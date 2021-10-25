Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин

В официальном магазине он доступен за 140 евро без учета доставки, на 2 евро дешевле чем версия Pro.
На размеры повлияли дополнительные утолщения, смягчающие падения на боковую грань или при ударах краем.
Помимо улучшения защиты от механической защиты, есть защита от пыли воды. Сам производитель говорит о IP68, IP69K и MIL-STD-810.
Его можно топить, мыть под струей воды и снимать под водой. Для последнего сценария учтен момент с невозможностью работы сенсорного экрана при попадании воды, под управление затвором выведена дополнительная клавиша на боковой грани.
Отличный вариант не только для тех, кто снимает под водой, но и даже при обычной эксплуатации на улице. Удобнее, чем нажатие через интерфейс.
Есть у Cubot King Kong 5 и традиционный набор клавиш, состоящий из кнопки включения справа и качельки управления громкости слева. Они все с текстурными насечками, хорошо определяемыми слепым методом.
Разъем USB-C по центру нижнего торца. Он защищен заглушкой, плотно прижимаемой к корпусу с целью предотвращения попадания воды. Аудиоразъема нет, но с учетом наличия защиты воды использование даже комплектных проводных наушников нецелесообразно.
На задней крышке зона со сканером отпечатка пальца. На касания реагирует точно, также можно воспользоваться разблокировкой через сканирование лица.
Блок основной камеры в металлической оправе, не выступает заметно за пределы основной плоскости. Три объектива и светодиодная вспышка.
В центре металлическая накладка с логотипом бренда. В общий внешний вид удачно вписана группа ярко-желтых вставок. С ними телефон заметнее в грязи и пыли.
Лицевая сторона защищена стеклом. Используется дисплей с каплевидным вырезом. Полезная площадь экрана большая.
Решетка динамика интегрирована в рамку корпуса. По громкости и качеству передачи звуков и голоса нареканий нет.
Использовали его для выполнения типовых рабочих задач. Проблем не было. Сенсорный слой на касания реагирует точно. Начинка Работает на базе платформы Helio P22. Несмотря на то что тут восемь ядер — это не игровое решение. Хватает их только для типовых сценариев, рабочих приложений, мессенджера и стабильной работы системы.
Доступны 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD и объемом до 256 Гбайт.
Основной модуль камеры 48 Мп, он дополнен двумя формальными: 5 и 0.3 Мп. В приложении есть ряд творческих режимов, включая украшение лица.
При хорошем освещении снимки получаются резкими. Автофокус ошибается редко.
Фронтальная камера упрощена, здесь теперь 8 Мп. Пойдет для удаленки и видеозвонков родственникам.
Видео пишет в разрешении Full HD.