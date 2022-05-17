Обзор DIGMA DM-MONG2410. Игровой 24-дюймовый IPS-монитор с 165 Гц

Геймеры, особенно отдающие предпочтение сетевым шутерам, чаще всего делают выбор в пользу мониторов с диагональю 24-дюйма. Такая площадь позволяет эффективно контролировать движения противников и вовремя предпринимать решения. Этим требования удовлетворяет DIGMA DM-MONG2410 с матрицей IPS, разрешением Full HD и частотой обновления 165 Гц.

Комплектация

Упакован в коробку из картона со схематичным изображением монитора и данными по его ключевым характеристикам. Комплект включает подставку, силовой кабель, HDMI, руководство пользователя и гарантийный талон.

DIGMA DM-MONG2410 обзор

Внешний вид

Перед началом эксплуатации проводится сборка подставки. Состоит она из основания и стойки. Все необходимое есть в комплекте.

Выполнена из металла черного цвета. Выглядит агрессивно за счет направленных в сторону лучей.

Стоит на ней устойчиво, но ее эргономика ограничена только наклоном вперед и назад. Высота размещения не меняется. Также можно будет установить его на VESA-кронштейн 75х75.

Интерфейсная панель DIGMA DM-MONG2410 включает следующим набор разъемов: два HDMI, DisplayPort и VGA, выход на акустику и гнездо питания. Передавать изображение можно будет не только с современных видеокарт, но и устаревших.

Есть встроенные динамики. Тут стереопара с мощностью 3 Вт у каждого. Звук не идеален, но вполне закрывает задачи воспроизведения во время работы. В играх же оптимальнее использовать наушники.

«Игровой» характер также в нем выдает ярко-красная нижняя рамка. И несмотря на невысокую стоимость, у этого монитора узкие боковые рамки.

Он хорошо подходит для сеттинга из нескольких панелей на одном рабочем месте. В таком случае будут минимальные границы в зонах перехода.

Управляется при помощи пяти механических кнопок на нижней грани. Процесс взаимодействия реализован интуитивно.

Блок питания внутренний. Сам корпус тонкий, утолщение только в нижней части. Качество сборки у корпуса высокое.

Оснащен DIGMA DM-MONG2410 матрицей IPS с максимальным уровнем яркости до 250 кд/м2. Подсветка равномерна по всей площади.

Частота обновления 165 Гц. Проблем с выводом изображения замечено не было, как и битых пикселей. Поддерживает технологию синхронизации FreeSync.

В ходе эксплуатации подключали к нему настольный ПК с видеокартой GeForce RTX 3080 и игровую консоль Xbox Series S.

Настройки

При выводе меню выводится ключевая информация по разрешению, частоте обновления, яркости и контрасту, а также статусу адаптивной синхронизации. Доступны опции по корректировке общих параметров изображения.

Изменить цветопередачу.

Задать общие настройки системы, громкость акустики.

Активация LowBlue и FreeSync.

Тесты

Итоги

DIGMA DM-MONG2410 – игровой 24-дюймовый монитор с IPS-матрицей, поддерживающий частоту обновления 165 Гц. К плюсам отнесем хороший набор интерфейсных разъемов, узкие боковые рамки, детальные настройки, равномерная подсветка, LowBlue, встроенная акустика. Не устроить могут ограниченные регулировки комплектной подставки.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".