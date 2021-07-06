Обзор Creative Stage V2. Лучший саундбар для телевизора до 10 тысяч

Редкий телевизор может похвастать хоть сколько-нибудь приемлемым уровнем звучания, особенно если сценарии эксплуатации не ограничиваются просмотром эфирной сетки телеканалов. Как мы могли убедиться ранее во время тестов Creative Stage, поддерживающего HDMI ARC, он заметно преображает восприятие происходящего на экране. Не так давно компания выпустила усовершенствованную версию с изменения которые коснулись как поддерживаемых технологий, так и технического оснащения.

Комплектация

Рекомендованная стоимость новинки составляет 9 990 рублей.Комплект включает руководство пользователя и различную документацию, USB-кабель, питающий кабель с евровилкой, пульт ДУ. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Внешний вид

Первая версия саундбара уже более года активно используется у нас в редакции в паре с телевизором и консолью Sony PlayStation. Приведем для сравнения изображение двух акустических систем.

Можно заметить, что изменения коснулись как центрального элемента, так и основного корпуса. Саундбар вырос в габаритах

Панель с динамиками у него расположена под углом. Она защищена металлической сеткой.

В центре, как и ранее у Creative Stage V2 символьно-цифровой дисплей. На нем отображаются текущий режим воспроизведения и данные по громкости при ее изменении.

Элементы управления на правой грани. Прорезиненные кнопки. Отдельная клавиша под беспроводное подключение к источнику сигнала.

Изначально предусмотрели возможность фиксации на стене с помощью дюбелей. По одному ушку с каждой из сторон. Дополнительный кронштейн для этого не требуется.

Для удобства доступа к разъемам при плотном размещении к стене две отдельные ниши на тыльной стороне.

Разъемы распределены по двум граням. Тут USB, HDMI ARC, AUX, OPTICAL и выход на сабвуфер. Блок питания встроенный. Комплектный кабель позволяет подключиться к розетке на расстоянии до 1.5 метров.

Внешний вид аккуратный и выдержанный. Преобладание черного цвета и отсутствие броских элементов оформления, позволяет гармонично дополнить как премиальные модели LG, Sony и Samsung, так и недорогие телевизоры.

Тесты

Сабвуфер выполнен в корпусе из окрашенного в черный цвет мдф. На лицевой стороне отверстие фазоинвертора. Сбоку низкочастотный излучатель, закрытый декоративной накладкой.Как и первая версия, предлагается упрощенное подключение к ТВ с помощью HDMI кабеля. Так сабвуфер будет автоматически включаться и выключаться вместе с телевизором или консолью. Управление громкостью идет синхронно с пульта ТВ, источника сигнала или комплектного от самой акустической системы. Этот режим мы использовали наиболее часто.

Помимо него есть проводные варианты: оптический аудиокабель, USB, AUX кабель. Все эти варианты кабелей изначально идут в комплекте. Переключать источник сигнала можно вручную. Есть также беспроводной модуль Bluetooth 5.0. Проблем с работой разных источников воспроизведения замечено не было.

Тест звука Creative Stage V2

Акустическая система Creative Stage V2 сопровождается встроенным ЦАП, отвечающим за обработку звука. Поддерживается технология Surround, добавляющая звуку объем и насыщенность. При слепом прослушивании складывается ощущение, что работает многоканальная система.Есть технология Clear Dialog, выделяющая голос и речь, а также усиливая его для четкости диалогов. При этом эффекты на фоне не страдают от этого. Большой запас по громкости, пиковая мощность до 160 Вт. Основной блок с двумя 2.25-дюймовами динамиками по 20 Вт и 40 Вт на сабвуфер.

Итоги

Основная стихия для Creative Stage V2 это размещение с телевизионной панелью, позволяя заметно преобразить впечатления от игр на консолях, включая некстген, а также просмотра современных фильмов и сериалов. Помимо этого предлагается актуальный набор проводных и беспроводных интерфейсов, пульт ДУ и продуман вопрос фиксации на стене без дополнительных расходов.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".