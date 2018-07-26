Обзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHD

Тестируемый сегодня монитор DELL UltraSharp U2518D ориентирован на профессиональный сегмент. Это модель оснащена 25-дюймовый IPS матрицей с WQHD-разрешением. Одной из особенностей стали программная симуляция вывода контента HDR10 и 99% цветовой охват пространства sRGB. Рассматривать его можно и в качестве домашнего монитора, как показала практика эксплуатации, такое разрешение обеспечивает оптимальный баланс между визуальным восприятием интерфейса и картинки в целом, а также создаваемой нагрузки на систему.

Комплектация

К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется DELL U2518D в массивной коробке с изображениями монитора в нескольких ракурсах и данные по техническим характеристикам. Внутри монитор покупатель в разобранной виде, будет необходимо самостоятельно установить подставку.

Комплект скромный включает DisplayPort кабель, силовой провод, техническую документацию и диск с ПО.

Внешний вид

Визуально DELL U2518D повторяет рассмотренный ранее DELL U3417W. Строгий дизайн без декоративного обвеса.

Лицевая сторона - черная, тыловая окрашена в серый цвет. По центру ножки красуется логотип производителя.

Сама подставка прямоугольной формы с возможностью поворота центральной колонны относительно точки крепления.

Предусмотрены возможности изменения угла наклона и высоты панели. Эргономика отличная. Поддерживается портретный режим.

Сняв с подставки его можно будет установить на VESA-100 кронштейн. В нижней части опорной стойки отверстие, используемое под организацию аккуратной укладки кабелей.

Лицевая панель с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект визуально не заметен.

Подавать изображение в DELL U2518D можно через HDMI, DisplayPort, miniDP. Есть вход под наушники.

Для задействования трех скоростных USB нужно будет подключить монитор дополнительным кабелем. Эти разъемы пригодятся при ограниченном количестве портов на ПК или ноутбуке, а также быстрому доступу под внешние накопители и периферию.

Элементы управления монитора расположены на нижнем торце справа. Здесь же круглая кнопка включения с подсветкой.

Претензий по качеству сборки, используемым материалам и дизайну нет.

Настройки

Активируется OSD меню нажатием на одну из кнопок. Выводятся подсказки на экран, упрощающие поиск нужной кнопки.

Пользователь сможет выбрать пресет под разные сценарии работы. Задать цветовую температуру, откорректировать баланс, выставить яркость и контраст.

В отдельном разделе расположены пункты по активации программного HDR.

Тесты DELL U2518D

Яркость максимальная

Яркость минимальная

Расхождение яркости

Температура цвета

Отклонение цвета от эталона

Задержка DELL U2518D

Итоги по DELL U2518D

DELL U2518D - 353 cd/m2DELL U2518D - 0.33 cd/m2Изменение яркости под углом 45 градусов DELL U2518D – 47%DELL U2518D – 6395KДанные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.DELL U2518D – 105KЗадержка, светлые тона – 7.5msЗадержка, темные тона – 18.1msDELL U2518D порадовал строгим дизайном с узкими рамками, качественной сборкой, эргономичной подставкой, поддержкой VESA, удобным управлением, количеством разъемов, широким диапазоном регулировки яркости, отсутствием ШИ-модуляции, широкими углами обзора, правильной цветопередачей, отсутствием кристаллического эффекта. Не устроить в нем могут зоны с неравномерной подсветкой по периметру, Glow-эффект.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".