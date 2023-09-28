Набор заплаток и сюжет для списанного корабля. Обзор Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Изначально заявленные дополнения к игре Cyberpunk 2077 в итоге растянулись на 3 года скандалов, исправления багов и сократились до одного DLC Phantom Liberty, но оставив за бортом владельцев консолей прошлого поколения, включая специальные издания консолей. Вместе с ним вышло и бесплатное обновление 2.0, которое должно вывести игру из статуса теста в релиз. Заслуживает ли дополнение внимания и насколько изменил патч игру, предлагаем обсудить в ходе обзора.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Начать прохождение дополнения можно как с персонажем, который уже был создан ранее и прошел большую часть основного сюжета, используя весь арсенал оружия, имплантов и умений, так и начав сразу только DLC. При этом в первом варианте, вместе с выходом патча 2.0, были сброшены все умения. Дерево умений было полностью переработано, добавлены новые пассивные способности в разные ветки. При этом увеличен и максимальный уровень, который можно будет затратить на подтягивание отдельных веток, в которых теперь доступ к умением ограничен и уровнем самой ветки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Добавлена новая ветка с прокачкой биочипа. Для нее нужно будет собирать специальные единицы, расположенные в терминалах Милитеха, а также частично получаемые во время сюжетных заданий. Здесь вариативности меньше, большинство из них заточено под использование клинков богомола и струны. Количество разбросанных по карте единиц рассчитано на полное открытие ветки.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Основные события игры и активности будут проходить на новой части карты – Песий город. По площади он в среднем соответствует любому из районов в городе, но появилась структура с несколькими уровнями по высоте, как многослойный пирог.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Главная нить сюжета будет связана со спасением президента и распутыванием политических интриг. Подготовлено как минимум 5 разных концовок, но все они к сожалению в своем роде драматические, Happy End для Ви не завезли. Помимо основного сюжета, есть несколько сайдквестов. В целом же на полное изучение нового контента уйдет около 7-8 неспешных часов времени.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Из заметных изменений в мире игры поменялось поведение полиции. Теперь игнорировать их наличие не получится, наезд на жителей города или перестрелки будут сопровождаться ростом уровня розыска, как в GTA, и на максимальном идет высадка четырех усиленных оперативников, которые даже при выборе легкого уровня сложности составят большую проблему для игрока.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

Но в целом же несмотря на заявления от разработчиков, мир также смотрится пустым и предсказуемым. Прописанные по локациям и времени падения грузов, которые происходят многократно после перезагрузок или возврата позже в эту точку. Находящиеся на прописанных местах терминалы с единицами для прокачки биочипа и в этом большая мира игры, возвращаться в него попросту неинтересно, это далеко не уровень Ведьмака 3 от той же студии.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty

На месте остались и баги. Несмотря на заявления по поводу релизной версии проекта, до нее еще далеко. За время прохождения за несколько часов можно столкнуться с несколькими вылетами игры, проваливанием персонажа за текстуры при выходе из машины, да и что говорить, висящие в воздухе жители, баг с заблокированным телефоном тянется уже с самого старта игры в 2020 году.

Cyberpunk 2077: Phantom Liberty обзор

Как итог, бесплатное и платное дополнения не стали заметным прорывом для Cyberpunk 2077, к сожалению к завершению проекта игра так и не пришла к отличному техническому состоянию. Это скорее набор заплаток, которые так долго здесь были необходимы для корабля который ко времени их выхода встал в сухой док для отправки в музей. Но при этом не можем похвалить сюжетную часть, здесь она сделана интересной и насыщенной, как и в основной части, с несколькими развилками. Мы со своей стороны получили удовольствие от повода вновь вернуться во вселенной игру, поставив на нем жирную точку.
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