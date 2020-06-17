Обзор Corsair iCUE QL120 RGB (CO-9050098-WW). Эффектные и тихие вентиляторы

Весной компания Corsair представила новые линейки вентиляторов iCUE QL120 RGB и iCUE QL140 RGB, рассчитанные на настольные компьютеры игрового класса. Выполнены в типоразмере 120 и 140 мм. Одной из главных особенностей стало четыре самостоятельных контура с 34 светодиодами, каждый из которых можно настроить в отдельности. Мы будем изучать ее на примере комплекта из трех вентиляторов Corsair iCUE QL120 RGB 120mm с контроллером Lighting Node Core.

Corsair iCUE QL120 RGB

В России доступны в среднем за 9 000 рублей. Продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакованы в коробке с ярким оформлением. Помимо изображения вентиляторов, приводятся подробные технические характеристики. Комплект включает адаптер управления, ленту двухстороннего скотча, винты для фиксации на корпусе, руководство пользователя и гарантийный талон.

Corsair iCUE QL120 RGB

Внешний вид

Вентиляторы в этой линейке отличаются от ранее вышедших. Обращает внимание на себя контур из полупрозрачного пластика. Эта зона подсвечивается.

Corsair iCUE QL120 RGB

Всего в конструкции предусмотрены четыре отдельных контура. Причем фронтальная и тыльная зоны выделены в отдельно управляемые блоки, позволяя получить эффекты, недоступные в рядовых вентиляторах с подсветкой.

Corsair iCUE QL120 RGB

Выполнены в типоразмере 120 мм. Места крепления с резиновыми уплотнителями, гасящими вибрацию при фиксации на радиаторе системы жидкостного охлаждения или корпусе.

Corsair iCUE QL120 RGB

На моторный блок Corsair iCUE QL120 RGB 120mm нанесена хромированная наклейка с логотипом производителя. Она же есть и на внутренней стороне.

Corsair iCUE QL120 RGB

Крепится блок на четырех пластиковых направляющих, в одном из них расположена линия с кабелями.

Corsair iCUE QL120 RGB

Каждый вентилятор имеет две линии: одна отвечает за вращение, вторая за управление подсветкой. Обе линии плоские с запасом по длине (60 см), что позволяет организовать аккуратную укладку в корпусе.

Corsair iCUE QL120 RGB

За подсветку отвечают 34 светодиода. Они настраиваются в отдельности или группами. Предустановлено большое количество эффектов.

Corsair iCUE QL120 RGB

Для работы подсветки потребуется подключение к комплектному контроллеру Lighting Node Core. Выполнен он в виде компактной коробки из черного пластика.

Corsair iCUE QL120 RGB

На контроле выведены шесть разъемов, каждый из них подписан. В последующем эта нумерация пригодится для локализации вентиляторов внутри корпуса.

Corsair iCUE QL120 RGB

Под питание выделен SATA-разъем. Еще один кабель с USB 2.0 разъемом, подключаемый к соответствующему разъему на материнской плате.

Corsair iCUE QL120 RGB

Задействуется три PWM-разъема. При отсутствии этого количества потребуется самостоятельное приобретение разветвителя или хаба.

Corsair iCUE QL120 RGB

Скорость вращения вентиляторов регулируется в диапазоне от 500 до 1500 оборотов в минуту. Установлен гидравлический подшипник с высоким ресурсом службы.

Софт

Контроллер Lighting Node Core дает возможность тонкой настройки подсветки. Используется общий центр управления iCUE. Подключенная периферия отображается в виде плиток. Предлагается панель мониторинга и мгновенные эффекты. Настройки можно будет распределить по отдельным профилям.

Corsair iCUE QL120 RGB

Мы не зря отмечали наличие цифровой маркировки разъемов на контроллере. Corsair iCUE QL120 RGB 120mm предлагают сложные эффекты с переходом из одного вентилятора в следующий. Под выбор последовательности выведено отдельное окно.

Corsair iCUE QL120 RGB

Библиотека эффектов. Нужные добавляются в список быстрого доступа для последующего переключения.

Corsair iCUE QL120 RGB

Выбор тут очень большой. Плюс каждый из них может быть настроен в отдельности.

Corsair iCUE QL120 RGB

Тесты

Мы использовали в двух вариантах установки. Это использование в корпусе и на радиаторе системы жидкостного охлаждения. Как показала практика тестов, подойдут для двух этих сценариев эксплуатации.

Corsair iCUE QL120 RGB

Порадовал уровень шума. При выходе на максимальные обороты, работу вентиляторов не слышно. Это одни из самых тихих вентиляторов среди побывавших на тестах.

Итоги по Corsair iCUE QL120 RGB 120mm

Золото. Выбор редакции MegaObzorCorsair iCUE QL120 RGB 120mm – набор вентиляторов флагманского уровня. Эффектный внешний вид, детализированная и управляемая подсветка, низкий уровень шума, возможность синхронизации с остальными компонентами, антивибрационные накладки в местах крепления. К минусам отнесем отсутствие разветвителя под PWM-разъемы.
Corsair iCUE QL120 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Corsair CO-9050098-WW
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