Обзор Deepcool AK500. Башенное охлаждение для AMD Ryzen 7000 и новых Intel

Приобрести его можно в среднем за 3 400 рублей. Продажи в российских магазинах уже стартовали.
Комплект включает удлиненную крестовую отвертку, четыре металлические скобы, вентилятор, набор винтов для сокетов, усиливающую пластину, понижающий адаптер для вентилятора, тюбик с термопастой и инструкцию со схемой для сборки.
С одной из сторон край пластин ровный, с другой с вырезами в шахматном порядке. Так уменьшается сопротивление воздушному потоку, повышается эффективность обдува и снижается шум.
В верхней части декоративная панель, состоящая из основы серебристого цвета и накладки черного цвета с рисунком виде сетки с ячейками квадратной формы и логотипом бренда, занимающим ограниченную часть ее площади.
Снимается, открывая доступ к скрытому каналу, используемому во время монтажа для затягивания одного из подпружиненных винтов.
Можно обратить внимание, что радиатор Deepcool AK500 смещен относительно центра. Так с установленным вентилятором он не будет перекрывать слоты оперативной памяти, обеспечивая совместимость с высокими планками.
Медные никелированные трубки распределены вдоль всей ширины контактной пластины. Здесь основание представляет собой цельнометаллическую подошву. Поверхность ее ровная, хорошо отполирована.
Для крепления вентилятора используются быстросъемные металлические скобы, фиксируемые в канавках на боковой части радиатора. Дополнительно к одному комплектному можно будет поставить второй вентилятор, крепеж для него имеется.
За активный обдув отвечает 120мм вентилятор DeepCool FK120 с регулируемой скоростью вращения от 500 до 1850 оборотов в минуту. Скорость вращения можно уменьшить, подключив понижающий адаптер.
Установка Deepcool AK500 проходила на материнскую плату с сокетом LGA-1700. Разобраться несложно, в комплектной инструкции приведены иллюстрированные шаги монтажа.
Первым шагом зафиксировали усиливающую пластину при помощи накатанных винтов. На них устанавливаются опорные планки.
Наносится комплектная термопаста на крышку процессора и равномерно распределяется по ней. Необходимо будет снять вентилятор и декоративную накладку с башенной конструкции. И через скрытый канал, используя комплектную отвертку равномерно прижать радиатор к процессору.
Возвращаем декоративную накладку и устанавливаем обратно вентилятор, подключив его к соответствующему разъему на материнской плате.
Как и отмечали она не перекрывает слоты оперативной памяти. Свободно устанавливаются высокие планки с массивными радиаторами или подсветкой.
Тестировался с процессором Intel Core i5-12600K с повышенной до 5000 МГц частотой. Нагрузка создавалась с AIDA64 активными CPU/FPU. Средняя температура при этом составляла 80 градусов.