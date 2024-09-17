Продолжение страшной сказки. Обзор игры Creepy Tale: Some Other Place

Годом ранее мы рассматривали третью часть мрачного квеста от российских разработчиков, тогда же отметили что история и ее подача понравилась, помимо изучения Creepy Tale 3: Ingrid Penance, были самостоятельно приобретены первые две части этой серии. Не так давно стало известно о том что вслед за ПК, на консолях уже в ближайшее время выходит четвертая - Creepy Tale: Some Other Place.

Важно отметить, что несмотря что серия общая истории в каждой из сказок самодостаточные и между собой связаны только небольшими отсылками, которые могут заметить только те кто играл. Поэтому начать знакомство с серией можно и с четвертой, а уже потом если понравится глянуть то что выходило ранее.

В этот раз главным героем стал Мартин, выбравший рыбалку, вместо похода с братьями за грибами. В итоге улов прерывает загадочное существо, укравшее рыбу и при погоне за которым мальчик проваливается в потусторонний мир. Ему нужно вернуться домой, но уже через короткое время существо которое сюда его заманило, рассказало о причине своих действий и все не так просто.

В сравнение с рассмотренной ранее частью, тут сюжет стал линеен, действия игрока не оцениваются и не приводят к разным концовкам, финал только один. Негативно на общее восприятие происходящего это не повлияло, история затягивает и интересна. За ней интересно наблюдать и есть даже некоторая интрига.

Большое влияние на происходящее на экране оказывает конечно визуальная составляющая. Тут интересная рисовка, напоминающая иллюстрации к детским сказкам в которую гармонично вплетена хоррор составляющая. В Creepy Brothers держат уровень и продолжают уделять внимание даже мелким деталям в окружении. Как результат все воспринимается цельным и при прохождении все это интересно изучать.

Это же касается озвучки, история подается актерами и видно что они стараются. Русский, как и в предыдущих частях, тут полноценен. Отдельно прошли несколько глав на английском и эта озвучка тут тоже отлично проработана. Но вот с музыкой этого отметить не можем, нет запоминающихся саундтреков, скорее уровня – не раздражает и ладно.

В плане геймплея тут стало больше различных мини игр, при взаимодействии с предметами появилась необходимость попадать в тайминги. Есть и различные загадки, в плане разнообразия стало лучше, при этом соблюден баланс. Общее прохождение не затянуто, состоит из 10 глав.

Creepy Tale: Some Other Place –квест на один-два вечера, качественно отрисованный и озвученный. Как продолжение он получился отличным, сохранив дух предыдущих частей и не превратив все это в конвейер.