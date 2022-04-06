Обзор Creative Sound BlasterX H3. Тест недорогих игровых наушников

В центре внимания сегодня недорогая игровая гарнитура Creative Sound BlasterX H3. В ней производитель смог совместить комфорт, функциональность, динамичное звучание и стоимость. Эти наушники сопровождаются программным обеспечением и оснащены микрофоном с шумоподавлением. Они уже появились в российских магазинах со средней стоимостью в 4390 рублей.

Creative Sound BlasterX H3

Комплектация

Creative Sound BlasterX H3

Внутри упаковочной коробки зафиксированы на пластиковой подложке, предотвращающей тряску. Комплект включает микрофон, поп-фильтр, кабель-разветвитель, наушники и руководство пользователя.

Creative Sound BlasterX H3

Creative Sound BlasterX H3 обзор

Внешний вид

Обращает внимание на себя легкий вес. В основе используется ABS-пластик. По качеству исполнения нареканий нет.

Creative Sound BlasterX H3

У Creative Sound BlasterX H3 характерный для этой серии внешний вид. Широкое оголовье и чашки круглой формы.

Creative Sound BlasterX H3

Конструкция складываемая. Для транспортировки и хранения можно сложить чашки, уменьшив общие габариты.

Creative Sound BlasterX H3

Помимо этого, меняется длина оголовья. Направляющие у наушников пластиковые. Выбранные положения фиксируются отсечками.

Creative Sound BlasterX H3

Внутренняя сторона оголовья с мягкой вставкой. Во внешних поверхностях преобладает матовая текстура. Они не подвержены загрязнению пылью и следами пальцев.

Creative Sound BlasterX H3

На чашках есть текстурный рисунок. Символ X окрашен в ярко-красный цвет.

Creative Sound BlasterX H3

Амбушюры Creative Sound BlasterX H3 выполнены из экокожи. Решетка динамика обтянута тканью.

Creative Sound BlasterX H3

На нижнем торце левой чашки разъем, используемый для подключения съемной ножки микрофона. Напомним, в комплекте для корпуса микрофона есть поп-фильтр.

Creative Sound BlasterX H3

Интерфейсный кабель несъемный, он с нейлоновой оплеткой. Длина 1.2 метра. На кабеле зафиксирован пульт управления с кнопкой блокировки микрофона и поворотным регулятором громкости.

Creative Sound BlasterX H3

Подключаются при помощи 4-пинового коннектора. В комплекте идет дополнительный кабель длиной 1.2 метра.

Софт

Владелец наушников сможет загрузить утилиту Creative BlasterX Acoustic Engine Lite. В ней необходимо выбрать гарнитуру. После этого доступен выбор между шестью профилями.

Creative Sound BlasterX H3

Он включает: интерактивное приключение, гонки, шутер от первого лица, стратегии, спортивные симуляторы. Встроенный демо-режим, который позволит оценить выбор и проверить виртуальный объемный звук.

Creative Sound BlasterX H3

Тесты

Creative Sound BlasterX H3

Легкий вес и эргономичная конструкция позволяют носить Creative Sound BlasterX H3 в течение длительного времени. Подходят для пользователей разного возраста, диапазон регулировки оголовья подходит под разный объем головы. Со снятым микрофоном наушники можно использовать на улице со смартфоном или планшетом.

Creative Sound BlasterX H3

К плюсам отнесем выбор по длине кабеля, между 1.2 метрами и 2.4 метрами. 4-пиновый аудиоразъем делает их универсальными, позволяя эксплуатировать с различными типами устройств, включая Nintendo и геймпады консолей.

Creative Sound BlasterX H3

За воспроизведение в них отвечают 40 мм излучатели FullSpectrum. Отметим сбалансированное звучание. С учетом профилей в утилите управления, можно будет сместить акцент в басы или высокие частоты. Хотя наушники не ставят повышенных требований по сопротивлению, многое в финальной звуковой сцене будет зависеть от качества источника, к которому подключены наушники.

Creative Sound BlasterX H3

Микрофон однонаправленный. Есть шумоподавление. Оценить его работу можно в представленном ниже ролике.

Тест микрофона Creative Sound BlasterX H3

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorCreative Sound BlasterX H3 – недорогая игровая гарнитура с универсальным подключением. Эргономичная и складываемая конструкция, микрофон с шумоподавлением, высокое качество звука, возможность использования со смартфонами и консолями. При этом они сопровождаются утилитой управления.
Creative Sound BlasterX H3 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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