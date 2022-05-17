Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц

Упакован в коробку из картона со схематичным изображением монитора и данными по его ключевым характеристикам. Комплект включает подставку, силовой кабель, HDMI, руководство пользователя и гарантийный талон.
Выполнена из металла черного цвета. Выглядит агрессивно за счет направленных в сторону лучей.
Стоит на ней устойчиво, но ее эргономика ограничена только наклоном вперед и назад. Высота размещения не меняется. Также можно будет установить его на VESA-кронштейн 75х75.
Интерфейсная панель DIGMA DM-MONG2410 включает следующим набор разъемов: два HDMI, DisplayPort и VGA, выход на акустику и гнездо питания. Передавать изображение можно будет не только с современных видеокарт, но и устаревших.
Есть встроенные динамики. Тут стереопара с мощностью 3 Вт у каждого. Звук не идеален, но вполне закрывает задачи воспроизведения во время работы. В играх же оптимальнее использовать наушники.
«Игровой» характер также в нем выдает ярко-красная нижняя рамка. И несмотря на невысокую стоимость, у этого монитора узкие боковые рамки.
Он хорошо подходит для сеттинга из нескольких панелей на одном рабочем месте. В таком случае будут минимальные границы в зонах перехода.
Управляется при помощи пяти механических кнопок на нижней грани. Процесс взаимодействия реализован интуитивно.
Блок питания внутренний. Сам корпус тонкий, утолщение только в нижней части. Качество сборки у корпуса высокое.
Оснащен DIGMA DM-MONG2410 матрицей IPS с максимальным уровнем яркости до 250 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади.
Частота обновления 165 Гц. Проблем с выводом изображения замечено не было, как и битых пикселей. Поддерживает технологию синхронизации FreeSync.
В ходе эксплуатации подключали к нему настольный ПК с видеокартой GeForce RTX 3080 и игровую консоль Xbox Series S.
Изменить цветопередачу.
Задать общие настройки системы, громкость акустики.
Активация LowBlue и FreeSync.