Обзор DeepCool LT520. Эффективное жидкостное охлаждение для AM5 и LGA1700

Упакован в коробку из эко-картона с изображением системы, примером работы подсветки, отметкой о наличии системы защиты от протечки. С обратной стороны подробные данные по техническим характеристиками.
Комплект включает усиливающую пластину, опорные пластины для AMD и INTEL, набор крепежа, переходник для подключения вентиляторов общей группой, руководство пользователя и гарантийный талон.
В этом же стиле обыграна и многоцветная ARGB-подсветка. Это несколько прямоугольных зон с эффектом бесконечности. Выглядит интересно и при этом не вычурно.
Верхняя часть ее съемная, позволяя после монтажа скрыть элементы соединения. Под ней находится сама помпа с резервуаром для воды.
Основание медное, ровное, хорошо отполировано. На нее предварительно нанесен слой термопасты.
На боковой грани два фитинга с несъемным способом соединения шлангов. Сами шланги в DeepCool LT520 с защитной нейлоновой оболочкой. Они защищены от перегиба.
Есть несколько пластиковых фиксаторов, фиксирующими трубки между собой, с ними система выглядит эстетичнее. Длина шлангов составляет 410 мм.
Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в чёрный цвет. На его боковой грани есть компактный островок с логотипом бренда.
С обратной стороны клапан сброса повышенного давления и этот же элемент позволит в дальнейшем по необходимости заменить или долить жидкость в контур.
Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами DeepCool FK120 с гидродинамическим подшипником. Черная рамка, резиновые уплотнители по краям и строгий внешний вид.
Скорость вращения у них регулируется в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту. Заявленный уровень давления 3.27 mmAq. Для удобства подключения есть кабель, объединяющий интерфейсный кабель в общий пучок.
Вместо них встает опорная пластина, через которую в последующем прижимается водоблок. Процесс установки этот идет со снятой декоративной крышкой на водоблоке. Проходит быстро, проблем замечено не было.
Полная совместимость с высокими планками оперативной памяти, установленной не ограничивает доступ к разъемам М.2, PCIe и DDR, расположенных рядом с процессорным гнездом. Совместима со всеми сокетами AMD и Intel, включая sTR4 и LGA2066.
Отдельно приведем замер уровня шума на расстоянии 40 сантиметров.