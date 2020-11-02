Обзор Cubot C30. Смартфон Android с квадрокамерой, NFC и 256 Гбайт памяти

В начале октября стартовали продажи смартфона Cubot C30, оснащенного квадрокамерой. Помимо этого, тут установлены восьмиядерная платформа, модуль NFC, аккумулятор с емкостью 4200 мАч. Вышли версии объемами по 128 и 256 Гбайт внутренней памяти. Его тестировать мы начали еще в октябре, разместив тогда снимок в ленте пользователи отметили его визуальное сходство с новым iPhone.

Комплектация

Относится он к недорогому сегменту, в котором производитель чувствует достаточно уверенно. Основным каналом, как и ранее, выступает площадка Aliexpress. На ближайшей распродаже версия 8/128 Гбайт обойдется 12000 рублей с учетом текущего курса.Упакован в коробку из окрашенного в черный цвет картона. Комплект включает силиконовый чехол, блок питания, USB-кабель, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Независимо от объема выбранной памяти будет доступен между черной и зелеными версиями цветового исполнения корпуса.

По внешнему оформлению он действительно близок к iPhone 12. Закругленные боковые грани, размещенный в углу блок с четырьмя объективами.

Но в отличие от решения Apple здесь задняя крышка с матовым покрытием, он менее подвержен загрязнению следами пальцев и не выскальзывает из рук.

Хотя с учетом выступающей камеры Cubot C30 вероятнее всего основное время придется использовать с установленным чехлом.

Сканер отпечатка пальца на крышке размещать не стали, переместив его на боковую грань. Находится он рядом с кнопкой включения. На касания реагирует точно.

На противоположной стороне качелька регулировки громкости. Корпус не разборный, пара SIM или SIM и карта памяти ставятся в выдвижной лоток. Он тут гибридный.

Зарядка проводится через актуальный USB Type-C. По краям от него аккуратный ряд отверстий динамика и микрофона.

Боковая грань со скошенными краями. Каркас телефона выполнен из металла, обеспечивающего высокую жесткость конструкции.

В отличие от протестированного ранее CUBOT Note 20 Pro, здесь камера смещена вправо и идет только с небольшим кантом.

Датчики приближения и освещения перемещены на верхнюю грань. Экран занимает практически всю площадь лицевой стороны. Выступы отсутствуют.

Экран

Изображение выводится на 6.4-дюймовый IPS-дисплей с разрешением 1080х2310 пикселей. Углы обзора широкие.

Присутствует запас по уровню максимальной яркости. Экран производит приятное впечатление. Зоны с засветами по периметру отсутствуют. Сенсорный слой на нажатия реагирует точно.

Начинка

Cubot C30 построен на базе восьмиядерной платформы MediaTek Helio P60. Ядра Cortex-A73 и Cortex-A53. Графика Mali-G72 MP3. Дает возможность поиграть в игры со сложной графикой.

Располагает 8 Гбайт оперативной и 128/256 Гбайт внутренней памяти. Работает интерфейс плавно, приложения запускаются быстро.

Связь

Аккумулятор

Оснащен модулем 4G. За время длительного теста проблем с качеством приема замечено не было. Скорость загрузки файлов высокая. Wi-Fi с поддержкой 5ГГц ac. Модуль NFC с бесконтактными платежами. Google Pay и другие платежные системы поддерживаются по умолчанию.Установлена батарейка с емкостью 4200 мАч. Она дает честные 10 часов работы с постоянно работающим экраном на максимальной яркости. В смешанном сценарии это зарядка 1.5-2 дня. График разрядки равномерный.

Камеры

Основной модуль это 48 Мп Samsung S5KGM1. Она дополнена 16 Мп широкоугольной, 5 Мп макро и 0.3 Мп сенсором глубины. Между тремя камерами можно переключаться в приложении.

Доступны дополнительные творческие режимы. Определение возраста. Украшение лица. В дневное время снимает с хорошим уровнем детализации.

Тест камеры Cubot C30

Фронтальная камера с разрешением 32 Мп. Подойдет для съемки селфи и использования во время видеозвонков.

Софт

Видео пишет без стабилизации.

Работает под управлением операционной Android 10. Здесь в отличие от большинства производителей отсутствует сторонний софт и рекламные включения. За время тестирования смартфон получал обновления.

Итоги по Cubot C30

Cubot C30 в сегменте недорогих смартфонов до 12-15000 рублей предлагает большой объем встроенной памяти, хорошее качество съемки, длительное время автономной работы, отсутствие рамок и выступов на дисплее. Привлекательный внешний вид, наличие в комплекте чехла, бесконтактные платежи. Не устроить может необходимость выбора между второй SIM и картой памятью.