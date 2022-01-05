Обзор Creative Chat. Гарнитура для удаленной работы

Ее средняя стоимость составляет 3 тысячи рублей.
Сами чашки не обхватывают уши не полностью. Оставляя свободными и не создавая проблем с запотеванием при длительном ношении.
На левой стороне поворотный микрофон с гибкой ножкой. У него два рабочих положения.
Выключение при этом проходить с помощью отдельного механического тумблера на пульте ДУ. На нем же есть поворотный регулятор громкости. Пульт для удобного доступа перенесен на интерфейсный кабель.
Его длина тут составляет 2.1 метра. Кабель без нейлоновой оплетки. Подключается при помощи 4-пинового аудиоджека.
Конструкция наушников преимущественно собрана из пластика черного цвета. Внешние поверхности немаркие.
Центральная часть оголовья Creative Chat обтянута экокожей с мягким наполнителем. Поддерживается регулировка длины, позволяя эксплуатировать пользователям с разным объемом головы.
Используемый тут интерфейс предполагает поддержку разных типов устройств и платформ. Отдельного софта для настройки нет. Поддерживается весь актуальный софт для удаленной работы и учебы, а также стриминговых трансляций. Мы проверяли работу наушников во время серии конференц-звонков в Zoom. Также использовались с программами Adobe Audition и OBS.
Конденсаторный микрофон с функцией шумоподавления. Собеседники во время звонков отмечали чистоту передачи голоса.
Легкая конструкция и свободная посадка на ушах позволяли проводить в них длительное время. Кабель с запасом по длине давал возможность не прерывая разговор встать с кресла и пройтись рядом с рабочим местом.