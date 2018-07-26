Обзор DELL UltraSharp U2518D. 25-дюймовый IPS-монитор с WQHD

Тестируемый сегодня монитор DELL UltraSharp U2518D ориентирован на профессиональный сегмент. Это модель оснащена 25-дюймовый IPS матрицей с WQHD-разрешением. Одной из особенностей стали программная симуляция вывода контента HDR10 и 99% цветовой охват пространства sRGB. Рассматривать его можно и в качестве домашнего монитора, как показала практика эксплуатации, такое разрешение обеспечивает оптимальный баланс между визуальным восприятием интерфейса и картинки в целом, а также создаваемой нагрузки на систему.
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Задержка, темные тона – 18.1ms
DELL U2518D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
К моменту публикации он находится в широком доступе в российских магазинах, список предложений представлен в таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.
КомплектацияПоставляется DELL U2518D в массивной коробке с изображениями монитора в нескольких ракурсах и данные по техническим характеристикам. Внутри монитор покупатель в разобранной виде, будет необходимо самостоятельно установить подставку.
Комплект скромный включает DisplayPort кабель, силовой провод, техническую документацию и диск с ПО.
Внешний видВизуально DELL U2518D повторяет рассмотренный ранее DELL U3417W. Строгий дизайн без декоративного обвеса.
Лицевая сторона - черная, тыловая окрашена в серый цвет. По центру ножки красуется логотип производителя.
Сама подставка прямоугольной формы с возможностью поворота центральной колонны относительно точки крепления.
Предусмотрены возможности изменения угла наклона и высоты панели. Эргономика отличная. Поддерживается портретный режим.
Сняв с подставки его можно будет установить на VESA-100 кронштейн. В нижней части опорной стойки отверстие, используемое под организацию аккуратной укладки кабелей.
Лицевая панель с полуматовым покрытием. Кристаллический эффект визуально не заметен.
Подавать изображение в DELL U2518D можно через HDMI, DisplayPort, miniDP. Есть вход под наушники.
Для задействования трех скоростных USB нужно будет подключить монитор дополнительным кабелем. Эти разъемы пригодятся при ограниченном количестве портов на ПК или ноутбуке, а также быстрому доступу под внешние накопители и периферию.
Элементы управления монитора расположены на нижнем торце справа. Здесь же круглая кнопка включения с подсветкой.
Претензий по качеству сборки, используемым материалам и дизайну нет.
НастройкиАктивируется OSD меню нажатием на одну из кнопок. Выводятся подсказки на экран, упрощающие поиск нужной кнопки.
Пользователь сможет выбрать пресет под разные сценарии работы. Задать цветовую температуру, откорректировать баланс, выставить яркость и контраст.
В отдельном разделе расположены пункты по активации программного HDR.
Тесты DELL U2518D
Яркость максимальнаяDELL U2518D - 353 cd/m2
Яркость минимальнаяDELL U2518D - 0.33 cd/m2
Расхождение яркостиИзменение яркости под углом 45 градусов DELL U2518D – 47%
Температура цветаDELL U2518D – 6395K
Данные получены в стандартном режиме при яркости 100 и контрасте 50.
Отклонение цвета от эталонаDELL U2518D – 105K
Задержка DELL U2518DЗадержка, светлые тона – 7.5ms
Задержка, темные тона – 18.1ms
Итоги по DELL U2518DDELL U2518D порадовал строгим дизайном с узкими рамками, качественной сборкой, эргономичной подставкой, поддержкой VESA, удобным управлением, количеством разъемов, широким диапазоном регулировки яркости, отсутствием ШИ-модуляции, широкими углами обзора, правильной цветопередачей, отсутствием кристаллического эффекта. Не устроить в нем могут зоны с неравномерной подсветкой по периметру, Glow-эффект.
DELL U2518D получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".