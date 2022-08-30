Обзор Deepcool AK500. Башенное охлаждение для AMD Ryzen 7000 и новых Intel

Уже ближайшей осенью стартуют новые процессоры AMD, Intel и материнские платы для них. Если в случае с Intel сохранят сокет LGA1700, тот же что используется в платах для Alder Lake, то AMD сменит уже «старичка» AM4 на AM5. Оба производителя теперь используют механизм с защелкой и зажимом. Deepcool, производитель систем охлаждения и комплектующих, уже подготовили решения для отвода тепла, как для уже вышедших процессоров, так и тех что ожидаются в будущем. Как пример, изучаемая сегодня башенная конструкция DeepCool AK500, рассчитана на процессоры с TDP до 240 Вт.

Комплектация

Приобрести его можно в среднем за 3 400 рублей. Продажи в российских магазинах уже стартовали.Упакован в коробку в коробку из плотного картона с минималистичным оформлением. На ее обратной стороны приведены данные по техническим характеристикам и особенностям работы.

Комплект включает удлиненную крестовую отвертку, четыре металлические скобы, вентилятор, набор винтов для сокетов, усиливающую пластину, понижающий адаптер для вентилятора, тюбик с термопастой и инструкцию со схемой для сборки.

Внешний вид

Основу башенной конструкции составляет массивный радиатор с пятью медными никелированными трубками диаметром 6 мм.

С одной из сторон край пластин ровный, с другой с вырезами в шахматном порядке. Так уменьшается сопротивление воздушному потоку, повышается эффективность обдува и снижается шум.

В верхней части декоративная панель, состоящая из основы серебристого цвета и накладки черного цвета с рисунком виде сетки с ячейками квадратной формы и логотипом бренда, занимающим ограниченную часть ее площади.

Снимается, открывая доступ к скрытому каналу, используемому во время монтажа для затягивания одного из подпружиненных винтов.

Можно обратить внимание, что радиатор Deepcool AK500 смещен относительно центра. Так с установленным вентилятором он не будет перекрывать слоты оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими планками.

Медные никелированные трубки распределены вдоль всей ширины контактной пластины. Здесь основание представляет собой цельнометаллическую подошву. Поверхность ее ровная, хорошо отполирована.

Для крепления вентилятора используются быстросъемные металлические скобы, фиксируемые в канавках на боковой части радиатора. Дополнительно к одному комплектному можно будет поставить второй вентилятор, крепеж для него имеется.

Сборка

За активный обдув отвечает 120мм вентилятор DeepCool FK120 с регулируемой скоростью вращения от 500 до 1850 оборотов в минуту. Скорость вращения можно уменьшить, подключив понижающий адаптер.Корпус его выполнен из пластика черного цвета с матовым покрытием. По краям резиновые уголки, гасящие вибрацию.

Установка Deepcool AK500 проходила на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Разобраться несложно, в комплектной инструкции приведены иллюстрированные шаги монтажа.

Первым шагом зафиксировали усиливающую пластину при помощи накатанных винтов. На них устанавливаются опорные планки.

Наносится комплектная термопаста на крышку процессора и равномерно распределяется по ней. Необходимо будет снять вентилятор и декоративную накладку с башенной конструкции. И через скрытый канал, используя комплектную отвертку равномерно прижать радиатор к процессору.

Возвращаем декоративную накладку и устанавливаем обратно вентилятор, подключив его к соответствующему разъему на материнской плате.

Как и отмечали она не перекрывает слоты оперативной памяти. Свободно устанавливаются высокие планки с массивными радиаторами или подсветкой.

Тесты

Для начала замерим шум в условиях открытого стенда на расстоянии 50 сантиметров с включенной синтетической нагрузкой. Отличный результат, в обычной эксплуатации его не будет слышно в закрытом корпусе.

Тестировался с процессором Intel Core i5-12600K с повышенной до 5000 МГц частотой. Нагрузка создавалась с AIDA64 активными CPU/FPU. Средняя температура при этом составляла 80 градусов.

Итоги

Deepcool AK500 – эффективно решает отвод тепла от актуальных и будущих процессоров Intel и AMD. Выверенный внешний вид, совместимость с высокими планками оперативной памяти, термопаста в комплекте, простой монтаж, высокое качество исполнение, цельнометаллическая контактная пластина с ровной плоскостью, возможность добавления второго вентилятора.получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".