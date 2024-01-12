Недорогая система жидкостного охлаждения. Обзор Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Не так давно мы собрали систему, используя в качестве системы отвода тепла Cougar Poseidon Elite 360 ARGB. Это недорогой вариант с габаритным радиатором и высоким уровнем TDP, подсветкой ARGB на нескольких элементах, поворотной крышкой помпы с зеркальным дизайном. Сопровождается 3-летней гарантией.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Комплектация

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Поставляется в коробке из плотного картона с информацией по техническим характеристикам. Комплект включает три вентилятора, набор креплений для AMD и Intel, пластиковую усиливающую пластину, кабели для совместного подключения подсветки и вентиляторов.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB обзор

Внешний вид

Представлена система в черном и белом вариантах исполнения. В одном цвете помимо радиатора и помпы выполнены вентиляторы, кабели и гибкие шланги.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Выполнена в неразборном и необслуживаемом формате. Помимо изучаемой с радиатором 360 мм, также представлена в типоразмере 240 мм. Толщина 27 мм.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Длина шлангов 400 мм. Гибкие с дополнительной тканевой защитной оплеткой. Места соединения усилены и опрессованы.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в черный цвет. Из особенностей отмечается оптимизация по каналам, вместо закругленных переходов, используются прямые.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Водоблок совмещен с помпой. Выполнен в форме цилиндра. Верхняя его крышка поворачивается на 90 градусов, меняя ориентацию находящего в этой зоне логотипа бренда.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

У Cougar Poseidon Elite 360 ARGB зеркальный формат исполнения с бесконечной глубиной. Выглядит симпатично, особенно при работающей подсветки. При этом также подсвечивается периметр вокруг крышки помпы.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Основание медное, ровное. Площадь обеспечивает полный контакт с теплораспределительной крышкой разных процессоров. С внутренней стороны есть отверстия для прижима опорных лапок. Скорость помпы 2700 оборотов.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Комплектуется тремя вентиляторами типоразмера 120 мм. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 2200 оборотов в минуту. Создают давление 2.4 mmH2O. От каждого вентилятора отходят по два кабеля с последовательным подключением. Для совместного подключения к материнской плате в комплекте есть два Y-разветвителя.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Сборка

Поддерживаются AMD и Intel сокеты. Все необходимое для сборки идет в комплекте. Монтаж Cougar Poseidon Elite 360 ARGB провели на материнскую плату с сокетом AM5. В ней в качестве опорной площадки для монтажа используется встроенная усиливающая пластина.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

С внутренней стороны помпы фиксируются опорные пластины. Далее помпа прижимается при помощи четырех винтов. Термопаста для нанесена на крышку процессора идет в комплекте.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Останется поставить радиатор на стенку корпуса с предустановленным набором вентиляторов. Время потребуется на укладку большого объема интерфейсных и питающих кабелей.

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB

Тесты

Тестирование Cougar Poseidon Elite 360 ARGB прошло с процессором AMD Ryzen 5 7500F. Замеры велись в условиях закрытого корпуса.

Шум замерялся на расстоянии 30 сантиметров. Комплектные вентиляторы достаточно шумные.

Итоги

Cougar Poseidon Elite 360 ARGB – жидкостная система охлаждения для процессоров Intel и AMD. Привлекательное внешнее исполнение, ARGB-подсветка, поддержка актуальных сокетов, хороший уровень производительность. Из минусов отметим шум на средних и высоких оборотах, большое количество кабелей.
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