Обзор Deepcool AK500. Башенное охлаждение для AMD Ryzen 7000 и новых Intel

Уже ближайшей осенью стартуют новые процессоры AMD, Intel и материнские платы для них. Если в случае с Intel сохранят сокет LGA1700, тот же что используется в платах для Alder Lake, то AMD сменит уже «старичка» AM4 на AM5. Оба производителя теперь используют механизм с защелкой и зажимом. Deepcool, производитель систем охлаждения и комплектующих, уже подготовили решения для отвода тепла, как для уже вышедших процессоров, так и тех что ожидаются в будущем. Как пример, изучаемая сегодня башенная конструкция DeepCool AK500, рассчитана на процессоры с TDP до 240 Вт.

Deepcool AK500

Приобрести его можно в среднем за 3 400 рублей. Продажи в российских магазинах уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороны приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Deepcool AK500

Комплект включает удлиненную крестовую отвертку, четыре металлические скобы, вентилятор, набор винтов для сокетов, усиливающую пластину, понижающий адаптер для вентилятора, тюбик с термопастой и инструкцию со схемой для сборки.

Deepcool AK500

Внешний вид

Основу башенной конструкции составляет массивный радиатор с пятью медными никелированными трубками диаметром 6 мм.

Deepcool AK500

С одной из сторон край пластин ровный, с другой с вырезами в шахматном порядке. Так уменьшается сопротивление воздушному потоку, повышается эффективность обдува и снижается шум.

Deepcool AK500

В верхней части декоративная панель, состоящая из основы серебристого цвета и накладки черного цвета с рисунком виде сетки с ячейками квадратной формы и логотипом бренда, занимающим ограниченную часть ее площади.

Deepcool AK500

Снимается, открывая доступ к скрытому каналу, используемому во время монтажа для затягивания одного из подпружиненных винтов.

Deepcool AK500

Можно обратить внимание, что радиатор Deepcool AK500 смещен относительно центра. Так с установленным вентилятором он не будет перекрывать слоты оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими планками.

Deepcool AK500

Медные никелированные трубки распределены вдоль всей ширины контактной пластины. Здесь основание представляет собой цельнометаллическую подошву. Поверхность ее ровная, хорошо отполирована.

Deepcool AK500

Deepcool AK500

Для крепления вентилятора используются быстросъемные металлические скобы, фиксируемые в канавках на боковой части радиатора. Дополнительно к одному комплектному можно будет поставить второй вентилятор, крепеж для него имеется.

Deepcool AK500

За активный обдув отвечает 120мм вентилятор DeepCool FK120 с регулируемой скоростью вращения от 500 до 1850 оборотов в минуту. Скорость вращения можно уменьшить, подключив понижающий адаптер.

Корпус его выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. По краям резиновые уголки, гасящие вибрацию.

Сборка

Deepcool AK500

Установка Deepcool AK500 проходила на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Разобраться несложно, в комплектной инструкции приведены иллюстрированные шаги монтажа.

Deepcool AK500

Первым шагом зафиксировали усиливающую пластину при помощи накатанных винтов. На них устанавливаются опорные планки.

Deepcool AK500

Наносится комплектная термопаста на крышку процессора и равномерно распределяется по ней. Необходимо будет снять вентилятор и декоративную накладку с башенной конструкции. И через скрытый канал, используя комплектную отвертку равномерно прижать радиатор к процессору.

Deepcool AK500

Возвращаем декоративную накладку и устанавливаем обратно вентилятор, подключив его к соответствующему разъему на материнской плате.

Deepcool AK500

Как и отмечали она не перекрывает слоты оперативной памяти. Свободно устанавливаются высокие планки с массивными радиаторами или подсветкой.

Deepcool AK500

Тесты

Для начала замерим шум в условиях открытого стенда на расстоянии 50 сантиметров с включенной синтетической нагрузкой. Отличный результат, в обычной эксплуатации его не будет слышно в закрытом корпусе.

Deepcool AK500

Тестировался с процессором Intel Core i5-12600K с повышенной до 5000 МГц частотой. Нагрузка создавалась с AIDA64 активными CPU/FPU. Средняя температура при этом составляла 80 градусов.

Deepcool AK500

Итоги

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool AK500 – эффективно решает отвод тепла от актуальных и будущих процессоров Intel и AMD. Выверенный внешний вид, совместимость с высокими планками оперативной памяти, термопаста в комплекте, простой монтаж, высокое качество исполнение, цельнометаллическая контактная пластина с ровной плоскостью, возможность добавления второго вентилятора.
Deepcool AK500 получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
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