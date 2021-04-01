Обзор Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX. Тесты водяного охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF

В ходе последних двух недель мы активно тестировали материнские платы Z590 и новые процессоры Intel одиннадцатого поколения. Для охлаждения Intel Core i5-11600K и Intel Core i7-11700KF мы использовали новую систему жидкостного охлаждения Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX, выполненная в типоразмере 240 мм. В это же время вышла модификация с радиаторами 360 мм и 280 мм. Из особенностей новинок отмечаются управляемая подсветка, сменная крышка, высокопроизводительная помпа и совместимость с платформами Intel и AMD.

Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX обзор

Эти системы жидкостного охлаждения сопровождаются пятилетней гарантией. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакована в коробку с изображением системы в сборе и общей информацией по ключевым особенностям. Ее комплект включает усиливающую пластину, весь необходимый набор винтов, сменные рамки для AMD, контроллер управления, двусторонний скотч, руководство пользователя и гарантийный талон. Термопаста предварительно нанесена на крышку водоблока.

Внешний вид

Выполнена система в неразборном контуре с классической компоновкой из радиатора и водоблока, соединенных между собой трубками.

Длина трубок 400 мм, они сопровождаются защитной нейлоновой оплеткой. Эту систему можно рассматривать и для установки в корпус типоразмера Full Tower. Места соединения опрессованы.

Радиатор окрашен в черный цвет. Вентиляторы могут быть установлены с двух его сторон. Выполнен из алюминия.

Комплектуется Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX двумя 120 мм вентиляторами серии ML. Скорость оборотов регулируется в диапазоне от 400 до 2400 оборотов в минуту. Отдельно отмечен режим полной остановки.

Семь лопастей у каждого вентилятора. На моторный блок нанесена наклейка с логотипом производителя.

От каждого из вентиляторов два кабеля: питающий и интерфейсный, отвечающий за работу подсветки.

Для удобства монтажа и упрощения управления предусмотрели комплектный контроллер iCUE Commander CORE. С каждой из его сторон размещено по шесть разъемов.

Одна сторона с PWM-разъемами, вторая под управление подсветкой. Свободные могут быть полезны для подключения дополнительных вентиляторов этой же серии или дополнительных аксессуаров.

Сам контроллер требует для работы подключение к питающей линии SATA у блока питания. Плюс отдельная ветка с USB 2.0 коннектором, необходимым для управления. Зафиксировать можно с помощью комплектного двухстороннего скотча.

Предусмотрели возможность кастомизации крышки водоблока процессора. В комплекте с Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX идут черная и белая накладки. Фиксируются они при помощи четырех винтов.

Эту же особенность можно использовать для переориентации нанесенного логотипа после монтажа системы в корпусе. В теории сделать и кастомизированный вариант с собственным рисунком.

Используется решение от Asetek. Основание и каналы из меди, а тут их 128. Увеличилась площадь эффективного отвода тепла. Повысился заявленный ресурс службы, снизился уровень шума.

Еще одним улучшением стало объединение кабелей, необходимых для работы, в общий пучок с коннектором, подключаемым к комплектному блоку управления.

Вся верхняя площадь водоблока подсвечивается. Суммарно же за подсветку отвечают 49 светодиодов. Они могут управляться с помощью фирменного ПО.

Софт

В работающем состоянии подсветка выглядит привлекательно. Большое количество предустановленных эффектов.Использование контроллера предлагает владельцу Corsair iCUE H100i ELITE CAPELLIX детальные возможности настройки работы с помощью центра iCUE. Выводится в виде плитки с иконкой и названием.

В стартовом окне можно просмотреть скорость вращения, текущий режим, скорость помпы и температуру процессора. Настройки можно распределять между профилями.

Управление подсветкой каждого элемента в отдельности или общей группой. В этой части каждый светодиод выводится отдельно.

Вкладка с набором эффектов. Направление, скорость и цвет.

Конфигурация с пресетами: тихий, сбалансированный, экстремальный и с режимом остановки вращения вентиляторов.

Просмотр изменения скорости вращения в виде графика. Мониторинг температуры.

Сборка

Отметим удобную реализацию способа крепления. Проводить ее можно без специальных инструментов. Рассмотрим схему на примере LGA1200. Крепежная рамка для Intel изначально установлена на помпе. В комплекте идут сменные для AMD и отдельно под TR4.

Ставим на материнскую плату усиливающую пластину и прижимаем ее опорными гайками. К ним равномерно прижимаем водоблок. Напомним, термопаста изначально нанесена на контактную площадку.

Фиксируем вентиляторы на радиаторе и сам радиатор на одной из стенок корпуса. Остается только подключить кабели к контроллеру.

Система в сборе

Тесты

Для начала приведем температурные тесты с Intel Core i5-11600K. Работал он на частоте 4.9 ГГц с напряжением 1.29 В. В стресс-тесте температура не превышала 85 градусов и в среднем держалась на уровне 75 градусов.

Отдельно проверили тесты процессора Intel Core i7-11700KF. Он также работал на частоте 4.9 ГГц. С ним температура краткосрочно при старте повышалась до 94 градусов и в остальное время держалась на уровне 78 градусов.

Отметим низкий уровень шума работающих вентиляторов и помпы. В настройках можно будет выбрать режим с полной их остановкой.

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