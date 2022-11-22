Обзор DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS. Тихое охлаждение для AM5 и LGA1700

Приобрести его в российских магазинах можно за 3100 рублей.
Для крепления используются металлические скобы. Они, как и вся конструкция, окрашены в черный цвет.
В таком цветовом исполнении выглядит система премиально. Отлично смотрится во время сборки, даже без элементов с подсветкой.
Отсутствуют броские элементы, выделяется только слегка заметный рисунок в виде сетки на пластиковой накладке и компактный логотип бренда.
Конструкция у DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS односекционная. Высота системы составляет 155 мм, совместимо с большинством корпусов.
Боковые грани у радиатора вырезаны в виде шахматной доски. Такое исполнение позволяет снизить сопротивление воздуха и повысить эффективность отвода тепла, на фоне снижения шума.
Пронизывают пластины четыре медные трубки. Они также окрашены в черный цвет, не выделяются из общей конструкции.
В районе контактной пластины они опрессованы и сошлифованы, осуществляя прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. В верхней части зафиксирована крепежная пластина с подпружиненными винтами. Как и ранее говорили, на поверхность основания равномерно нанесен слой термопасты. До проведения монтажа он защищен пластиковой крышкой.
Комплектуется DeepCool AK400 ZERO DARK PLUS двумя вентиляторами FC120P диаметром 120 мм с регулируемой скоростью вращения до 1650 оборотов в минуту.
Рамка и лопасти черного цвета. На боковые углы нанесены резиновые антивибрационные накладки. Есть пометки по направлению движения воздуха, используемые для правильной ориентации при фиксации на радиаторе.
Подключаются при помощи кабеля с 4-пиновым PWM коннектором. В комплекте есть переходник для спаренного подключения к одному разъему на материнской плате.
Для всех них есть все необходимое для проведения сборки, включая нанесенный слой термопасты. Ознакомиться с шагами можно в комплектной инструкции.
Для начала идет фиксация опорной пластины на материнской плате, которая в последующем будет использоваться для крепления радиатора с предварительно снятыми вентиляторами.
Сборка проходит быстро. Система совместима с оперативной памятью с высокими радиаторами.
Синтетическая нагрузка по CPU/FPU создавалась в корпусе с закрытой крышкой. Температура держалась на уровне 83 градусов.
Также провели замер уровня шума с открытой крышкой на расстоянии 50 сантиметров.