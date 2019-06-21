Обзор Creative Outlier Air. Лучшие TWS наушники для спорта

2019-06-21, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - Creative Outlier Air ; [205]
Не так давно компания Creative в России официально представила ряд новых наушников, среди которых наибольший интерес у нас вызвали Creative Outlier Air. Напомним, эта линейка ориентирована на любителей активного образа жизни и спорта. Это полностью беспроводные наушники с длительным временем автономной работы и качественной элементной базой.

Creative Outlier Air

Рекомендованная стоимость составляет 7990 рублей. Продажи стартуют уже с этого месяца.

Creative Outlier Air обзор

Комплектация

Покупатель получает наушники в коробке из плотного картона с изображением устройства и данными по его техническим характеристикам. Комплект включает чехол док-станцию, пару сменных амбушюр, USB-кабель и документацию.

Creative Outlier Air

Внешний вид

Изначально наушники Creative Outlier Air скрываются в комплектной док-станции, выполняющей как функцию хранения, так и восстановления заряда.

Creative Outlier Air

Крышка выполнена из металла. Открывается сдвигом в сторону. На боковой грани USB Type-C разъем и четыре светодиодных индикатора.

Creative Outlier Air

Габариты у наушников компактные. Основным материалом выступает пластик с матовым покрытием.

Creative Outlier Air

На внешней стороне чашек механическая кнопка с круговой светодиодной индикацией. С помощью нее можно осуществлять процесс сопряжения и принудительное выключение. Она же отвечает за ответ на входящий вызов и остановку/запуск воспроизведения.

Creative Outlier Air

В комплекте есть две пары амбушюр. В отличие от классических спортивных моделей тут нет дополнительной дуги, повышающей плотность посадки.

Creative Outlier Air

Корпус наушников защищен от попадания влаги, соответствуя требованию стандарта IPX5. Это позволит носить наушники на улице, и случайно начавшийся дождь не приведет к фатальным последствиям.

Creative Outlier Air

На внутренней стороне корпуса находится контактная группа. Ответная часть находится в док-станции.

Creative Outlier Air

Тесты

В наушниках Creative Outlier Air установлены динамические драйверы с мембраной 5.6 мм. Выполнена она из графена, заметно улучшая на выходе звучание. Поддерживаются кодеки SBC, aptX и AAC. Актуальны и для Android, и для iOS устройств. Звук передается без искажений и видимых задержек.

Creative Outlier Air

В отличие от Creative Outlier Sports тут не забыли про низкие частоты. Приятные и чистые басы. Детализированная звуковая сцена. Подойдут под прослушивание композиций различных жанров. Можно будет насладиться живым звуком и чистотой акустической картины.

Creative Outlier Air

Есть встроенный микрофон. Голос передается чистым. Микрофон есть в каждом из наушников. Так можно будет записывать длительные подкасты, используя наушники поочередно. Или используя для разговоров и конференций.

Creative Outlier Air

Для подключения тут используется актуальный Bluetooth 5.0. Связь стабильна на удалении до 10 метров. Изменения основных режимов сопровождаются голосовыми подсказками.

Creative Outlier Air

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 7.5 часа беспрерывного прослушивания музыки на высоком уровне громкости. Восстановить заряд можно будет, установив наушники в комплектную док-станцию. Так можно будет получить обещанные 30 часов автономной работы. Сам полностью заряженный кейс дает около 2-3 циклов зарядки. Емкость его аккумулятора составляет 380 мАч. Понравился выбор в пользу USB Type-C.

Creative Outlier Air

В плане эргономики все отлично. Мы использовали их во время силовых занятий и пробежек на беговой дорожке. Несмотря на отсутствие дополнительных фиксаторов, сидят они плотно, не выпадают. Движения головы не мешают, вес легкий.

Итоги по Creative Outlier Air

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Outlier Air можно смело отнести к одним из лучших наушников для фитнеса и любителей активного образа жизни с беспроводным подключением. Отсутствие проводов, длительное время автономной работы, поддержка кодеков, качественная док-станция, компактные размеры корпуса, защита от воды IPX5.
Creative Outlier Air получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

Комментарии и отзывы Creative Outlier Air
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