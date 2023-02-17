Обзор Creative OUTLIER PRO. TWS-наушники с Hybrid ANC и Super X-Fi

Комплект включает три пары силиконовых амбушюров, USB-C кабель, руководство пользователя и гарантийный талон. Внутри коробки наушники и защитный кейс упакованы в жесткой пластиковой подложке, исключая повреждения при транспортировке.
Из особенностей отметим появление небольшого язычка на внешней части чашки. За него удобно снимать и надевать наушники.
Наушники оснащены группой микрофонов. На внешней стороне микрофон с прямым преобразователем, используемый для обнаружения шума и его последующего удаления с активным ANC. Он дополнен микрофоном с обратным преобразователем.
Внешняя часть – это сенсорная зона, отвечающая за управление громкостью, переключение треков, активацию голосового помощника, ответ и сброс входящего вызова.
Корпус наушников защищен от брызг воды и влаги, соответствуя требованиям класса IPX5. В них можно тренироваться и гулять под дождем без риска повреждения.
На ножке динамика металлическая защитная сетка. Выбрать можно из трех пар, отличия между которыми заключаются в габаритах, есть возможность подобрать под себя. Все выполнены из гипоаллергенного силикона.
Заметным отличием у Creative OUTLIER PRO также стало исполнение зарядного кейса. Он получил поддержку технологии быстрой зарядки Qi. Широкая совместимость, включающая возможность провести реверсивную зарядку.
Сохранен и актуальный USB-C для зарядки. Разъем выведен на боковой грани, рядом с ним группа светодиодных индикаторов.
Выдвигается ниша с наушниками сдвигом в сторону. Внутри фиксируется с помощью магнитов. Такое исполнение исключает риск выпадения при ношении в кармане.
Для использования технологии Super X-Fi потребуется предварительная настройка и загрузка приложения для смартфона. После его установки и создания аккаунта нужно будет провести калибровку с созданием профиля, суть которой заключается в сканировании формы ушей и лица. Эти данные используют для индивидуализации звука. Помимо этого, приложение предлагает предустановленный набор пресетов эквалайзера под типовые задачи – игры, кино, музыку и классику, а также ручные корректировки, включая изменения баланса между басами и верхними частотами.
Отдельное приложение для управления самими наушниками. В нем выводятся данные по заряду аккумулятора каждого из наушников в отдельности.
Включение шумоподавления и выбор его режимов работы.
Управление пользовательскими кнопками.
В разделе настроек можно провести актуализацию версии программного обеспечения и включение режима низкой задержки.
Для соединения установлен беспроводной модуль Bluetooth 5.2 с кодеком AAC. Тесты наушников велись со смартфонами на Android и iOS, а также планшетами. Проблем с качеством соединения не было.
За воспроизведение звука у них отвечают 10 мм излучатели. Звук выдают детализированный на всем спектре частот. Хорошо различимы верхи и средние частоты. Понравилось звучание вокала и инструментов. Приятные и мягкие басы. Есть эффект объема.