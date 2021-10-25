Обзор Cubot King Kong 5. Смартфон для брутальных мужчин

В рамках «Лаборатории» мы проводили тесты защищенного смартфона с бесконтактными платежами и актуальным техническим оснащением, включая и экстремальный опыт с длительным нахождением Cubot King Kong 5 Pro в морозилке. Не так давно они представили облегченную версию смартфона, который сохранив общие особенности, но уменьшим объем памяти, упрощения по фронтальной камере, а также поставив аккумулятор с меньшей емкостью.

Комплектация

В официальном магазине он доступен за 140 евро без учета доставки, на 2 евро дешевле чем версия Pro.Упакован в коробку плоской формы с изображением телефона и данными по характеристикам. Комплект включает USB-кабель, аудиокабель, зарядное устройство и документацию.

Cubot King Kong 5 обзор

Внешний вид

Внешний вид не изменился. Он больше и толще чем большинство 6-дюймовых смартфонов.

На размеры повлияли дополнительные утолщения, смягчающие падения на боковую грань или при ударах краем.

Помимо улучшения защиты от механической защиты, есть защита от пыли воды. Сам производитель говорит о IP68, IP69K и MIL-STD-810.

Его можно топить, мыть под струей воды и снимать под водой. Для последнего сценария учтен момент с невозможностью работы сенсорного экрана при попадании воды, под управление затвором выведена дополнительная клавиша на боковой грани.

Отличный вариант не только для тех, кто снимает под водой, но и даже при обычной эксплуатации на улице. Удобнее, чем нажатие через интерфейс.

Есть у Cubot King Kong 5 и традиционный набор клавиш, состоящий из кнопки включения справа и качельки управления громкости слева. Они все с текстурными насечками, хорошо определяемыми слепым методом.

Разъем USB-C по центру нижнего торца. Он защищен заглушкой, плотно прижимаемой к корпусу с целью предотвращения попадания воды. Аудиоразъема нет, но с учетом наличия защиты воды использование даже комплектных проводных наушников нецелесообразно.

На задней крышке зона со сканером отпечатка пальца. На касания реагирует точно, также можно воспользоваться разблокировкой через сканирование лица.

Блок основной камеры в металлической оправе, не выступает заметно за пределы основной плоскости. Три объектива и светодиодная вспышка.

В центре металлическая накладка с логотипом бренда. В общий внешний вид удачно вписана группа ярко-желтых вставок. С ними телефон заметнее в грязи и пыли.

Лицевая сторона защищена стеклом. Используется дисплей с каплевидным вырезом. Полезная площадь экрана большая.

Экран

Решетка динамика интегрирована в рамку корпуса. По громкости и качеству передачи звуков и голоса нареканий нет.Cubot King Kong 5 для вывода изображения использует экран с диагональю 6.09 дюймов. Разрешение 720х1560 пикселей. На улице телефоном пользоваться можно, но тут не рекордный уровень яркости, в пике до 300 ppi.

Использовали его для выполнения типовых рабочих задач. Проблем не было. Сенсорный слой на касания реагирует точно. Начинка Работает на базе платформы Helio P22. Несмотря на то что тут восемь ядер — это не игровое решение. Хватает их только для типовых сценариев, рабочих приложений, мессенджера и стабильной работы системы.

Доступны 4 Гбайт оперативной и 32 Гбайт внутренней памяти. Поддерживаются карты памяти формата microSD и объемом до 256 Гбайт.

Связь

Аккумулятор

Поддерживает бесконтактные платежи. Google Pay работал без сбоев, в джунглях или при заезде на снежных склонах, телефоном можно будет оплатить горячий шоколад, без риска повреждения корпуса при падениях. Есть LTE, двухдиапазонныя Wi-Fi, Bluetooth. Не было проблем при использовании в качестве навигатора в машине, телефон долгое время использовался для вывода интерфейса Android Auto, включая поездки по межгороду.Емкость батареи уменьшилась, но общие показатели автономной работы остались хорошими. Встроенных 5000 мАч хватает на 8 часов с выставленным на максимальную яркость экраном. Быструю зарядку не поддерживает.

Камера

Основной модуль камеры 48 Мп, он дополнен двумя формальными: 5 и 0.3 Мп. В приложении есть ряд творческих режимов, включая украшение лица.

При хорошем освещении снимки получаются резкими. Автофокус ошибается редко.

Фронтальная камера упрощена, здесь теперь 8 Мп. Пойдет для удаленки и видеозвонков родственникам.

Тест камеры Cubot King Kong 5

Софт

Итоги

Видео пишет в разрешении Full HD.Установлена чистая операционная система Android 11 без сторонних включений и «подарков» от производителя. Чем заполнять ограниченный объем памяти будет решать сам владелец.Cubot King Kong 5 – как показала практика эксплуатации, даже после упрощений он сохранил хорошее техническое оснащение. Для тех, кто готов ограничиться 32 Гбайт памяти и не использует часто фронтальную камеру это хорошая возможность сэкономить. Есть все необходимое для повседневной эксплуатации, включая бесконтактные платежи.