Обзор DELL Vostro 5471. Ноутбук для дома и офиса

Продолжая изучение ноутбуков, построенных на базе нового поколения процессоров Intel, в центре нашего внимания новый DELL Vostro 5471. Новинка оснащена восьмым поколением Intel Core i5/Core i7 и дискретной графикой AMD Radeon. Изображение выводится на 14-дюймовый экран с Full HD разрешением. Эта модель уже появилась в ключевых российских магазинах.

Комплектация

Список предложений, по традиции, представлен в сводной таблице, составленной на основе данных сервиса Яндекс.Маркет.Поставляется машина в коробке из неокрашенного картона с минималистичным оформлением. Внутри ноутбук зафиксирован в подложку из вторичнопереработанного картона. В комплект входит блок питания, руководство пользователя и гарантийный талон.

Внешний вид

Dell умеет создавать красивые и стильные ноутбуки. DELL Vostro 5471 не стал исключением, вышел он в золотистой и темно-синей окраске корпуса.

Основу корпуса составляет алюминиевый сплав, придающий жесткость конструкции и благородность. Сборка соответствует моделям премиального уровня.

Ноутбук достаточно легкий, вес без зарядного устройства. Позволяя рассматривать его для деловых поездок и путешествий.

К спорным моментам, влияющим на эргономику, отнесем острую лицевую грань, при размещении его на коленях она создает неприятные тактильные ощущения.

По центру крышки нанесен логотип производителя без подсветки. В этой модели используется шарнирный механизм, требующий небольшое усилие при открытии крышки.

Угол открытия ограничен. После выбора необходимого положения экрана, он в последующем не смещается при переносе ноутбука с места на место. При максимальном открытии крышка не влияет негативно на устойчивость размещения.Экран у DELL Vostro 5471 с традиционной шириной рамок. На верхней рамке по центру выведена веб-камера. Снизу хромированный логотип производителя.Половину основного блока занимает клавиатура с низкопрофильными клавишами. Есть подсветка, но, как и в рассмотренном ранее DELL XPS 13 9370 , она недостаточно яркая.

Тачпад выведен по центру. Поверхность его матовая, скольжение не затруднительно. Левая и правая кнопка мышки расположены в нижней её зоне.

На правой грани выведены два скоростных USB 3.0, сетевая розетка, картридер под SD-карточки, замок Кенсингтона.

Экран

Слева USB Type-C, HDMI, спаренный аудиоразъем 3.5мм и гнездо зарядного устройства.DELL Vostro 5471 получил 14-дюймовый экран с Full HD разрешением. Присутствует антибликовое покрытие. Углы обзора в этой модели ограничены. Цветопередача настроена хорошо. Экран не поддерживает сенсорное управление.

Начинка

Аккумулятор

Итоги по DELL Vostro 5471

Эта модель доступна в двух модификациях в зависимости от установленного в ней процессора: Core i5 8250U / Core i7 8550U. Объем оперативной памяти варьируется от 4 до 8 Гбайт. Её можно будет увеличить самостоятельно до 32 Гбайт.Есть версии с дискретной графикой AMD Radeon 530 или встроенной от Intel. Объем и тип жесткого диска также варьируется.Установлен модуль двухдиапазонного Wi-Fi. Bluetooh 4.1. Есть возможность проводного подключение по сетевому гигабитному разъему.Внутри корпуса скрывается батарейка с емкостью 4400 мАч. Объем скромный, при полной нагрузке системе зарядку DELL Vostro 5471 потребует уже через полтора часа. В поездках стоит позаботиться о наличии под рукой свободной розетки.DELL Vostro 5471 станет хорошим вариантом в качестве ноутбука для ежедневной эксплуатации в домашних или офисных условиях. Стильный корпус, привлекательное внутреннее оснащение, набор разъемов для подключения внешней периферии без переходников. Не понравится может невысокие показатели автономной работы и посредственное качество экрана.