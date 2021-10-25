Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты защищенного смартфона с бесконтактными платежами и актуальным техническим оснащением, включая и экстремальный опыт с длительным нахождением Cubot King Kong 5 Pro в морозилке. Не так давно они представили облегченную версию смартфона, который сохранив общие особенности, но уменьшим объем памяти, упрощения по фронтальной камере, а также поставив аккумулятор с меньшей емкостью.

Cubot King Kong 5

В официальном магазине он доступен за 140 евро без учета доставки, на 2 евро дешевле чем версия Pro.

Комплектация

Упакован в коробку плоской формы с изображением телефона и данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, зарядное устройство и документацию.

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5 обзор

Лучшая цена Cubot King Kong 5

Внешний вид

Внешний вид не изменился. Он больше и толще чем большинство 6-дюймовых смартфонов.

Cubot King Kong 5

На размеры повлияли дополнительные утолщения, смягчающие падения на боковую грань или при ударах краем.

Cubot King Kong 5

Помимо улучшения защиты от механической защиты, есть защита от пыли воды. Сам производитель говорит о IP68, IP69K и MIL-STD-810.

Cubot King Kong 5

Его можно топить, мыть под струей воды и снимать под водой. Для последнего сценария учтен момент с невозможностью работы сенсорного экрана при попадании воды, под управление затвором выведена дополнительная клавиша на боковой грани.

Cubot King Kong 5

Отличный вариант не только для тех, кто снимает под водой, но и даже при обычной эксплуатации на улице. Удобнее, чем нажатие через интерфейс.

Cubot King Kong 5

Есть у Cubot King Kong 5 и традиционный набор клавиш, состоящий из кнопки включения справа и качельки управления громкости слева. Они все с текстурными насечками, хорошо определяемыми слепым методом.

Cubot King Kong 5

Разъем USB-C по центру нижнего торца. Он защищен заглушкой, плотно прижимаемой к корпусу с целью предотвращения попадания воды. Аудиоразъема нет, но с учетом наличия защиты воды использование даже комплектных проводных наушников нецелесообразно.

Cubot King Kong 5

На задней крышке зона со сканером отпечатка пальца. На касания реагирует точно, также можно воспользоваться разблокировкой через сканирование лица.

Cubot King Kong 5

Блок основной камеры в металлической оправе, не выступает заметно за пределы основной плоскости. Три объектива и светодиодная вспышка.

Cubot King Kong 5

В центре металлическая накладка с логотипом бренда. В общий внешний вид удачно вписана группа ярко-желтых вставок. С ними телефон заметнее в грязи и пыли.

Cubot King Kong 5

Лицевая сторона защищена стеклом. Используется дисплей с каплевидным вырезом. Полезная площадь экрана большая.

Cubot King Kong 5

Решетка динамика интегрирована в рамку корпуса. По громкости и качеству передачи звуков и голоса нареканий нет.

Экран

Cubot King Kong 5 для вывода изображения использует экран с диагональю 6.09 дюймов. Разрешение 720х1560 пикселей. На улице телефоном пользоваться можно, но тут не рекордный уровень яркости, в пике до 300 ppi.

Cubot King Kong 5

Использовали его для выполнения типовых рабочих задач. Проблем не было. Сенсорный слой на касания реагирует точно. Начинка Работает на базе платформы Helio P22. Несмотря на то что тут восемь ядер — это не игровое решение. Хватает их только для типовых сценариев, рабочих приложений, мессенджера и стабильной работы системы.

Cubot King Kong 5

Доступны 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD и объемом до 256 Гбайт.

Cubot King Kong 5

Связь

Поддерживает бесконтактные платежи. Google Pay работал без сбоев, в джунглях или при заезде на снежных склонах, телефоном можно будет оплатить горячий шоколад, без риска повреждения корпуса при падениях. Есть LTE, двухдиапазонныя Wi-Fi, Bluetooth. Не было проблем при использовании в качестве навигатора в машине, телефон долгое время использовался для вывода интерфейса Android Auto, включая поездки по межгороду.

Аккумулятор

Емкость батареи уменьшилась, но общие показатели автономной работы остались хорошими. Встроенных 5000 мАч хватает на 8 часов с выставленным на максимальную яркость экраном. Быструю зарядку не поддерживает.

Cubot King Kong 5

Камера

Cubot King Kong 5

Основной модуль камеры 48 Мп, он дополнен двумя формальными: 5 и 0.3 Мп. В приложении есть ряд творческих режимов, включая украшение лица.

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

При хорошем освещении снимки получаются резкими. Автофокус ошибается редко.

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Фронтальная камера упрощена, здесь теперь 8 Мп. Пойдет для удаленки и видеозвонков родственникам.

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Cubot King Kong 5

Видео пишет в разрешении Full HD.

Тест камеры Cubot King Kong 5

Софт

Установлена чистая операционная система Android 11 без сторонних включений и «подарков» от производителя. Чем заполнять ограниченный объем памяти будет решать сам владелец.

Итоги

Cubot King Kong 5 – как показала практика эксплуатации, даже после упрощений он сохранил хорошее техническое оснащение. Для тех, кто готов ограничиться 32 Гбайт памяти и не использует часто фронтальную камеру это хорошая возможность сэкономить. Есть все необходимое для повседневной эксплуатации, включая бесконтактные платежи.
Комментарии и отзывы Cubot King Kong 5
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