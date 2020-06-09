Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогих беспроводных наушников Creative Outlier One, ориентированных на любителей спорта и активного образа жизни. Сегодня в центре внимания будет старшая модель в этой линейке Creative Outlier One Plus. Она тоже ориентирована на этот же сегмент аудитории.

Creative Outlier One Plus

В России они в среднем доступны за 3390 рублей. К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Комплект включает кабель USB, сменные подушки, три пары силиконовых амбушюр, прищепку, тряпичный чехол. Собрано все в компактной коробке с изображением наушников и данными по характеристикам.

Creative Outlier One Plus

Внешний вид

Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. Гарнитуру можно эксплуатировать под дождем и во время активных занятий спортом.

Creative Outlier One Plus

Как и в младшей версии, владелец сможет выбрать между двумя вариантами подушек. Одна из них идет с выступом для дополнительной фиксации в ушной раковине.

Creative Outlier One Plus

Также владелец Creative Outlier One Plus сможет подобрать оптимальный размер силиконовых амбушюр. В комплекте идет сразу три дополнительные пары.

Creative Outlier One Plus

Предусмотрен съемный блок с прищепкой. Будет полезен для фиксации кабеля к одежде.

Creative Outlier One Plus

Сами гарнитуры с классическим исполнением. Легкий вес. Выполнены из прочного пластика с софт-тач покрытием.

Creative Outlier One Plus

На внешней стороне чашек вставка с текстурным рисунком под металл. Яркий текстурный логотип производителя.

Creative Outlier One Plus

Кабель подключения плоский. Он не подвержен запутыванию и излому. На одной из сторон зафиксирован пульт ДУ.

Creative Outlier One Plus

Три кнопки с видимой маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием. Здесь же находится microUSB под заглушкой.

Creative Outlier One Plus

Визуально наушники производят приятное впечатление. Внешний вид под молодежную аудиторию и любителей активного образа жизни.

Софт

Для устройств, работающих на базе Android и iOS, есть возможность загрузки приложения Sound Blaster Connect. Мы проводили тестирование с OnePlus 7T на базе Android 10. В утилите владелец сможет выбирать профили и проводить настройки эквалайзера.

Creative Outlier One Plus

Creative Outlier One Plus

Тесты

Для беспроводного подключения Creative Outlier One Plus используют Bluetooth 4.2 с традиционным набором кодеков. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. К качеству соединения претензий нет. За воспроизведение отвечают 6-мм неодимовые излучатели. Звуковая сцена живая и насыщенная. Хорошо проработаны низкие частоты. Наиболее эффектно звучит современная и танцевальная музыка.

Creative Outlier One Plus

Есть пульт ДУ, позволяющий управлять треками и отвечать на входящий вызов не доставая смартфон из кармана. Он же регулирует громкость. Пульт легкий, кабель не оттягивает.

Creative Outlier One Plus

Отдельно отметим встроенную память объемом 4 Гбайт. Используется для записи музыкальных треков и последующего воспроизведения. Так на пробежку можно будет не брать с собой смартфон.

Creative Outlier One Plus

Сам корпус наушников легкий. В ушах сидят плотно. Нам понравился вариант с установкой подушек с выступом. С ним наушники сидят плотнее и не выпадают при прыжках и резких движениях головой. За время тестов эксплуатировали во время пробежек и занятиях силовыми тренировками.

Creative Outlier One Plus

Обеспечиваются хорошие показатели автономной работы. Около 7 часов беспрерывного прослушивания музыки и 10 часов в режиме встроенного плеера.

Итоги по Creative Outlier One Plus

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Outlier One Plus – удобная и функциональная беспроводная для занятий спортом, пробежек и силовых тренировок. При своей невысокой стоимости они предлагают встроенный mp3-плеер, пульт ДУ, хорошие показатели автономной работы, привлекательный внешний, хорошая комплектация.
Creative Outlier One Plus получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Outlier One Plus
Обзоры:
Обзор HIPER TWS Smart 2. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0Обзор HIPER TWS Smart 2. Недорогие беспроводные наушники с Bluetooth 5.0
Обзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкойОбзор SVEN AP-U840MV. Игровые наушники с микрофоном и подсветкой
Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнесаОбзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса
Новости:
Состоялся официальный пресс-релиз игровой гарнитуры Trust Gaming GXT 488 Forze Gaming

