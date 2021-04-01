Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF

В ходе последних двух недель мы активно тестировали материнские платы Z590 и новые процессоры Intel одиннадцатого поколения. Для охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF мы использовали новую систему жидкостного охлаждения Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX, выполненная в типоразмере 240 мм. В это же время вышла модификация с радиаторами 360 мм и 280 мм. Из особенностей новинок отмечаются управляемая подсветка, сменная крышка, высокопроизводительная помпа и совместимость с платформами Intel и AMD.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Эти системы жидкостного охлаждения сопровождаются пятилетней гарантией. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX обзор

Комплектация

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Упакована в коробку с изображением системы в сборе и общей информацией по ключевым особенностям. Ее комплект включает усиливающую пластину, весь необходимый набор винтов, сменные рамки для AMD, контроллер управления, двусторонний скотч, руководство пользователя и гарантийный талон. Термопаста предварительно нанесена на крышку водоблока.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Внешний вид

Выполнена система в неразборном контуре с классической компоновкой из радиатора и водоблока, соединенных между собой трубками.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Длина трубок 400 мм, они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Эту систему можно рассматривать и для установки в корпус типоразмера Full Tower. Места соединения опрессованы.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Радиатор окрашен в черный цвет. Вентиляторы могут быть установлены с двух его сторон. Выполнен из алюминия.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Комплектуется Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX двумя 120 мм вентиляторами серии ML. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 2400 оборотов в минуту. Отдельно отмечен режим полной остановки.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Семь лопастей у каждого вентилятора. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

От каждого из вентиляторов два кабеля: питающий и интерфейсный, отвечающий за работу подсветки.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Для удобства монтажа и упрощения управления предусмотрели комплектный контроллер iCUE Commander CORE. С каждой из его сторон размещено по шесть разъемов.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Одна сторона с PWM-разъемами, вторая под управление подсветкой. Свободные могут быть полезны для подключения дополнительных вентиляторов этой же серии или дополнительных аксессуаров.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Сам контроллер требует для работы подключение к питающей линии SATA у блока питания. Плюс отдельная ветка с USB 2.0 коннектором, необходимым для управления. Зафиксировать можно с помощью комплектного двухстороннего скотча.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Предусмотрели возможность кастомизации крышки водоблока процессора. В комплекте с Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX идут черная и белая накладки. Фиксируются они при помощи четырех винтов.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Эту же особенность можно использовать для переориентации нанесенного логотипа после монтажа системы в корпусе. В теории сделать и кастомизированный вариант с собственным рисунком.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Используется решение от Asetek. Основание и каналы из меди, а тут их 128. Увеличилась площадь эффективного отвода тепла. Повысился заявленный ресурс службы, снизился уровень шума.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Еще одним улучшением стало объединение кабелей, необходимых для работы, в общий пучок с коннектором, подключаемым к комплектному блоку управления.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Вся верхняя площадь водоблока подсвечивается. Суммарно же за подсветку отвечают 49 светодиодов. Они могут управляться с помощью фирменного ПО.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

В работающем состоянии подсветка выглядит привлекательно. Большое количество предустановленных эффектов.

Софт

Использование контроллера предлагает владельцу Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX детальные возможности настройки работы с помощью центра iCUE. Выводится в виде плитки с иконкой и названием.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

В стартовом окне можно просмотреть скорость вращения, текущий режим, скорость помпы и температуру процессора. Настройки можно распределять между профилями.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Управление подсветкой каждого элемента в отдельности или общей группой. В этой части каждый светодиод выводится отдельно.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Вкладка с набором эффектов. Направление, скорость и цвет.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Конфигурация с пресетами: тихий, сбалансированный, экстремальный и с режимом остановки вращения вентиляторов.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Просмотр изменения скорости вращения в виде графика. Мониторинг температуры.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Сборка

Отметим удобную реализацию способа крепления. Проводить ее можно без специальных инструментов. Рассмотрим схему на примере LGA1200. Крепежная рамка для Intel изначально установлена на помпе. В комплекте идут сменные для AMD и отдельно под TR4.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Ставим на материнскую плату усиливающую пластину и прижимаем ее опорными гайками. К ним равномерно прижимаем водоблок. Напомним, термопаста изначально нанесена на контактную площадку.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Фиксируем вентиляторы на радиаторе и сам радиатор на одной из стенок корпуса. Остается только подключить кабели к контроллеру.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Система в сборе

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Тесты

Для начала приведем температурные тесты с Intel Core i5-11600K. Работал он на частоте 4.9 ГГц с напряжением 1.29 В. В стресс-тесте температура не превышала 85 градусов и в среднем держалась на уровне 75 градусов.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Отдельно проверили тесты процессора Intel Core i7-11700KF. Он также работал на частоте 4.9 ГГц. С ним температура краткосрочно при старте повышалась до 94 градусов и в остальное время держалась на уровне 78 градусов.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Отметим низкий уровень шума работающих вентиляторов и помпы. В настройках можно будет выбрать режим с полной их остановкой.

Итоги по Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX взяла все лучшее от серии iCUE Hхх RGB PRO XT, предложив сразу ряд улучшений, которые коснулись внешнего вида, удобства установки и подключения, эффективности отвода тепла и ресурса службы. Вместе с этим добавилась поддержка сокета AMD TR4. Тестируемый нами вариант подойдет для процессоров уровней Intel Core i5 и Core i7, а также AMD Ryzen 5 и Ryzen 7. Для старших процессоров и HEDT-платформы оптимальнее будет типоразмер 360 мм.
Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX
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