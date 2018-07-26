Обзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHD

2018-07-26, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DELL UltraSharp U2518D; [234]
Тестируемый сегодня монитор DELL UltraSharp U2518D ориентирован на профессиональный сегмент. Это модель оснащена 25-дюймовый IPS матрицей с WQHD-разрешением. Одной из особенностей стали программная симуляция вывода контента HDR10 и 99% цветовой охват пространства sRGB. Рассматривать его можно и в качестве домашнего монитора, как показала практика эксплуатации, такое разрешение обеспечивает оптимальный баланс между визуальным восприятием интерфейса и картинки в целом, а также создаваемой нагрузки на систему.

DELL U2518D

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.

Комплектация

Поставляется DELL U2518D в массивной коробке с изображениями монитора в нескольких ракурсах и данные по техническим характеристикам. Внутри монитор покупатель в разобранной виде, будет необходимо самостоятельно установить подставку.

DELL U2518D

Комплект скромный включает DisplayPort кабель, силовой провод, техническую документацию и диск с ПО.

DELL U2518D

Внешний вид

Визуально DELL U2518D повторяет рассмотренный ранее DELL U3417W. Строгий дизайн без декоративного обвеса.

DELL U2518D

Лицевая сторона - черная, тыловая окрашена в серый цвет. По центру ножки красуется логотип производителя.

DELL U2518D

Сама подставка прямоугольной формы с возможностью поворота центральной колонны относительно точки крепления.

DELL U2518D

DELL U2518D

Предусмотрены возможности изменения угла наклона и высоты панели. Эргономика отличная. Поддерживается портретный режим.

DELL U2518D

Сняв с подставки его можно будет установить на VESA-100 кронштейн. В нижней части опорной стойки отверстие, используемое под организацию аккуратной укладки кабелей.

DELL U2518D

Лицевая панель с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект визуально не заметен.

DELL U2518D

Подавать изображение в DELL U2518D можно через HDMI, DisplayPort, miniDP. Есть вход под наушники.

DELL U2518D

Для задействования трех скоростных USB нужно будет подключить монитор дополнительным кабелем. Эти разъемы пригодятся при ограниченном количестве портов на ПК или ноутбуке, а также быстрому доступу под внешние накопители и периферию.

DELL U2518D

Элементы управления монитора расположены на нижнем торце справа. Здесь же круглая кнопка включения с подсветкой.

DELL U2518D

Претензий по качеству сборки, используемым материалам и дизайну нет.

DELL U2518D

Настройки

Активируется OSD меню нажатием на одну из кнопок. Выводятся подсказки на экран, упрощающие поиск нужной кнопки.

DELL U2518D

Пользователь сможет выбрать пресет под разные сценарии работы. Задать цветовую температуру, откорректировать баланс, выставить яркость и контраст.

DELL U2518D

DELL U2518D

В отдельном разделе расположены пункты по активации программного HDR.

DELL U2518D

Тесты DELL U2518D

Яркость максимальная

DELL U2518D - 353 cd/m2

Яркость минимальная

DELL U2518D - 0.33 cd/m2

Расхождение яркости

Изменение яркости под углом 45 градусов DELL U2518D – 47%

Температура цвета

DELL U2518D – 6395K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.

Отклонение цвета от эталона

DELL U2518D – 105K

Задержка DELL U2518D

Задержка, светлые тона – 7.5ms
Задержка, темные тона – 18.1ms

Итоги по DELL U2518D

Золото. Выбор редакции MegaObzorDELL U2518D порадовал строгим дизайном с узкими рамками, качественной сборкой, эргономичной подставкой, поддержкой VESA, удобным управлением, количеством разъемов, широким диапазоном регулировки яркости, отсутствием ШИ-модуляции, широкими углами обзора, правильной цветопередачей, отсутствием кристаллического эффекта. Не устроить в нем могут зоны с неравномерной подсветкой по периметру, Glow-эффект.
DELL U2518D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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