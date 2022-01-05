Обзор Creative Chat. Гарнитура для удаленной работы

Такие программные инструменты, как Zoom, Microsoft Teams и другой подобный софт для удаленной работы и учебы сейчас востребован. Но участие в конференц-звонках и рабочих процессах требует уделить внимание качеству передачи голоса. Тестируемая сегодня гарнитура Creative мультиплатформерная, при этом поддерживает регулировку и отключение звука.

Creative Chat

Ее средняя стоимость составляет 3 тысячи рублей.

Комплектация

Комплект включает различную документацию. Упакованы в коробку из плотного картона с общей технической информацией.

Creative Chat

Внешний вид

Чашки круглой формы с мягкими амбушюрами с пенным наполнителем. Они быстро восстанавливают свою форму после снятия.

Creative Chat

Сами чашки не обхватывают уши не полностью. Оставляя свободными и не создавая проблем с запотеванием при длительном ношении.

Creative Chat

На левой стороне поворотный микрофон с гибкой ножкой. У него два рабочих положения.

Creative Chat

Выключение при этом проходить с помощью отдельного механического тумблера на пульте ДУ. На нем же есть поворотный регулятор громкости. Пульт для удобного доступа перенесен на интерфейсный кабель.

Creative Chat

Его длина тут составляет 2.1 метра. Кабель без нейлоновой оплетки. Подключается при помощи 4-пинового аудиоджека.

Creative Chat

Конструкция наушников преимущественно собрана из пластика черного цвета. Внешние поверхности немаркие.

Creative Chat

Центральная часть оголовья Creative Chat обтянута экокожей с мягким наполнителем. Поддерживается регулировка длины, позволяя эксплуатировать пользователям с разным объемом головы.

Creative Chat

Тесты

Creative Chat

Используемый тут интерфейс предполагает поддержку разных типов устройств и платформ. Отдельного софта для настройки нет. Поддерживается весь актуальный софт для удаленной работы и учебы, а также стриминговых трансляций. Мы проверяли работу наушников во время серии конференц-звонков в Zoom. Также использовались с программами Adobe Audition и OBS.

Creative Chat

Конденсаторный микрофон с функцией шумоподавления. Собеседники во время звонков отмечали чистоту передачи голоса.

Тест микрофона Creative Chat

За вывод звука в них отвечают 40 мм динамики. Звуковая сцена настроена с учетом передачи голоса, акцент поэтому смещен на верхние частоты. Шумы и артефакты отсутствовали.

Creative Chat

Легкая конструкция и свободная посадка на ушах позволяли проводить в них длительное время. Кабель с запасом по длине давал возможность не прерывая разговор встать с кресла и пройтись рядом с рабочим местом.

Creative Chat

Итоги

Creative Chat – недорогая разговорная гарнитура с высоким качеством передачи голоса. Аккуратное исполнение, микрофон с шумоподавлением, пульт ДУ на кабеле, универсальное подключение.
Комментарии и отзывы Creative Chat
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