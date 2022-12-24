Обзор DOG'S DONUTS. Недорогая головоломка с 40 яровнями

Сегодня мы рассмотрим головоломку DOG'S DONUTS, доступную на консолях Nintendo, PlayStation и Xbox. В игре предлагается пройти 40 различных уровней, накормив милую собаку хаски пончиками, используя доступные элементы, избегая препятствия и опасности.

DOG'S DONUTS

В турецком PlayStation Store она доступна за 38 лир. Мы ее прошли до платинового трофея, занял весь процесс около 3 часов.

DOG'S DONUTS

Сюжет

DOG'S DONUTS

Про сюжет в головоломках речь чаще всего не идет. Основа — это поиск решения задач, от этих основ игра не отходит. Перед игроком ставится задача накормить хаски пятью пончиками, мешает этому препятствия и зоны с шипами.

DOG'S DONUTS

Сама DOG'S DONUTS состоит из 40 уровней. Первые 12 идут в виде ознакомления с особенностями использования доступных тут инструментов. Это батуты, лопата, дрон, вентилятор и отражатель, и пинающий ботинок.

DOG'S DONUTS

Полной свободы в решении уровня нет, предоставляется ограниченное количество видов инструментов и работать нужно именно с этим. За счет этого подход к решению будет меняться. Отметим отсутствие явных повторов, есть разнообразие.

DOG'S DONUTS

Графика

Выполнена в пиксельном графике. Она простая, преобладают мягкие оттенки и цвета. Прохождение сопровождается однообразной музыкой.

DOG'S DONUTS

DOG'S DONUTS обзор

Итоги

DOG'S DONUTS – недорогая головоломка на один вечер с бонусом в виде платинового трофея или 100% прохождения. 40 уровней с разным набором инструментов, простая пиксельная графика и незамысловатая музыка.
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