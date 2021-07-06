Обзор Creative Stage V2. Лучший саундбар для телевизора до 10 тысяч

Редкий телевизор может похвастать хоть сколько-нибудь приемлемым уровнем звучания, особенно если сценарии эксплуатации не ограничиваются просмотром эфирной сетки телеканалов. Как мы могли убедиться ранее во время тестов Creative Stage, поддерживающего HDMI ARC, он заметно преображает восприятие происходящего на экране. Не так давно компания выпустила усовершенствованную версию с изменения которые коснулись как поддерживаемых технологий, так и технического оснащения.

Creative Stage V2

Рекомендованная стоимость новинки составляет 9 990 рублей.

Комплектация

Комплект включает руководство пользователя и различную документацию, USB-кабель, питающий кабель с евровилкой, пульт ДУ. Собрано все в коробке с привлекательным оформлением.

Creative Stage V2

Внешний вид

Первая версия саундбара уже более года активно используется у нас в редакции в паре с телевизором и консолью Sony PlayStation. Приведем для сравнения изображение двух акустических систем.

Creative Stage V2

Можно заметить, что изменения коснулись как центрального элемента, так и основного корпуса. Саундбар вырос в габаритах

Creative Stage V2

Панель с динамиками у него расположена под углом. Она защищена металлической сеткой.

Creative Stage V2

В центре, как и ранее у Creative Stage V2 символьно-цифровой дисплей. На нем отображаются текущий режим воспроизведения и данные по громкости при ее изменении.

Creative Stage V2

Элементы управления на правой грани. Прорезиненные кнопки. Отдельная клавиша под беспроводное подключение к источнику сигнала.

Creative Stage V2

Изначально предусмотрели возможность фиксации на стене с помощью дюбелей. По одному ушку с каждой из сторон. Дополнительный кронштейн для этого не требуется.

Creative Stage V2

Для удобства доступа к разъемам при плотном размещении к стене две отдельные ниши на тыльной стороне.

Creative Stage V2

Разъемы распределены по двум граням. Тут USB, HDMI ARC, AUX, OPTICAL и выход на сабвуфер. Блок питания встроенный. Комплектный кабель позволяет подключиться к розетке на расстоянии до 1.5 метров.

Creative Stage V2

Внешний вид аккуратный и выдержанный. Преобладание черного цвета и отсутствие броских элементов оформления, позволяет гармонично дополнить как премиальные модели LG, Sony и Samsung, так и недорогие телевизоры.

Creative Stage V2

Сабвуфер выполнен в корпусе из окрашенного в черный цвет мдф. На лицевой стороне отверстие фазоинвертора. Сбоку низкочастотный излучатель, закрытый декоративной накладкой.

Тесты

Как и первая версия, предлагается упрощенное подключение к ТВ с помощью HDMI кабеля. Так сабвуфер будет автоматически включаться и выключаться вместе с телевизором или консолью. Управление громкостью идет синхронно с пульта ТВ, источника сигнала или комплектного от самой акустической системы. Этот режим мы использовали наиболее часто.

Creative Stage V2

Помимо него есть проводные варианты: оптический аудиокабель, USB, AUX кабель. Все эти варианты кабелей изначально идут в комплекте. Переключать источник сигнала можно вручную. Есть также беспроводной модуль Bluetooth 5.0. Проблем с работой разных источников воспроизведения замечено не было.

Creative Stage V2

Акустическая система Creative Stage V2 сопровождается встроенным ЦАП, отвечающим за обработку звука. Поддерживается технология Surround, добавляющая звуку объем и насыщенность. При слепом прослушивании складывается ощущение, что работает многоканальная система.

Тест звука Creative Stage V2

Есть технология Clear Dialog, выделяющая голос и речь, а также усиливая его для четкости диалогов. При этом эффекты на фоне не страдают от этого. Большой запас по громкости, пиковая мощность до 160 Вт. Основной блок с двумя 2.25-дюймовами динамиками по 20 Вт и 40 Вт на сабвуфер.

Creative Stage V2

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorОсновная стихия для Creative Stage V2 это размещение с телевизионной панелью, позволяя заметно преобразить впечатления от игр на консолях, включая некстген, а также просмотра современных фильмов и сериалов. Помимо этого предлагается актуальный набор проводных и беспроводных интерфейсов, пульт ДУ и продуман вопрос фиксации на стене без дополнительных расходов.
Creative Stage V2 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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