже стартовали.
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX обзор
Комплектация
Упакована в коробку с изображением системы в сборе и общей информацией по ключевым особенностям. Ее комплект включает усиливающую пластину, весь необходимый набор винтов, сменные рамки для AMD, контроллер управления, двусторонний скотч, руководство пользователя и гарантийный талон. Термопаста предварительно нанесена на крышку водоблока.
Внешний видВыполнена система в неразборном контуре с классической компоновкой из радиатора и водоблока, соединенных между собой трубками.
Длина трубок 400 мм, они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Эту систему можно рассматривать и для установки в корпус типоразмера Full Tower. Места соединения опрессованы.
Радиатор окрашен в черный цвет. Вентиляторы могут быть установлены с двух его сторон. Выполнен из алюминия.
Комплектуется Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX двумя 120 мм вентиляторами серии ML. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 2400 оборотов в минуту. Отдельно отмечен режим полной остановки.
Семь лопастей у каждого вентилятора. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя.
От каждого из вентиляторов два кабеля: питающий и интерфейсный, отвечающий за работу подсветки.
Для удобства монтажа и упрощения управления предусмотрели комплектный контроллер iCUE Commander CORE. С каждой из его сторон размещено по шесть разъемов.
Одна сторона с PWM-разъемами, вторая под управление подсветкой. Свободные могут быть полезны для подключения дополнительных вентиляторов этой же серии или дополнительных аксессуаров.
Сам контроллер требует для работы подключение к питающей линии SATA у блока питания. Плюс отдельная ветка с USB 2.0 коннектором, необходимым для управления. Зафиксировать можно с помощью комплектного двухстороннего скотча.
Предусмотрели возможность кастомизации крышки водоблока процессора. В комплекте с Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX идут черная и белая накладки. Фиксируются они при помощи четырех винтов.
Эту же особенность можно использовать для переориентации нанесенного логотипа после монтажа системы в корпусе. В теории сделать и кастомизированный вариант с собственным рисунком.
Используется решение от Asetek. Основание и каналы из меди, а тут их 128. Увеличилась площадь эффективного отвода тепла. Повысился заявленный ресурс службы, снизился уровень шума.
Еще одним улучшением стало объединение кабелей, необходимых для работы, в общий пучок с коннектором, подключаемым к комплектному блоку управления.
Вся верхняя площадь водоблока подсвечивается. Суммарно же за подсветку отвечают 49 светодиодов. Они могут управляться с помощью фирменного ПО.
В работающем состоянии подсветка выглядит привлекательно. Большое количество предустановленных эффектов.
СофтИспользование контроллера предлагает владельцу Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX детальные возможности настройки работы с помощью центра iCUE. Выводится в виде плитки с иконкой и названием.
В стартовом окне можно просмотреть скорость вращения, текущий режим, скорость помпы и температуру процессора. Настройки можно распределять между профилями.
Управление подсветкой каждого элемента в отдельности или общей группой. В этой части каждый светодиод выводится отдельно.
Вкладка с набором эффектов. Направление, скорость и цвет.
Конфигурация с пресетами: тихий, сбалансированный, экстремальный и с режимом остановки вращения вентиляторов.
Просмотр изменения скорости вращения в виде графика. Мониторинг температуры.
СборкаОтметим удобную реализацию способа крепления. Проводить ее можно без специальных инструментов. Рассмотрим схему на примере LGA1200. Крепежная рамка для Intel изначально установлена на помпе. В комплекте идут сменные для AMD и отдельно под TR4.
Ставим на материнскую плату усиливающую пластину и прижимаем ее опорными гайками. К ним равномерно прижимаем водоблок. Напомним, термопаста изначально нанесена на контактную площадку.
Фиксируем вентиляторы на радиаторе и сам радиатор на одной из стенок корпуса. Остается только подключить кабели к контроллеру.
Система в сборе
ТестыДля начала приведем температурные тесты с Intel Core i5-11600K. Работал он на частоте 4.9 ГГц с напряжением 1.29 В. В стресс-тесте температура не превышала 85 градусов и в среднем держалась на уровне 75 градусов.
Отдельно проверили тесты процессора Intel Core i7-11700KF. Он также работал на частоте 4.9 ГГц. С ним температура краткосрочно при старте повышалась до 94 градусов и в остальное время держалась на уровне 78 градусов.
Отметим низкий уровень шума работающих вентиляторов и помпы. В настройках можно будет выбрать режим с полной их остановкой.
Итоги по Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIXCorsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX взяла все лучшее от серии iCUE Hхх RGB PRO XT, предложив сразу ряд улучшений, которые коснулись внешнего вида, удобства установки и подключения, эффективности отвода тепла и ресурса службы. Вместе с этим добавилась поддержка сокета AMD TR4. Тестируемый нами вариант подойдет для процессоров уровней Intel Core i5 и Core i7, а также AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Для старших процессоров и HEDT-платформы оптимальнее будет типоразмер 360 мм.
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".