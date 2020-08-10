Обзор Deepcool Gammaxx 400 EX. Недорогой и эффективный башенный кулер

Не так давно компания Deepcool обновила популярную серию систем башенного охлаждения Gammaxx выпуском Deepcool Gammaxx 400 EX. Новинка предлагает увеличенную производительность, поддержку актуальных сокетов Intel и AMD. Компонуется она двумя вентиляторами.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Средняя стоимость составляет 2 160 рублей. К моменту публикации продажи уже стартовали.

Комплектация

Упакован в коробку с характерной для устройств GAMER STORM оформлением.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Комплект включает усиливающую пластину, опорные балки, набор винтов, пакетик с термопастой и подробную инструкцию по сборке.

Внешний вид

Поставляется кулер в сборе с установленными на радиатор двумя вентиляторами. Крепятся они при помощи скоб.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Это 120мм вентиляторы с регулируемой скоростью вращения от 500 до 1500 оборотов в минуту. Идет с гидравлическим подшипником.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Кабель подключения с нейлоновой защитной оплеткой. Края корпуса с резиновыми уплотнителями, уменьшающими передачу вибрации.

Deepcool Gammaxx 400 EX

В сравнении с оригинальным Gammaxx 400 увеличилось количество алюминиевых пластин. Тут их 56 мм с расстоянием 1.75 мм между ними. Площадь рассеивания 7168 см².

Deepcool Gammaxx 400 EX

Сверху у Deepcool Gammaxx 400 EX зафиксирована декоративная пластина, окрашенная в черный цвет. В центре логотип производителя. Концы трубок с декоративными колпачками.

Deepcool Gammaxx 400 EX

В конструкции четыре U-образные медные трубки. Они сосредоточены в центральной части.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Трубки осуществляют прямой контакт с теплораспределительной крышкой процессора. Они опрессованы в алюминиевый блок. Основание ровное.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Высота системы в сборе не превышает 158 мм. Ширина 129 мм. Вентилятор не перекрывает слоты оперативной памяти.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Выглядит кулер привлекательно. Тут отсутствуют элементы с подсветкой.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Сборка

Мы проводили установку материнских плат с сокетами LGA 1200 и AM4. Поддерживаются и другие актуальные сокеты, за исключением TR4.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Первым этапом идет установка в основание крепежных опорных балок с помощью крестовой отвертки. Фиксируется усиливающая пластина с помощью накатанных винтов.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Наносится термопаста на теплораспределительную крышку процессора. Прижимаем равномерно радиатор к процессору с помощью подпружиненных гаек. Все этапы монтажа Deepcool Gammaxx 400 EX проходят со снятыми вентиляторами.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Последним шагом идет установка вентиляторов на радиатор. Для работы потребуется два 4-пиновых разъема на материнской плате.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Ширина и высота кулера позволяют выбирать планки оперативной памяти с высокими радиаторами.

Deepcool Gammaxx 400 EX

Тесты

Уровень шума

Deepcool Gammaxx 400 EX

AMD Ryzen 5 3600 (4000 МГц)

Deepcool Gammaxx 400 EX

Intel Core i9-10900F

Deepcool Gammaxx 400 EX

Итоги по Deepcool Gammaxx 400 EX

Золото. Выбор редакции MegaObzorDeepcool Gammaxx 400 EX – одна из лучших систем башенных систем охлаждения в ценовом сегменте до 2 500 рублей. Компактные габариты, простой монтаж, два вентилятора, совместимость с высокими радиаторами оперативной памяти, аккуратный внешний вид, наличие в комплекте термопасты.
Deepcool Gammaxx 400 EX получает заслуженную награду "Золото. Выбор редакции MegaObzor.com".
Комментарии и отзывы Deepcool Gammaxx 400 EX
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