Состоялся пресс-релиз игровой гарнитуры GXT 488 Forze Gaming от Trust Gaming, разработанная исключительно...
Новые ноутбуки Lenovo ThinkPad P14 и P15 для профессионалов

Компания Lenovo представила два новых ноутбука - ThinkPad P14s и ThinkPad P15s. Они ориентированы для опы...
LucidSound представила игровую гарнитуру S50X Wireless + Bluetooth

Компания LucidSound выпустила игровую гарнитуру S50X Wireless + Bluetooth. Наушники совместимы с Xbox One...
Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плееромОбзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером
Обзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлениемОбзор ABIR X6. Робот-пылесос с камерой и голосовым управлением
Обзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/секОбзор Seagate FireCuda 520 1Tb (ZP1000GM3A002). M.2 SSD со скоростью до 5000 Мбит/сек
Обзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокартыОбзор ASUS Radeon RX 5600 XT ROG Strix (ROG-STRIX-RX5600XT-O6G-GAMING). Тесты видеокарты
Обзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантиейОбзор Kioxia U301 128GB (LU301W128GG4). Быстрая флешка с 5-летней гарантией
ASUS опубликовала характеристики материн...
ASUS опубликовала характеристики материнМатеринская плата ASUS ROG Strix Z490-F Gaming еще не появилась в продаже, но стали известны ее характери...
Представлен доступный планшет Huawei Mat...
Представлен доступный планшет Huawei MatКитайская компания Huawei представила в Европе бюджетный планшет MediaPad T8, который получил предустанов...
Новые ноутбуки Redmibook получат три реж...
Новые ноутбуки Redmibook получат три режКомпания Redmi поделилась подробностями о новых ноутбуках Redmibook, которые будут представлены уже 26 ма...
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16...
Лучшие наушники для спорта. Baseus S16Большинство людей ведут активный образ жизни и любят музыку. Для них незаменимой вещью станут беспроводны...
Нас ожидает переиздание игры Star Wars E...
Нас ожидает переиздание игры Star Wars EНовая версия игры от команды разработчиков Aspyr улучшает игру, добавляя визуальные эффекты, улучшая конт...
Разработчик Systemic Reaction готовит но...
Разработчик Systemic Reaction готовит ноРазработчик Avalanche Studios расширяет свои возможности. Помогают компании Bethesda разрабатывать Rage 2...
Анонсирован планшет Lenovo M10 Plus за $...
Анонсирован планшет Lenovo M10 Plus за $Сегодня на рынке был анонсирован планшет компании Lenovo - Lenovo M10 Plus, которая является улучшенной в...
Xiaomi представила Mijia S300...
Xiaomi представила Mijia S300Компания Xiaomi официально представила новую электробритву Mijia S300, которая при всех своих преимуществ...
Смартфон Honor Play 4T обнаружен на живо...
Смартфон Honor Play 4T обнаружен на живоНедавно назначенный менеджер по продуктам серии Honor Play Вэй Сялун выложил в сети фото, где он позирует...
Смартфон Huawei Nova 7 SE позирует на жи...
Смартфон Huawei Nova 7 SE позирует на жиСегодня в сети были опубликованы живые фотографии, а также перечень характеристик смартфона Huawei Nova 7...
MSI Trident 3 вскоре получит обновление...
MSI Trident 3 вскоре получит обновлениеПоявилась весьма интересна информация о том, что компактный компьютер MSI Trident 3, который в свое время...
OPPO Reno 4 порадовал характеристиками...
OPPO Reno 4 порадовал характеристикамиВ последнее время производителям смартфонов достаточно тяжело как-то привлечь внимание потенциальных поку...
Обзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмаркахОбзор Palit GeForce RTX 2070 Super JetStream LE (NE6207S019P2-1040J). Тесты видеокарты в играх и бенчмарках
Обзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусовОбзор BBK KBS1200. Лучший блендер для смузи и соусов
Обзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900KОбзор GIGABYTE Z390 AORUS ULTRA. Материнская плата для разгона Intel Core i9-9900K
Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3Обзор SVEN HT-202. Акустика формата 5.1 с Bluetooth и MP3
Обзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбоксОбзор SVEN PS-500. Яркий и сочный бумбокс
МегаОбзорМегаОбзор
ЭЛ № ФС 77 - 68301. Выдано РоскомнадзоромМегаОбзор
MegaObzor в социальных сетях:
Яндекс.Метрика
2006-2020 © MegaObzor