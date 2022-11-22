Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700

Башенная система охлаждения DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS, изучаемая сегодня, поддерживает новые сокеты AMD AM5 и Intel LGA1700, а также все ранее вышедшие. С учетом же заявленного TDP в 220 Вт он справится и с новыми процессорами, поддерживающими проведение ручного разгона.

Комплектация

Приобрести его в российских магазинах можно за 3100 рублей.Комплект его включает опорную пластину, усиливающую пластину, набор крепежа, кабель для спаренного подключения вентиляторов и инструкцию по сборке. Термопаста изначально нанесена на контактную пластину. Собрано все это в коробке с изображением системы и данными по ее техническим характеристикам.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS обзор

Внешний вид

Система изначально поставляется в собранном состоянии. Вентиляторы установлены с двух сторон радиатора.

Для крепления используются металлические скобы. Они, как и вся конструкция, окрашены в черный цвет.

В таком цветовом исполнении выглядит система премиально. Отлично смотрится во время сборки, даже без элементов с подсветкой.

Отсутствуют броские элементы, выделяется только слегка заметный рисунок в виде сетки на пластиковой накладке и компактный логотип бренда.

Конструкция у DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS односекционная. Высота системы составляет 155 мм, совместимо с большинством корпусов.

Боковые грани у радиатора вырезаны в виде шахматной доски. Такое исполнение позволяет снизить сопротивление воздуха и повысить эффективность отвода тепла, на фоне снижения шума.

Пронизывают пластины четыре медные трубки. Они также окрашены в черный цвет, не выделяются из общей конструкции.

В районе контактной пластины они опрессованы и сошлифованы, осуществляя прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. В верхней части зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами. Как и ранее говорили, на поверхность основания равномерно нанесен слой термопасты. До проведения монтажа он защищен пластиковой крышкой.

Комплектуется DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS двумя вентиляторами FC120P диаметром 120 мм с регулируемой скоростью вращения до 1650 оборотов в минуту.

Рамка и лопасти черного цвета. На боковые углы нанесены резиновые антивибрационные накладки. Есть пометки по направлению движения воздуха, используемые для правильной ориентации при фиксации на радиаторе.

Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым PWM коннектором. В комплекте есть переходник для спаренного подключения к одному разъему на материнской плате.

Сборка

Сборка и установка системы охлаждения проходила на материнской плате с сокетом LGA 1700. В ближайшем будущем проведем отдельную сборку с сокетом AM5. Общий список включает следующие сокеты: AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM5.

Для всех них есть все необходимое для проведения сборки, включая нанесенный слой термопасты. Ознакомиться с шагами можно в комплектной инструкции.

Для начала идет фиксация опорной пластины на материнской плате, которая в последующем будет использоваться для крепления радиатора с предварительно снятыми вентиляторами.

Сборка проходит быстро. Система совместима с оперативной памятью с высокими радиаторами.

Тесты

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS тестировался с процессором Intel Core i5-12600K, разогнанным по P-ядрам до частоты 5000 МГц и Е-ядрам до 4000 МГц.

Синтетическая нагрузка по CPU/FPU создавалась в корпусе с закрытой крышкой. Температура держалась на уровне 83 градусов.

Итоги

Также провели замер уровня шума с открытой крышкой на расстоянии 50 сантиметров.DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS – башенная система охлаждения с двумя вентиляторам с элегантным внешним исполнением в черном цвете. При низком уровне шума она демонстрирует хорошую эффективность отвода тепла. Станет хорошим выбором для AMD Ryzen 5 и Intel Core i5 с разгоном или Core i7 без разгона. Совместима с высокой оперативной памятью, простая сборка, преднанесённая термопаста.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".