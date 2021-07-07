Обзор DC Super Hero Girls: Teen Power. Девочки-супергероини на страже Nintendo Switch

Тематика супергероев актуальна сейчас как никогда – фильмы, игры, сериалы и мультфильмы про людей в обтягивающих костюмах выходят с завидной периодичностью. Иногда встречаются и довольно необычные сеттинги: только представьте, что омолодившиеся супергероини и суперзлодейки из DC Comics учатся в одной школе, в перерывах между подвигами решая типичные подростковые проблемы. Судя по рейтингам, данный мультик пришелся по вкусу и российскому зрителю: дети видят на экранах своих супергеройских сверстников, а взрослые – стеб над серьезными комиксами. Сериал отличается приятной графикой, легким сюжетом, большим количеством юмора и яркими персонажами. И вот без «объявления войны» и какой-либо рекламной компании, Nintendo выпустила игру по мотивам – DC Super Hero Girls: Teen Power, причем эксклюзивно для своей гибридной консоли.

Признаюсь, что по началу не ждал от проекта ничего хорошего: слабые поделки по следам успешных франшиз, к сожалению, не редкость, да и я не в том возрасте, чтобы фанатеть от игр про девочек-подростков. На деле же, Teen Power настолько меня захватила, что заставила не только пройти весь сюжет и наиграть дополнительных часов в постгейм, но и пересмотреть все сезоны упомянутого сериала.

С первых секунд игра бросает в гущу событий: район Хобс-Бэй в Метрополисе разрушается армией роботов, а нам предстоит, взяв под контроль сестру Супермена, остановить этот процесс, попутно осваиваясь с управлением. Наша подопечная довольно быстро расправляется с врагами в битемап-стиле, но город спасти так и не удается. Теперь главная задача – выяснить, кто стоит за нападением, а также помочь отстроить район.

Не давая вздохнуть, нас вновь отправляют на передовую: теперь геройствовать предстоит очаровательной Бэтгерл. Лишь завершив ее миссию, нам, наконец, представляют всю супергеройскую команду, но поиграть, к сожалению, дадут не за всех: помимо упомянутых выше персонажей, нам будет доступна Чудо-женщина, а позже присоединится и троица злодеек – Харли Квинн, Женщина-кошка и Звездный Сапфир. Единовременно, мы управляем лишь одним из персонажей.

Геймплей чередует обязательные миссии по спасению города от нашествий роботов, игрушек и прочей нечисти, с сайд квестами в открытом мире. Вначале локации довольно пустые и скучные, но с продвижением по сюжету количество и разнообразие дополнительных заданий быстро растет: то котенка нужно спасти или полетать по городу, собирая воздушные шарики, то бабушку перевести через дорогу или сфотографировать граффити.

Удивительно, но огромного указателя, который будет вести за ручку к цели, тут нет, и придется, как в старые добрые времена, самому обшаривать все окрестности в поисках предметов и решений головоломок, а ведь многие из них хорошо спрятаны. Ситуация осложняется еще и тем, что в режиме исследования нельзя пользоваться суперсилами.

Довольно быстро нам предоставляется доступ к разрушенному в начале игры району, где можно будет отстраивать новые здания. Еще тут есть встроенная социальная сеть, где нужно выкладывать интересные фото, собирать лайки и подписчиков, читать комментарии подруг, в которых нередко скрываются подсказки.

Боевая система довольно простая: серия из нескольких обычных ударов завершается более мощным, который повреждает всех врагов вокруг, даже тайминг соблюдать не нужно. Если получится увернуться от атаки противника в самый последний момент, то включится режим рапиды, в котором можно провести контратаку.

За удачное выполнение миссий, получаем звезды, которые можно тратить на прокачку персонажей. Просто пройти задание не составляет труда, но если хотите получить максимум награды, придется сильно попотеть. Улучшаются не только сила удара или здоровье, но и открываются различные уникальные способности и суперсилы: Супергерл учится замораживать всех вокруг и кидать огромные предметы, Харли может взорвать бомбу или полечить себя, а Бэтгерл начнет пользоваться крюком-кошкой и выпускать ракеты.

Весь этот арсенал способностей вносит значительное разнообразие в поединки, а многие задания будет намного легче выполнить каким-то конкретным персонажем. Помимо прокачки, можно также заняться шопингом, кастомизируя внешность подопечных различными предметами гардероба. Еще одно развлечение – поиск коллекционных хомяков.

Очарование игры держится, прежде всего, на харизматичных героинях: наблюдать за их повседневной жизнью и разыгрываемыми сценками очень забавно, тем более что все диалоги озвучены. Серьезностью и мрачностью, которые присущи вселенной DC, здесь даже не пахнет — во главу угла ставятся юмор и позитив. Говоря об игре, нельзя не упомянуть мимику Бэтгерл – эта девчонка настолько ярко выражает все свои эмоции, что обязательно вызовет улыбку. Графика красивая и опрятная: визуальный стиль «европейский чиби», аккуратно перенесенный в третье измерение, хорошо передает атмосферу оригинала.

Удивительно, как не примечательная с виду игра, может увлечь до самых финальных титров и даже после. DC Super Hero Girls: Teen Power – это доброе и легкое приключение, наполненное качественным юмором. Слагающие успеха просты: очаровательные героини со сверхспособностями, большое количество разнообразных заданий, милая графика, простая, но эффектная боевая система. Стоит также отметить возможность развития персонажей, поиск коллекционных предметов, магазин одежды и встроенную социальную сеть. Единственный серьезный минус заключается в полном отсутствии русской локализации, что может отпугнуть основную аудиторию проекта – детей.

Автор: Артем Костенко