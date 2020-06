Обзор Creative Outlier One Plus. Беспроводные наушники для спорта с mp3-плеером

На прошлой неделе мы проводили тестирование недорогих беспроводных наушников Creative Outlier One , ориентированных на любителей спорта и активного образа жизни. Сегодня в центре внимания будет старшая модель в этой линейке Creative Outlier One Plus. Она тоже ориентирована на этот же сегмент аудитории.

Комплектация

В России они в среднем доступны за 3390 рублей.К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах. Список актуальных предложений собран в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Комплект включает кабель USB, сменные подушки, три пары силиконовых амбушюр, прищепку, тряпичный чехол. Собрано все в компактной коробке с изображением наушников и данными по характеристикам.

Внешний вид

Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. Гарнитуру можно эксплуатировать под дождем и во время активных занятий спортом.

Как и в младшей версии, владелец сможет выбрать между двумя вариантами подушек. Одна из них идет с выступом для дополнительной фиксации в ушной раковине.

Также владелец Creative Outlier One Plus сможет подобрать оптимальный размер силиконовых амбушюр. В комплекте идет сразу три дополнительные пары.

Предусмотрен съемный блок с прищепкой. Будет полезен для фиксации кабеля к одежде.

Сами гарнитуры с классическим исполнением. Легкий вес. Выполнены из прочного пластика с софт-тач покрытием.

На внешней стороне чашек вставка с текстурным рисунком под металл. Яркий текстурный логотип производителя.

Кабель подключения плоский. Он не подвержен запутыванию и излому. На одной из сторон зафиксирован пульт ДУ.

Три кнопки с видимой маркировкой. Нажимаются с небольшим усилием. Здесь же находится microUSB под заглушкой.

Софт

Визуально наушники производят приятное впечатление. Внешний вид под молодежную аудиторию и любителей активного образа жизни.Для устройств, работающих на базе Android и iOS, есть возможность загрузки приложения Sound Blaster Connect. Мы проводили тестирование с OnePlus 7T на базе Android 10. В утилите владелец сможет выбирать профили и проводить настройки эквалайзера.

Тесты

Для беспроводного подключения Creative Outlier One Plus используют Bluetooth 4.2 с традиционным набором кодеков. Дальность стабильного сопряжения до 10 метров. К качеству соединения претензий нет. За воспроизведение отвечают 6-мм неодимовые излучатели. Звуковая сцена живая и насыщенная. Хорошо проработаны низкие частоты. Наиболее эффектно звучит современная и танцевальная музыка.

Есть пульт ДУ, позволяющий управлять треками и отвечать на входящий вызов не доставая смартфон из кармана. Он же регулирует громкость. Пульт легкий, кабель не оттягивает.

Отдельно отметим встроенную память объемом 4 Гбайт. Используется для записи музыкальных треков и последующего воспроизведения. Так на пробежку можно будет не брать с собой смартфон.

Сам корпус наушников легкий. В ушах сидят плотно. Нам понравился вариант с установкой подушек с выступом. С ним наушники сидят плотнее и не выпадают при прыжках и резких движениях головой. За время тестов эксплуатировали во время пробежек и занятиях силовыми тренировками.

Итоги по Creative Outlier One Plus

Обеспечиваются хорошие показатели автономной работы. Около 7 часов беспрерывного прослушивания музыки и 10 часов в режиме встроенного плеера.Creative Outlier One Plus – удобная и функциональная беспроводная для занятий спортом, пробежек и силовых тренировок. При своей невысокой стоимости они предлагают встроенный mp3-плеер, пульт ДУ, хорошие показатели автономной работы, привлекательный внешний, хорошая комплектация.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".