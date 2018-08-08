Обзор DeepCool Castle 240 RGB. Эффективная и яркая СЖО

2018-08-08, Автор - Ленар Хайруллин; Продукт - DeepCool Castle 240 RGB; [215]
Одним из ярких релизов лета 2018 года стал анонс обновления линейки СЖО CASTLE, одним из изменений стала пиксельная многозонная подсветка. Поддерживается взаимодействие с материнскими платами ASUS и Gigabyte. На данный момент времени пользователи могут выбрать между радиатором типоразмера 240 и 280 мм. Изучать мы будем на примере DeepCool Castle 240 RGB, это наиболее распространенные габариты с широкой совместимостью.

DeepCool Castle 240 RGB

К моменту публикации продажи системы в России еще не стартовали, отталкиваться будем от рекомендованной стоимости в 110 долларов.

DeepCool Castle 240 RGB обзор

Комплектация

Поставляется в коробке из плотного картона с подробной информацией и списком поддерживаемых сокетов, в частности поддерживаются AMD ThreadRipper, Intel Skylake-X и Kaby Lake-X. Комплект включает весь необходимый крепеж, винты, заглушки, усиливающую пластину, тюбик с термопастой, контроллер управления подсветкой, разветвитель питания, пластиковые стяжки, липкую ленту, руководство по сборке и гарантийный талон.

DeepCool Castle 240 RGB

Внешний вид

DeepCool Castle 240 RGB заметно отличается от Deepcool CAPTAIN 240EX RGB внешним видом помпы. Выполнена она в форме цилиндра с зеркальной крышкой.

DeepCool Castle 240 RGB

Основание медное. Поверхность ровная, без выступов. По периметру крепежные винты, расположены они ниже основной плоскости.

DeepCool Castle 240 RGB

Площадь контакта большая. Используется керамический подшипник с ресурсом в 160 тысяч часов.

DeepCool Castle 240 RGB

Соединительные трубки выполнены из резины, есть защитная тканевая оплетка. Концы опрессованы, обслуживание в ходе эксплуатации не требуется. Они устойчивы к излому и перегибу.

DeepCool Castle 240 RGB

В районе радиатора они подключаются под углом в 90 градусов. Места выхода усилены. 240 мм радиатор выполнен из алюминия. 12 каналов, пространство между которыми заполнено гофролентой.

DeepCool Castle 240 RGB

Помпа DeepCool Castle 240 RGB потребует подключения двух отдельных линий. Одна отвечает за питание помпы, вторая дает питание и управление подсветкой.

DeepCool Castle 240 RGB

Такой же набор кабелей у каждого из двух вентиляторов. Для удобства и отсутствия проблем с подключением в комплекте есть необходимый комплект проводов и разветвителей.

DeepCool Castle 240 RGB

DeepCool Castle 240 RGB

Отдельная линия под подсветку дает возможность детальной настройки и выбора эффектов. Есть возможность выбора между комплектным адаптером, получающим питание от SATA-линии, и прямым подключением к материнской плате.

DeepCool Castle 240 RGB

Подсвечивается в этой СЖО верхняя крышка и оба вентилятора. Есть несколько предустановленных эффектов и сценариев. Выглядит потрясающе.

DeepCool Castle 240 RGB

Комплектные вентиляторы с резиновыми уплотнителями по углам. Лопасти с дополнительными насечками, повышающими эффективность и снижающими уровень шума.

DeepCool Castle 240 RGB

Сборка

Установку мы проводили на платы с сокетом LGA1151v2 и LGA2066. Поддерживаются все актуальные сокеты AMD и Intel. Процесс подробно описан в комплектной инструкции. Начинаем с установки усиливающей пластины или опорных винтов.

DeepCool Castle 240 RGB

Далее на нижнюю поверхность помпы прикрутить крепежные лапки. Наносим термопасту на теплораспределительную крышку процессора.

DeepCool Castle 240 RGB

Остается только прижать помпу к процессору. Как можно заметить, процесс сборки не требует специальных навыков и может быть проведен, не имея ранее опыта в сборке СЖО.

DeepCool Castle 240 RGB

Радиатор можно будет установить как на фронтальную, так и верхнюю стенку, длина трубок позволит выбрать оптимальное расположение в зависимости от используемого корпуса. После установки помпа с трубками не перекрывает слоты оперативной памяти и PCI.

Тесты DeepCool Castle 240 RGB

Разгон процессора Intel Core i7 7700K:

DeepCool Castle 240 RGB

Тест уровня шума при максимальных оборотах:

DeepCool Castle 240 RGB

Процессор Intel Core i7 5960X:

DeepCool Castle 240 RGB

Процессор Intel Core i5 7400:

DeepCool Castle 240 RGB

Итоги по DeepCool Castle 240 RGB

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool Castle 240 RGB станет отличным выбором для широкой линейки процессоров Intel и AMD. В рамках проведенных тестов мы смогли убедиться в ее эффективности даже в паре с процессорами, рассчитанными на энтузиастов. Многозонная пиксельная подсветка с поддержкой фирменного софта материнских плат ASUS и Gigabyte, дает возможность включения СЖО в общий сеттинг собранной системы. К тому же не забыли про полноценное автономное управление. За всей этой красотой стоят низкий уровень шума и высокий ресурс службы.
DeepCool Castle 240 RGB получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".

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