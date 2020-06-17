Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы

Весной компания Corsair представила новые линейки вентиляторов iCUE QL120 RGB и iCUE QL140 RGB, рассчитанные на настольные компьютеры игрового класса. Выполнены в типоразмере 120 и 140 мм. Одной из главных особенностей стало четыре самостоятельных контура с 34 светодиодами, каждый из которых можно настроить в отдельности. Мы будем изучать ее на примере комплекта из трех вентиляторов Corsair iCUE QL120 RGB 120mm с контроллером Lighting Node Core.

Комплектация

В России доступны в среднем за 9 000 рублей. Продажи уже стартовали.Упакованы в коробке с ярким оформлением. Помимо изображения вентиляторов, приводятся подробные технические характеристики. Комплект включает адаптер управления, ленту двухстороннего скотча, винты для фиксации на корпусе, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Вентиляторы в этой линейке отличаются от ранее вышедших. Обращает внимание на себя контур из полупрозрачного пластика. Эта зона подсвечивается.

Всего в конструкции предусмотрены четыре отдельных контура. Причем фронтальная и тыльная зоны выделены в отдельно управляемые блоки, позволяя получить эффекты, недоступные в рядовых вентиляторах с подсветкой.

Выполнены в типоразмере 120 мм. Места крепления с резиновыми уплотнителями, гасящими вибрацию при фиксации на радиаторе системы жидкостного охлаждения или корпусе.

На моторный блок Corsair iCUE QL120 RGB 120mm нанесена хромированная наклейка с логотипом производителя. Она же есть и на внутренней стороне.

Крепится блок на четырех пластиковых направляющих, в одном из них расположена линия с кабелями.

Каждый вентилятор имеет две линии: одна отвечает за вращение, вторая за управление подсветкой. Обе линии плоские с запасом по длине (60 см), что позволяет организовать аккуратную укладку в корпусе.

За подсветку отвечают 34 светодиода. Они настраиваются в отдельности или группами. Предустановлено большое количество эффектов.

Для работы подсветки потребуется подключение к комплектному контроллеру Lighting Node Core. Выполнен он в виде компактной коробки из черного пластика.

На контроле выведены шесть разъемов, каждый из них подписан. В последующем эта нумерация пригодится для локализации вентиляторов внутри корпуса.

Под питание выделен SATA-разъем. Еще один кабель с USB 2.0 разъемом, подключаемый к соответствующему разъему на материнской плате.

Задействуется три PWM-разъема. При отсутствии этого количества потребуется самостоятельное приобретение разветвителя или хаба.

Софт

Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту. Установлен гидравлический подшипник с высоким ресурсом службы.Контроллер Lighting Node Core дает возможность тонкой настройки подсветки. Используется общий центр управления iCUE. Подключенная периферия отображается в виде плиток. Предлагается панель мониторинга и мгновенные эффекты. Настройки можно будет распределить по отдельным профилям.

Мы не зря отмечали наличие цифровой маркировки разъемов на контроллере. Corsair iCUE QL120 RGB 120mm предлагают сложные эффекты с переходом из одного вентилятора в следующий. Под выбор последовательности выведено отдельное окно.

Библиотека эффектов. Нужные добавляются в список быстрого доступа для последующего переключения.

Выбор тут очень большой. Плюс каждый из них может быть настроен в отдельности.

Тесты

Мы использовали в двух вариантах установки. Это использование в корпусе и на радиаторе системы жидкостного охлаждения. Как показала практика тестов, подойдут для двух этих сценариев эксплуатации.

Итоги по Corsair iCUE QL120 RGB 120mm

Порадовал уровень шума. При выходе на максимальные обороты, работу вентиляторов не слышно. Это одни из самых тихих вентиляторов среди побывавших на тестах.Corsair iCUE QL120 RGB 120mm – набор вентиляторов флагманского уровня. Эффектный внешний вид, детализированная и управляемая подсветка, низкий уровень шума, возможность синхронизации с остальными компонентами, антивибрационные накладки в местах крепления. К минусам отнесем отсутствие разветвителя под PWM-разъемы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".