Обзор DeepCool LT520. Эффективное жидкостное охлаждение для AM5 и LGA1700

Не так давно DeepCool расширила модельный ряд готовых систем охлаждения выпуском LT520 и LT720. Она получила обновленное внешнее исполнение, помпу четвертого поколения со скоростью вращения до 3100 оборотов в минуту, оптимизации каналов для движения жидкости в основании, а также вентиляторы с гидродинамическим подшипником. Мы провели тесты DeepCool LT520 с процессором AMD Ryzen 5 7600X и сегодня готовы поделиться опытом эксплуатации.

DeepCool LT520

Комплектация

DeepCool LT520

Упакован в коробку из эко-картона с изображением системы, примером работы подсветки, отметкой о наличии системы защиты от протечки. С обратной стороны подробные данные по техническим характеристиками.

DeepCool LT520

Комплект включает усиливающую пластину, опорные пластины для AMD и INTEL, набор крепежа, переходник для подключения вентиляторов общей группой, руководство пользователя и гарантийный талон.

DeepCool LT520

Внешний вид

По исполнению помпы, совмещенной с водоблоком, она заметно отличается от ранее вышедших систем этого производителя. Форма в виде кубика серебристого цвета со скошенной гранью, в которой располагается зеркальный элемент.

DeepCool LT520

В этом же стиле обыграна и многоцветная ARGB-подсветка. Это несколько прямоугольных зон с эффектом бесконечности. Выглядит интересно и при этом не вычурно.

DeepCool LT520

Верхняя часть ее съемная, позволяя после монтажа скрыть элементы соединения. Под ней находится сама помпа с резервуаром для воды.

DeepCool LT520

Основание медное, ровное, хорошо отполировано. На нее предварительно нанесен слой термопасты.

DeepCool LT520

На боковой грани два фитинга с несъемным способом соединения шлангов. Сами шланги в DeepCool LT520 с защитной нейлоновой оболочкой. Они защищены от перегиба.

DeepCool LT520

Есть несколько пластиковых фиксаторов, фиксирующими трубки между собой, с ними система выглядит эстетичнее. Длина шлангов составляет 410 мм.

DeepCool LT520

Радиатор выполнен из алюминия, окрашенного в чёрный цвет. На его боковой грани есть компактный островок с логотипом бренда.

DeepCool LT520

С обратной стороны клапан сброса повышенного давления и этот же элемент позволит в дальнейшем по необходимости заменить или долить жидкость в контур.

DeepCool LT520

Комплектуется система двумя 120 мм вентиляторами DeepCool FK120 с гидродинамическим подшипником. Черная рамка, резиновые уплотнители по краям и строгий внешний вид.

DeepCool LT520

Скорость вращения у них регулируется в диапазоне от 500 до 2250 оборотов в минуту. Заявленный уровень давления 3.27 mmAq. Для удобства подключения есть кабель, объединяющий интерфейсный кабель в общий пучок.

Установка

Установку DeepCool LT520 вели на материнскую плату X670 AORUS ELITE AX с новым сокетом AM5. Процесс установки схож с тем, что идет на AM4 и тут также для начала нужно будет снять предустановленные на плату пластиковые фиксаторы.

DeepCool LT520

Вместо них встает опорная пластина, через которую в последующем прижимается водоблок. Процесс установки этот идет со снятой декоративной крышкой на водоблоке. Проходит быстро, проблем замечено не было.

DeepCool LT520

Полная совместимость с высокими планками оперативной памяти, установленной не ограничивает доступ к разъемам М.2, PCIe и DDR, расположенных рядом с процессорным гнездом. Совместима со всеми сокетами AMD и Intel, включая sTR4 и LGA2066.

Тесты

Тестирование системы велось с процессором AMD Ryzen 5 7600X. Замеры температуры проводились в условиях открытого стенда.

DeepCool LT520

Отдельно приведем замер уровня шума на расстоянии 40 сантиметров.

DeepCool LT520

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepCool LT520 получилась как интересной как с эстетической точки зрения, так и эффективности отвода тепла. При этом система предлагает простой монтаж, совместимость с актуальными сокетами AMD и Intel, высокую производительность и ресурс службы. Из особенностей отметим необходимость наличия материнской платы с поддержкой ARGB, штатного контроллера у нее нет.
DeepCool LT520 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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