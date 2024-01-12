Недорогая система жидкостного охлаждения. Обзор Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три вентилятора, набор креплений для AMD и Intel, пластиковую усиливающую пластину, кабели для совместного подключения подсветки и вентиляторов.
Выполнена в неразборном и необслуживаемом формате. Помимо изучаемой с радиатором 360 мм, также представлена в типоразмере 240 мм. Толщина 27 мм.
Длина шлангов 400 мм. Гибкие с дополнительной тканевой защитной оплеткой. Места соединения усилены и опрессованы.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Из особенностей отмечается оптимизация по каналам, вместо закругленных переходов, используются прямые.
Водоблок совмещен с помпой. Выполнен в форме цилиндра. Верхняя его крышка поворачивается на 90 градусов, меняя ориентацию находящего в этой зоне логотипа бренда.
У Cougar Poseidon Elite 360 ARGB зеркальный формат исполнения с бесконечной глубиной. Выглядит симпатично, особенно при работающей подсветки. При этом также подсвечивается периметр вокруг крышки помпы.
Основание медное, ровное. Площадь обеспечивает полный контакт с теплораспределительной крышкой разных процессоров. С внутренней стороны есть отверстия для прижима опорных лапок. Скорость помпы 2700 оборотов.
Комплектуется тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту. Создают давление 2.4 mmH2O. От каждого вентилятора отходят по два кабеля с последовательным подключением. Для совместного подключения к материнской плате в комплекте есть два Y-разветвителя.
С внутренней стороны помпы фиксируются опорные пластины. Далее помпа прижимается при помощи четырех винтов. Термопаста для нанесена на крышку процессора идет в комплекте.
Останется поставить радиатор на стенку корпуса с предустановленным набором вентиляторов. Время потребуется на укладку большого объема интерфейсных и питающих кабелей.
Тестирование Cougar Poseidon Elite 360 ARGB прошло с процессором AMD Ryzen 5 7500F. Замеры велись в условиях закрытого корпуса.
Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров. Комплектные вентиляторы достаточно шумные.