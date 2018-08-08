Обзор DeepCool Castle 240 RGB. Эффективная и яркая СЖО

Одним из ярких релизов лета 2018 года стал анонс обновления линейки СЖО CASTLE, одним из изменений стала пиксельная многозонная подсветка. Поддерживается взаимодействие с материнскими платами ASUS и Gigabyte. На данный момент времени пользователи могут выбрать между радиатором типоразмера 240 и 280 мм. Изучать мы будем на примере DeepCool Castle 240 RGB, это наиболее распространенные габариты с широкой совместимостью.

DeepCool Castle 240 RGB обзор

К моменту публикации продажи системы в России еще не стартовали, отталкиваться будем от рекомендованной стоимости в 110 долларов.

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией и списком поддерживаемых сокетов, в частности поддерживаются AMD ThreadRipper, Intel Skylake-X и Kaby Lake-X. Комплект включает весь необходимый крепеж, винты, заглушки, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, контроллер управления подсветкой, разветвитель питания, пластиковые стяжки, липкую ленту, руководство по сборке и гарантийный талон.

Внешний вид

DeepCool Castle 240 RGB заметно отличается от Deepcool CAPTAIN 240EX RGB внешним видом помпы. Выполнена она в форме цилиндра с зеркальной крышкой.

Основание медное. Поверхность ровная, без выступов. По периметру крепежные винты, расположены они ниже основной плоскости.

Площадь контакта большая. Используется керамический подшипник с ресурсом в 160 тысяч часов.

Соединительные трубки выполнены из резины, есть защитная тканевая оплетка. Концы опрессованы, обслуживание в ходе эксплуатации не требуется. Они устойчивы к излому и перегибу.

В районе радиатора они подключаются под углом в 90 градусов. Места выхода усилены. 240 мм радиатор выполнен из алюминия. 12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.

Помпа DeepCool Castle 240 RGB потребует подключения двух отдельных линий. Одна отвечает за питание помпы, вторая дает питание и управление подсветкой.

Такой же набор кабелей у каждого из двух вентиляторов. Для удобства и отсутствия проблем с подключением в комплекте есть необходимый комплект проводов и разветвителей.

Отдельная линия под подсветку дает возможность детальной настройки и выбора эффектов. Есть возможность выбора между комплектным адаптером, получающим питание от SATA-линии, и прямым подключением к материнской плате.

Подсвечивается в этой СЖО верхняя крышка и оба вентилятора. Есть несколько предустановленных эффектов и сценариев. Выглядит потрясающе.

Комплектные вентиляторы с резиновыми уплотнителями по углам. Лопасти с дополнительными насечками, повышающими эффективность и снижающими уровень шума.

Сборка

Установку мы проводили на платы с сокетом LGA1151v2 и LGA2066. Поддерживаются все актуальные сокеты AMD и Intel. Процесс подробно описан в комплектной инструкции. Начинаем с установки усиливающей пластины или опорных винтов.

Далее на нижнюю поверхность помпы прикрутить крепежные лапки. Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора.

Остается только прижать помпу к процессору. Как можно заметить, процесс сборки не требует специальных навыков и может быть проведен, не имея ранее опыта в сборке СЖО.

Тесты DeepCool Castle 240 RGB

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

Радиатор можно будет установить как на фронтальную, так и верхнюю стенку, длина трубок позволит выбрать оптимальное расположение в зависимости от используемого корпуса. После установки помпа с трубками не перекрывает слоты оперативной памяти и PCI.

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

Процессор Intel Core i7 5960X:

Процессор Intel Core i5 7400:

Итоги по DeepCool Castle 240 RGB

DeepCool Castle 240 RGB станет отличным выбором для широкой линейки процессоров Intel и AMD. В рамках проведенных тестов мы смогли убедиться в ее эффективности даже в паре с процессорами, рассчитанными на энтузиастов. Многозонная пиксельная подсветка с поддержкой фирменного софта материнских плат ASUS и Gigabyte, дает возможность включения СЖО в общий сеттинг собранной системы. К тому же не забыли про полноценное автономное управление. За всей этой красотой стоят низкий уровень шума и высокий ресурс службы.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".