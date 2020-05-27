Обзор Creative Outlier One. Недорогие беспроводные наушники для спорта и фитнеса

Не так давно компания Creative обновила серию спортивных беспроводных наушников Creative Outlier One. Во втором поколении заметно улучшили защиту от воды с PX4 до IPX5, добавили поддержку подключения с актуальным Bluetooth 5.0. Но и первое поколение отправлять на покой еще рано, тем более с учетом того, что по техническому оснащению и стоимости они остаются актуальными и сейчас.

Creative Outlier One

Сегодня в рамках «Лаборатории» мы проведем тестирование этих наушников и поделимся опытом их эксплуатации. Можно свободно приобрести в российских магазинах. Мы собрали актуальные предложения в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляются в коробке с подробной информацией по основным особенностям и характеристикам. Внутри зафиксированы в пластиковой подложке. Комплект включает тканевой мешочек, пару сменных подушек, внешний силиконовый блок, кабель USB, прищепка, руководство пользователя и гарантийный талон.

Creative Outlier One

Внешний вид

Выполнены в традиционном формате с соединенными между самим чашками кабелем. Вес легкий.

Creative Outlier One

Доступны в строгом черном цвете. Корпус наушников защищен по стандарту IPX4. Они не боятся пота, капель дождя и снега.

Creative Outlier One

Есть два варианта внешних подушек. Одна из них с выступом для надежной фиксации в ушной раковине.

Creative Outlier One

На внешней стороне чашки вставка с текстурным рисунком. Есть пометки по правой и левой сторонам.

Creative Outlier One

Кабель у Creative Outlier One плоский. Не подвержен скручиванию и запутыванию. Места выхода усилены и защищены от излома.

Creative Outlier One

Отступя от правой чашки зафиксирован блок с кнопками управления. Три клавиши с нанесенной объемной маркировкой.

Creative Outlier One

С помощью них можно изменять громкость, переключать треки, отвечать на входящий вызов и ставить воспроизведение на паузу. На боковой грани под заглушкой разъем microUSB.

Creative Outlier One

Несмотря на невысокую стоимость выглядят привлекательно. Огрехов в качестве используемых материалов не наблюдается.

Creative Outlier One

Тесты

Для подключения используется Bluetooth 4.1 с базовым набором кодеков. Поддержки aptX ожидаемо нет. Процесс сопряжения традиционной. Проблем с качеством сигнала за время длительных тестов не было.

Creative Outlier One

В плане эргономики нам понравился вариант с установленными подушками с выступом. Они не выпадают при пробежках, прогулках и движениях головой в стороны. В целом же наличие выбора это большой плюс, позволяющий выбрать оптимальный под свои предпочтения. Размещенный на кабеле пульт ДУ не оттягивает правый наушник. Кабель во время занятий не мешается.

Creative Outlier One

Встроенного аккумулятора хватает примерно на 9-9.5 часов автономной работы. Это 1-2 сеанса зарядки в обычном сценарии эксплуатации в течение недели. Восстановление проводится через microUSB. Показатели с учетом легкого веса отличные.

Creative Outlier One

По звучанию в Creative Outlier One акцент сделан на басы и нижнюю часть среднечастотного спектра. За счет этого звук воспринимается как динамичный и живой. То, что нужно во время длительных и силовых тренировок. Есть запас по громкости. Обеспечивается хороший уровень звукоизоляции.

Creative Outlier One

Встроенный микрофон для ответа входящие вызовы и отправки голосовых сообщений. Собеседники отмечали эффект эха.

Creative Outlier One

Итоги по Creative Outlier One

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Outlier One – недорогие беспроводные наушники для любителей спорта и активного образа жизни. Легкий вес, два варианта подушек и сменные амбушюры, хорошие показатели автономной работы, защита IPX4, плоский кабель, пульт ДУ и микрофон. Не устроить может использование microUSB, а не USB Type-C.
Creative Outlier One получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Creative Outlier One
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