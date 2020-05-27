Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса

Не так давно компания Creative обновила серию спортивных беспроводных наушников Creative Outlier One. Во втором поколении заметно улучшили защиту от воды с PX4 до IPX5, добавили поддержку подключения с актуальным Bluetooth 5.0. Но и первое поколение отправлять на покой еще рано, тем более с учетом того, что по техническому оснащению и стоимости они остаются актуальными и сейчас.

Комплектация

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы проведем тестирование этих наушников и поделимся опытом их эксплуатации.Можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляются в коробке с подробной информацией по основным особенностям и характеристикам. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке. Комплект включает тканевой мешочек, пару сменных подушек, внешний силиконовый блок, кабель USB, прищепка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Выполнены в традиционном формате с соединенными между самим чашками кабелем. Вес легкий.

Доступны в строгом черном цвете. Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. Они не боятся пота, капель дождя и снега.

Есть два варианта внешних подушек. Одна из них с выступом для надежной фиксации в ушной раковине.

На внешней стороне чашки вставка с текстурным рисунком. Есть пометки по правой и левой сторонам.

Кабель у Creative Outlier One плоский. Не подвержен скручиванию и запутыванию. Места выхода усилены и защищены от излома.

Отступя от правой чашки зафиксирован блок с кнопками управления. Три клавиши с нанесенной объемной маркировкой.

С помощью них можно изменять громкость, переключать треки, отвечать на входящий вызов и ставить воспроизведение на паузу. На боковой грани под заглушкой разъем microUSB.

Несмотря на невысокую стоимость выглядят привлекательно. Огрехов в качестве используемых материалов не наблюдается.

Тесты

Для подключения используется Bluetooth 4.1 с базовым набором кодеков. Поддержки aptX ожидаемо нет. Процесс сопряжения традиционной. Проблем с качеством сигнала за время длительных тестов не было.

В плане эргономики нам понравился вариант с установленными подушками с выступом. Они не выпадают при пробежках, прогулках и движениях головой в стороны. В целом же наличие выбора это большой плюс, позволяющий выбрать оптимальный под свои предпочтения. Размещенный на кабеле пульт ДУ не оттягивает правый наушник. Кабель во время занятий не мешается.

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 9-9.5 часов автономной работы. Это 1-2 сеанса зарядки в обычном сценарии эксплуатации в течение недели. Восстановление проводится через microUSB. Показатели с учетом легкого веса отличные.

По звучанию в Creative Outlier One акцент сделан на басы и нижнюю часть среднечастотного спектра. За счет этого звук воспринимается как динамичный и живой. То, что нужно во время длительных и силовых тренировок. Есть запас по громкости. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

Встроенный микрофон для ответа входящие вызовы и отправки голосовых сообщений. Собеседники отмечали эффект эха.

Итоги по Creative Outlier One

Creative Outlier One – недорогие беспроводные наушники для любителей спорта и активного образа жизни. Легкий вес, два варианта подушек и сменные амбушюры, хорошие показатели автономной работы, защита IPX4, плоский кабель, пульт ДУ и микрофон. Не устроить может использование microUSB, а не USB Type-C.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".