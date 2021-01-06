Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек

Отсутствие подсветки в компонентах для сборки ПК сейчас характерно только для нишевых продуктов или очень бюджетных решений. Это общий тренд на ближайшие несколько лет. Тестируемая сегодня система Deepcool Castle 360EX White стала развитием народной серии систем жидкостного охлаждения Captain, предложив поддержку актуальных сокет AMD и Intel.

Комплектация

Ее средняя стоимость составляет 10 000 рублей. Сопровождается трехлетней гарантией производителя.

Упакован в коробку с изображением системы в сборе и данными по характеристикам. Внутри компоненты распределены по отдельным коробкам и зафиксированы в гофрокартоне.

Стартовый набор включает крепеж для сокетов Intel и AMD, усиливающую пластину, кабель для синхронизации подсветки, пульт управления подсветкой, логотип с брендом GameStrom, сменная крышка для водоблока, руководство пользователя.

Внешний вид

Радиатор и водоблок с помпой в этой системе жидкостного охлаждения окрашены в белый цвет. Он хорошо смотрится как в корпусах с белым, так и черным исполнением.

Соединительные шланги тут длиной 46.5 см, позволяя рассматривать в шасси типоразмера Full Tower. Защитную оплетку окрашивать в белый цвет не стали.

Радиатор с 14 каналами пространство между которыми заполнено гофролентой. Тело радиатора выполнено из алюминия.

На боковой грани присутствует клапан сброса излишнего давления. Это технология защиты от протечек Anti-Leak.

Для фиксации трубок используется опрессовка. Выведена заглушка для последующей замены хладагента.

Как и у большинства замкнутых систем жидкостного охлаждения в Deepcool Castle 360EX White блок помпы совмещен с водоблоком процессора.

Выполнен в виде цилиндра. Используется 3-фазный двигатель с колесом надува. Скорость вращения до 2550 оборотов в минуту.

Верхняя часть съемная. В комплекте есть сменная. Можно выбрать между зеркальным элементом или решением с логотипом.

Также эта особенность используется для правильного позиционирования в корпусе при разных установках. Крышка полностью подсвечивается.

Управлять можно с помощью встроенного контроллера с группой кнопок или подключив к 5V-разъему на материнской плате. Второй вариант позволяет синхронизировать с остальными компонентами. Ее также можно интегрировать в экосистему Razer Chroma SDK.

Основание контактной площадки медное. Его площадь полностью закрывает крышку современных процессоров.

Комплектуется Deepcool Castle 360EX White тремя 120 мм вентиляторами. Корпус из белого пластика и черные лопасти.

Здесь они без подсветки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.

Сборка

Установку проводили на материнскую плату с сокетом LGA 1151v2. Процесс подробно описан в инструкции в виде иллюстрированных подсказок.

Для начала на материнскую плату нужно будет зафиксировать усиливающую пластину.

На основание ставятся опорные лапки. Потребуется крестовая отвертка.

Под первую установку термопаста нанесена на основание. Равномерно прижимаем водоблок к процессору.

Остается установить радиатор на стенке корпуса и подключить питающие и интерфейсные кабели.

Тесты

Тестирование проводилось с процессором Intel Core i9-9900KF на частоте 5.0 ГГц.

Для сравнения приведем с тем же процессором данные по СВО Captain 360EX.

Итоги по Deepcool Castle 360EX White

Deepcool Castle 360EX White – эффективная система жидкостного охлаждения с привлекательным внешним видом. Кастомизируемый рисунок на крышке водоблока, синхронизируемая и управляемая подсветка. Трехлетняя гарантия, запас по длине соединительных трубок, защита от протечек, простая установка, совместимость с остальными компонентами. Не устроить может черная защитная оплетка на шлангах и отсутствие подсветки у вентиляторовполучает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".