Обзор Creative OUTLIER PRO. TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-Fi

Не так давно Creative пополнила линейку TWS-наушников OUTLIER, выпустив модель с поддержкой технологии 3D-звука Super X-Fi, сенсорного управления и активного шумоподавления ANC. Из особенностей отмечаются длительное время автономной работы и защита от воды и пота с классом IPX5.

Creative OUTLIER PRO

Комплектация

Creative OUTLIER PRO

Комплект включает три пары силиконовых амбушюров, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Внутри коробки наушники и защитный кейс упакованы в жесткой пластиковой подложке, исключая повреждения при транспортировке.

Creative OUTLIER PRO

Внешний вид

Выполнены в корпусе из пластика темно-серого цвета (металлический янтарь). Легкие, форма отлита с учетом обеспечения плотной посадки в ушной раковине.

Creative OUTLIER PRO

Из особенностей отметим появление небольшого язычка на внешней части чашки. За него удобно снимать и надевать наушники.

Creative OUTLIER PRO

Наушники оснащены группой микрофонов. На внешней стороне микрофон с прямым преобразователем, используемый для обнаружения шума и его последующего удаления с активным ANC. Он дополнен микрофоном с обратным преобразователем.

Creative OUTLIER PRO

Внешняя часть – это сенсорная зона, отвечающая за управление громкостью, переключение треков, активацию голосового помощника, ответ и сброс входящего вызова.

Creative OUTLIER PRO

Корпус наушников защищен от брызг воды и влаги, соответствуя требованиям класса IPX5. В них можно тренироваться и гулять под дождем без риска повреждения.

Creative OUTLIER PRO

На ножке динамика металлическая защитная сетка. Выбрать можно из трех пар, отличия между которыми заключаются в габаритах, есть возможность подобрать под себя. Все выполнены из гипоаллергенного силикона.

Creative OUTLIER PRO

Заметным отличием у Creative OUTLIER PRO также стало исполнение зарядного кейса. Он получил поддержку технологии быстрой зарядки Qi. Широкая совместимость, включающая возможность провести реверсивную зарядку.

Creative OUTLIER PRO

Сохранен и актуальный USB-C для зарядки. Разъем выведен на боковой грани, рядом с ним группа светодиодных индикаторов.

Creative OUTLIER PRO

Выдвигается ниша с наушниками сдвигом в сторону. Внутри фиксируется с помощью магнитов. Такое исполнение исключает риск выпадения при ношении в кармане.

Софт

Creative OUTLIER PRO

Для использования технологии Super X-Fi потребуется предварительная настройка и загрузка приложения для смартфона. После его установки и создания аккаунта нужно будет провести калибровку с созданием профиля, суть которой заключается в сканировании формы ушей и лица. Эти данные используют для индивидуализации звука. Помимо этого, приложение предлагает предустановленный набор пресетов эквалайзера под типовые задачи – игры, кино, музыку и классику, а также ручные корректировки, включая изменения баланса между басами и верхними частотами.

Creative OUTLIER PRO

Отдельное приложение для управления самими наушниками. В нем выводятся данные по заряду аккумулятора каждого из наушников в отдельности.

Creative OUTLIER PRO

Включение шумоподавления и выбор его режимов работы.

Creative OUTLIER PRO

Управление пользовательскими кнопками.

Creative OUTLIER PRO

В разделе настроек можно провести актуализацию версии программного обеспечения и включение режима низкой задержки.

Creative OUTLIER PRO

Тесты

Creative OUTLIER PRO поддерживают гибридное активное шумоподавление Hybrid ANC. Оно отличается от реализации ANC в недорогих моделях. В нем идет сочетание системы с прямой и обратной связью в каждом из наушников. Можно не отвлекаться от шума двигателя и улицы при ношении на открытом пространстве. Помимо отсечения шума, есть режим Ambient Mode, который можно будет включать при разговоре с собеседниками. Переключение между ними проходит касанием к сенсорной зоне или через приложение на смартфоне.

Creative OUTLIER PRO

Для соединения установлен беспроводной модуль Bluetooth 5.2 с кодеком AAC. Тесты наушников велись со смартфонами на Android и iOS, а также планшетами. Проблем с качеством соединения не было.

Creative OUTLIER PRO

За воспроизведение звука у них отвечают 10 мм излучатели. Звук выдают детализированный на всем спектре частот. Хорошо различимы верхи и средние частоты. Понравилось звучание вокала и инструментов. Приятные и мягкие басы. Есть эффект объема.

Тест микрофона Creative OUTLIER PRO

С активным ANC заряда у них хватает на 9.5-10 часов автономной работы, без шумоподавления срок работы увеличивается до 13 часов. Комплектный зарядный кейс при этом дает 3 полных цикла восстановления.

Creative OUTLIER PRO обзор

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative OUTLIER PRO – TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-Fi. Детализированный звук с мягкими басами и эффектом объема сочетается с эргономичной формой, защитой от воды, сенсорным управлением и длительным временем автономной работы. Отличный выбор для повседневного ношения, включая возможность совмещать с активным образом жизни.
Creative OUTLIER PRO получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".https://megaobzor.com/review-Creative-OUTLIER-PRO.html
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