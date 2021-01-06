Обзор Deepcool Castle 360EX White. Эффективная водянка с защитой от протечек

Отсутствие подсветки в компонентах для сборки ПК сейчас характерно только для нишевых продуктов или очень бюджетных решений. Это общий тренд на ближайшие несколько лет. Тестируемая сегодня система Deepcool Castle 360EX White стала развитием народной серии систем жидкостного охлаждения Captain, предложив поддержку актуальных сокет AMD и Intel.

Deepcool Castle 360EX White

Ее средняя стоимость составляет 10 000 рублей. Сопровождается трехлетней гарантией производителя.

Комплектация

Deepcool Castle 360EX White

Упакован в коробку с изображением системы в сборе и данными по характеристикам. Внутри компоненты распределены по отдельным коробкам и зафиксированы в гофрокартоне.

Deepcool Castle 360EX White

Стартовый набор включает крепеж для сокетов Intel и AMD, усиливающую пластину, кабель для синхронизации подсветки, пульт управления подсветкой, логотип с брендом GameStrom, сменная крышка для водоблока, руководство пользователя.

Deepcool Castle 360EX White

Внешний вид

Радиатор и водоблок с помпой в этой системе жидкостного охлаждения окрашены в белый цвет. Он хорошо смотрится как в корпусах с белым, так и черным исполнением.

Deepcool Castle 360EX White

Соединительные шланги тут длиной 46.5 см, позволяя рассматривать в шасси типоразмера Full Tower. Защитную оплетку окрашивать в белый цвет не стали.

Deepcool Castle 360EX White

Радиатор с 14 каналами пространство между которыми заполнено гофролентой. Тело радиатора выполнено из алюминия.

Deepcool Castle 360EX White

На боковой грани присутствует клапан сброса излишнего давления. Это технология защиты от протечек Anti-Leak.

Deepcool Castle 360EX White

Для фиксации трубок используется опрессовка. Выведена заглушка для последующей замены хладагента.

Deepcool Castle 360EX White

Как и у большинства замкнутых систем жидкостного охлаждения в Deepcool Castle 360EX White блок помпы совмещен с водоблоком процессора.

Deepcool Castle 360EX White

Выполнен в виде цилиндра. Используется 3-фазный двигатель с колесом надува. Скорость вращения до 2550 оборотов в минуту.

Deepcool Castle 360EX White

Верхняя часть съемная. В комплекте есть сменная. Можно выбрать между зеркальным элементом или решением с логотипом.

Deepcool Castle 360EX White

Также эта особенность используется для правильного позиционирования в корпусе при разных установках. Крышка полностью подсвечивается.

Deepcool Castle 360EX White

Управлять можно с помощью встроенного контроллера с группой кнопок или подключив к 5V-разъему на материнской плате. Второй вариант позволяет синхронизировать с остальными компонентами. Ее также можно интегрировать в экосистему Razer Chroma SDK.

Deepcool Castle 360EX White

Основание контактной площадки медное. Его площадь полностью закрывает крышку современных процессоров.

Deepcool Castle 360EX White

Комплектуется Deepcool Castle 360EX White тремя 120 мм вентиляторами. Корпус из белого пластика и черные лопасти.

Deepcool Castle 360EX White

Здесь они без подсветки. Скорость вращения регулируется в диапазоне от 500 до 1800 оборотов в минуту.

Deepcool Castle 360EX White

Сборка

Установку проводили на материнскую плату с сокетом LGA 1151v2. Процесс подробно описан в инструкции в виде иллюстрированных подсказок.

Deepcool Castle 360EX White

Для начала на материнскую плату нужно будет зафиксировать усиливающую пластину.

Deepcool Castle 360EX White

На основание ставятся опорные лапки. Потребуется крестовая отвертка.

Deepcool Castle 360EX White

Под первую установку термопаста нанесена на основание. Равномерно прижимаем водоблок к процессору.

Deepcool Castle 360EX White

Остается установить радиатор на стенке корпуса и подключить питающие и интерфейсные кабели.

Deepcool Castle 360EX White

Тесты

Deepcool Castle 360EX White

Тестирование проводилось с процессором Intel Core i9-9900KF на частоте 5.0 ГГц.

Deepcool Castle 360EX White

Для сравнения приведем с тем же процессором данные по СВО Captain 360EX.

Deepcool Castle 360EX White

Итоги по Deepcool Castle 360EX White

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool Castle 360EX White – эффективная система жидкостного охлаждения с привлекательным внешним видом. Кастомизируемый рисунок на крышке водоблока, синхронизируемая и управляемая подсветка. Трехлетняя гарантия, запас по длине соединительных трубок, защита от протечек, простая установка, совместимость с остальными компонентами. Не устроить может черная защитная оплетка на шлангах и отсутствие подсветки у вентиляторов
Deepcool Castle 360EX White получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Deepcool Castle 360EX White
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