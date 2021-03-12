Обзор DEEPCOOL CF120 Plus. Корпусные вентиляторы с подсветкой

Большинство продаваемых корпусов для получения хороших результатов по уровню быстродействия и низких рабочих температур требуют дополнительной установки вентиляторов или замены штатных. Тестируемый сегодня комплект DEEPCOOL CF120 Plus состоит из трех вентиляторов с ARGB-подсветкой.

Комплектация

К моменту публикации продажи уже стартовали. Средняя стоимость составляет 3 899 рублей.

Упакованы вентиляторы в общую коробку с ручкой для переноски. На боковой грани приведено изображение вентилятора и список поддерживаемых систем управления подсветкой. Есть подробная таблица с характеристиками.

Внешний вид

Комплект включает винты для фиксации в корпусе, хаб для линии подсветки, хаб для вентиляторов, контроллер подсветки, руководство пользователя и гарантийный талон.Это вентиляторы типоразмера 120 мм. Рамка из пластика черного цвета. Ушки крепления с расположенными под углом плоскостями.

Есть прорезиненные накладки в местах крепления, снижающих вибрацию при фиксации на стенке корпуса или радиаторе системы жидкостного охлаждения.

Крыльчатка выполнена из полупрозрачного пластика, выполняющего функцию светорассеивания. При работе подсветке заполняется вся площадь вентилятора за исключением рамок.

Отличием этой версии стало наличие кольцевых зон с подсветкой. Она повышает привлекательность внешнего вида.

От каждого DEEPCOOL CF120 Plus идут по два кабеля. Один отвечает за управление и работу подсветки, второй за вращение.

Для удобства монтажа в комплекте предусмотрели два отдельных разветвителя под каждый тип разъема. В хабе под подсветку доступны пять гнезд для подключения.

Далее он в свою очередь подключается к кабелю с 5V ARGB для подключения к материнской плате или через комплектный контроллер с набором клавиш для переключения эффектов.

Он в свою очередь запитывается от SATA линии блока питания. Минусом такого способа является сложность с доступом к блоку управления в закрытом корпуса. Вариант с подключением к материнской плате оптимален, позволяя не только получить удобный способ управления, но и синхронизацию.

Оснащается гидродинамическим подшипником. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту. Воздушный поток 52,5 CFM.

Данные вентиляторы можно использовать как корпусные, так и для монтажа на радиатор жидкостного охлаждения.

Тесты

Итоги по DEEPCOOL CF120 Plus

DEEPCOOL CF120 Plus – при своей невысокой стоимости предлагает высокую производительности и низкий уровень шума на начальных и средних оборотах. Ее ключевой особенностью стала адресная подсветка с возможностью синхронизации. Комплектный контроллер для независимого управления эффектами, антивибрационные накладки. Не устроить может заметное повышение шума при выходе на максимальные обороты.