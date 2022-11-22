Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700

Башенная система охлаждения DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS, изучаемая сегодня, поддерживает новые сокеты AMD AM5 и Intel LGA1700, а также все ранее вышедшие. С учетом же заявленного TDP в 220 Вт он справится и с новыми процессорами, поддерживающими проведение ручного разгона.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Приобрести его в российских магазинах можно за 3100 рублей.

Комплектация

Комплект его включает опорную пластину, усиливающую пластину, набор крепежа, кабель для спаренного подключения вентиляторов и инструкцию по сборке. Термопаста изначально нанесена на контактную пластину. Собрано все это в коробке с изображением системы и данными по ее техническим характеристикам.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS обзор

Внешний вид

Система изначально поставляется в собранном состоянии. Вентиляторы установлены с двух сторон радиатора.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Для крепления используются металлические скобы. Они, как и вся конструкция, окрашены в черный цвет.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

В таком цветовом исполнении выглядит система премиально. Отлично смотрится во время сборки, даже без элементов с подсветкой.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Отсутствуют броские элементы, выделяется только слегка заметный рисунок в виде сетки на пластиковой накладке и компактный логотип бренда.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Конструкция у DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS односекционная. Высота системы составляет 155 мм, совместимо с большинством корпусов.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Боковые грани у радиатора вырезаны в виде шахматной доски. Такое исполнение позволяет снизить сопротивление воздуха и повысить эффективность отвода тепла, на фоне снижения шума.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Пронизывают пластины четыре медные трубки. Они также окрашены в черный цвет, не выделяются из общей конструкции.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

В районе контактной пластины они опрессованы и сошлифованы, осуществляя прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. В верхней части зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами. Как и ранее говорили, на поверхность основания равномерно нанесен слой термопасты. До проведения монтажа он защищен пластиковой крышкой.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Комплектуется DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS двумя вентиляторами FC120P диаметром 120 мм с регулируемой скоростью вращения до 1650 оборотов в минуту.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Рамка и лопасти черного цвета. На боковые углы нанесены резиновые антивибрационные накладки. Есть пометки по направлению движения воздуха, используемые для правильной ориентации при фиксации на радиаторе.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым PWM коннектором. В комплекте есть переходник для спаренного подключения к одному разъему на материнской плате.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Сборка

Сборка и установка системы охлаждения проходила на материнской плате с сокетом LGA 1700. В ближайшем будущем проведем отдельную сборку с сокетом AM5. Общий список включает следующие сокеты: AM4, LGA 1150, LGA 1151, LGA 1155, LGA 1156, LGA 1200, LGA 1700, AM5.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Для всех них есть все необходимое для проведения сборки, включая нанесенный слой термопасты. Ознакомиться с шагами можно в комплектной инструкции.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Для начала идет фиксация опорной пластины на материнской плате, которая в последующем будет использоваться для крепления радиатора с предварительно снятыми вентиляторами.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Сборка проходит быстро. Система совместима с оперативной памятью с высокими радиаторами.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Тесты

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS тестировался с процессором Intel Core i5-12600K, разогнанным по P-ядрам до частоты 5000 МГц и Е-ядрам до 4000 МГц.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Синтетическая нагрузка по CPU/FPU создавалась в корпусе с закрытой крышкой. Температура держалась на уровне 83 градусов.

DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS

Также провели замер уровня шума с открытой крышкой на расстоянии 50 сантиметров.

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool AK400 ZERO DARK PLUS – башенная система охлаждения с двумя вентиляторам с элегантным внешним исполнением в черном цвете. При низком уровне шума она демонстрирует хорошую эффективность отвода тепла. Станет хорошим выбором для AMD Ryzen 5 и Intel Core i5 с разгоном или Core i7 без разгона. Совместима с высокой оперативной памятью, простая сборка, преднанесённая термопаста.
DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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