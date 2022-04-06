Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых наушников

В центре внимания сегодня недорогая игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H3. В ней производитель смог совместить комфорт, функциональность, динамичное звучание и стоимость. Эти наушники сопровождаются программным обеспечением и оснащены микрофоном с шумоподавлением. Они уже появились в российских магазинах со средней стоимостью в 4390 рублей.

Комплектация

Внутри упаковочной коробки зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей тряску. Комплект включает микрофон, поп-фильтр, кабель-разветвитель, наушники и руководство пользователя.

Creative Sound BlasterX H3 обзор

Внешний вид

Обращает внимание на себя легкий вес. В основе используется ABS-пластик. По качеству исполнения нареканий нет.

У Creative Sound BlasterX H3 характерный для этой серии внешний вид. Широкое оголовье и чашки круглой формы.

Конструкция складываемая. Для транспортировки и хранения можно сложить чашки, уменьшив общие габариты.

Помимо этого, меняется длина оголовья. Направляющие у наушников пластиковые. Выбранные положения фиксируются отсечками.

Внутренняя сторона оголовья с мягкой вставкой. Во внешних поверхностях преобладает матовая текстура. Они не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

На чашках есть текстурный рисунок. Символ X окрашен в ярко-красный цвет.

Амбушюры Creative Sound BlasterX H3 выполнены из экокожи. Решетка динамика обтянута тканью.

На нижнем торце левой чашки разъем, используемый для подключения съемной ножки микрофона. Напомним, в комплекте для корпуса микрофона есть поп-фильтр.

Интерфейсный кабель несъемный, он с нейлоновой оплеткой. Длина 1.2 метра. На кабеле зафиксирован пульт управления с кнопкой блокировки микрофона и поворотным регулятором громкости.

Софт

Подключаются при помощи 4-пинового коннектора. В комплекте идет дополнительный кабель длиной 1.2 метра.Владелец наушников сможет загрузить утилиту Creative BlasterX Acoustic Engine Lite. В ней необходимо выбрать гарнитуру. После этого доступен выбор между шестью профилями.

Он включает: интерактивное приключение, гонки, шутер от первого лица, стратегии, спортивные симуляторы. Встроенный демо-режим, который позволит оценить выбор и проверить виртуальный объемный звук.

Тесты

Легкий вес и эргономичная конструкция позволяют носить Creative Sound BlasterX H3 в течение длительного времени. Подходят для пользователей разного возраста, диапазон регулировки оголовья подходит под разный объем головы. Со снятым микрофоном наушники можно использовать на улице со смартфоном или планшетом.

К плюсам отнесем выбор по длине кабеля, между 1.2 метрами и 2.4 метрами. 4-пиновый аудиоразъем делает их универсальными, позволяя эксплуатировать с различными типами устройств, включая Nintendo и геймпады консолей.

За воспроизведение в них отвечают 40 мм излучатели FullSpectrum. Отметим сбалансированное звучание. С учетом профилей в утилите управления, можно будет сместить акцент в басы или высокие частоты. Хотя наушники не ставят повышенных требований по сопротивлению, многое в финальной звуковой сцене будет зависеть от качества источника, к которому подключены наушники.

Тест микрофона Creative Sound BlasterX H3

Итоги

Микрофон однонаправленный. Есть шумоподавление. Оценить его работу можно в представленном ниже ролике.Creative Sound BlasterX H3 – недорогая игровая гарнитура с универсальным подключением. Эргономичная и складываемая конструкция, микрофон с шумоподавлением, высокое качество звука, возможность использования со смартфонами и консолями. При этом они сопровождаются утилитой управления.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".