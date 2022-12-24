Обзор DOG'S DONUTS. Недорогая головоломка с 40 яровнями…

В турецком PlayStation Store она доступна за 38 лир. Мы ее прошли до платинового трофея, занял весь процесс около 3 часов.
Про сюжет в головоломках речь чаще всего не идет. Основа — это поиск решения задач, от этих основ игра не отходит. Перед игроком ставится задача накормить хаски пятью пончиками, мешает этому препятствия и зоны с шипами.
Сама DOG'S DONUTS состоит из 40 уровней. Первые 12 идут в виде ознакомления с особенностями использования доступных тут инструментов. Это батуты, лопата, дрон, вентилятор и отражатель, и пинающий ботинок.
Полной свободы в решении уровня нет, предоставляется ограниченное количество видов инструментов и работать нужно именно с этим. За счет этого подход к решению будет меняться. Отметим отсутствие явных повторов, есть разнообразие.